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    El príncipe Harry y Meghan Markle llegan a Reino Unido para su estancia prolongada

    Los duques de Sussex arribaron a Birmingham en un avión privado que los transportaba desde California junto a sus hijos Archie y Lilibet. La familia se instalaría en una propiedad privada en las afueras de Londres, en la zona de Cotswolds.

    Por 
    Lya Rosen
    Los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle. Foto: Archivo.

    Los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, ya se encuentran en Reino Unido para comenzar su estancia prolongada en territorio británico tras vivir seis años en Estados Unidos, como reportaron diversos medios locales.

    De acuerdo a The Telegraph, el avión privado que los transportaba desde California en compañía de sus dos hijos, el príncipe Archie, de 7 años, y la princesa Lilibet, de 5, aterrizó en Birmingham poco antes del mediodía inglés (07:00 en Chile).

    El primer medio en informar el pasado miércoles del regreso de la familia Sussex a Reino Unido fue el periódico Daily Mail. Una noticia después confirmada por la BBC, medio que consignó que el portavoz del duque y la duquesa afirmó que “no es algo sobre lo que vayamos a hacer comentarios”.

    Príncipe Harry, Meghan y sus hijos, Lilibet y Archie

    La BBC además informó hoy que una fuente comentó que no parecía haber presencia policial cuando Harry y su familia abandonaron el aeropuerto.

    Los duques de Sussex vivían en Montecito, California, desde 2020, cuando se apartaron de sus funciones reales y luego provocaron controversia al criticar repetidamente a la familia real y a la monarquía.

    Por medio de entrevistas , documentales y un libro, acusaron a los miembros de la Casa de Windsor de racismo y acoso dirigido contra Meghan, lo que llevó a una ruptura que parecía irreparable, como recordó The New York Times.

    Pero la semana pasada, personas cercanas a la pareja anunciaron que regresarían al país natal de Harry y que habían matriculado a Archie y Lilibet en una escuela en Gran Bretaña, aunque aclararon que no retomarán sus funciones oficiales, sino que vivirán como miembros de la realeza sin funciones oficiales.

    Se cree que la familia se instalará en una propiedad privada en las afueras de Londres, en la zona de los Cotswolds.

    De acuerdo a The New York Times, una persona cercana al rey Carlos III, que pidió anonimato para hablar de asuntos privados de la realeza, afirmó que el monarca agradecía la oportunidad de pasar más tiempo con Harry y su familia.

    El hermano de Harry, el príncipe William, heredero al trono, no se ha pronunciado al respecto.

    Más sobre:Reino UnidoPríncipe HarryMeghan MarkleDuques de SussexBirminghamMundo

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