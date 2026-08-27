Foro Madrid divide a la derecha y sectores del oficialismo piden que Kast se reste del encuentro

Buenos Aires 6 de septiembre 2024. El líder del Partido Republicano, Jose Antonio Kast, critico al Presidente Gabriel Boric y a Michelle Bachelet durante su intervención en el Foro Madrid 2024, que se llevo a cabo en Buenos Aires, Argentina. Unaragency/Aton Chile

Ad portas de la realización del Foro Madrid en Santiago -encuentro ideológico que reúne a líderes internacionales de la derecha conservadora-, los partidos del oficialismo se empezaron a dividir.

La cita, que se realizará el próximo jueves 3 de septiembre en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo, contará nada menos que con la participación del Presidente José Antonio Kast.

El Mandatario ha sido una de las figuras habituales desde que se formó el foro, donde sus intervenciones han estado marcadas por fuertes críticas a la administración de Gabriel Boric y también contra Michelle Bachelet. “En Chile hemos perdido el rumbo. Y esto fue hace varios años”, dijo en la edición de 2024, realizada en Buenos Aires.

En ese contexto, en algunos partidos del sector han empezado ver con inquietud su participación.

Según advierten, al tratarse de un encuentro más ideológico, centrado en la “batalla cultural” y que ha contado con las participaciones de figuras de la ultraderecha como Javier Milei y el líder de Vox, Santiago Abascal, preocupa que lo que exponga el Mandatario pueda dividir a los partidos del oficialismo.

Lo anterior, sobre todo en un contexto en el que todavía están frescas las tensiones de los primeros meses de gobierno entre Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) y el Partido Republicano. Y en un escenario en que el gobierno ha sido duramente cuestionado por la reforma constitucional en seguridad, la cual ha sido calificado por abogados y dirigentes políticos como autoritaria e iliberal.

Lo cierto es que no solo Kast dirá presente en la cumbre. Hasta el momento, también está confirmada la participación de los parlamentarios Benjamín Moreno (republicano), Cristián Araya (republicano), Francisco Orrego (RN) y Ricardo Neumann (UDI), que integrarán un panel enfocado en el nuevo aniversario del Rechazo.

Uno de los partidos que salió a pedir públicamente que el Presidente se reste de la cumbre fue Evópoli.

“Creo que no correspondería (que participe). Creo que la figura del Presidente de la República es una figura muy de Estado y estos foros, en cierta medida, pueden que generen ciertos conflictos internos que es mejor evitar”, dijo, en entrevista en radio Cooperativa, el diputado y vicepresidente del partido, Jorge Guzmán.

Y agregó: “Como recomendación, si me lo preguntaran, es mejor restarse de participar de esa instancia”.

Unas horas más tarde, a través de sus redes sociales, en la colectividad lanzaron un comunicado en el que recalcan su rechazo al foro. “Evópoli no forma parte de dicha instancia ni participará tampoco de encuentro”, se lee en la declaración de la directiva liderada por el senador Luciano Cruz-Coke.

El senador Matías Walker (independiente de la bancada de Evópoli), reiteró el llamado. “Le recomendaría al Presidente Kast hablarle al 58% de la 2a vuelta y no al 23% de la 1a. El Foro de Madrid está marcado por la intolerancia. Celebro el llamado que hace Evopoli y su decisión de restarse de ese evento”, afirmó.

En Renovación Nacional (RN) también ven con inquietud la realización de la cumbre. En el partido explican que más que la participación del Mandatario, lo que preocupa es que el encuentro se preste para discursos que terminen dividiendo al sector. En ese sentido, afirman que el tono que mantenga Kast será clave.

“El Presidente siempre ha participado en este tipo de encuentros. Como persona natural, como candidato y sería raro que ahora no lo hiciera. Ese no es el tema, acá lo importante es que cuide el tono, la forma y los contenidos justamente para no provocar revuelo en la agenda interna del gobierno y no perdamos el foco de los realmente importante”, dijo la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ximena Ossandón (RN).

En la UDI, algunos también marcan distancia. “Hay que dejar de buscar polémicas artificiales que dividen al sector. Yo no me siento representado por el Foro Madrid porque creo que la verdadera batalla cultural es superar la pobreza y porque cuando tú extremas el argumento de la batalla cultural, terminas politizando aspectos de la vida en común que no tienen por qué estarlo”, apuntó el diputado Eduardo Cretton.

En el Partido Republicano, en tanto, defendieron el encuentro. En Cooperativa, el secretario general de la colectividad, Vicente Bruna, aseguró que “es una buena instancia para que se puedan debatir también ideas en la lógica, efectivamente, de la batalla cultural, que son necesarias”.

Desde el gobierno también salieron a defender la participación de Kast en el encuentro. Consultado respecto a las críticas, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, aseguró que “el Presidente de la República es un líder respecto de no solamente nuestra política nacional, sino que el también ha cruzado fronteras y se ha vinculado con distintos movimientos y partidos políticos”.

En esa línea, agregó que el foro “está organizado por organizaciones no gubernamentales, fundaciones de distintos países respecto a las cuales, el entonces candidato José Antonio Kast participó muy activamente y, por lo tanto, nos parece que es perfectamente posible y consistente que en su calidad de Presidente de la República pueda participar no solamente en este foro, sino que en cualquier foro en el que él pueda dar a conocer su visión respecto del país”.