Gremio de jueces por revisión de cuadernos de remoción: “Confiamos en que la Corte Suprema pondere las consecuencias”

Corte Suprema revisará a partir del 2 de septiembre cuadernos de remoción de jueces que viajaron al extranjero estando con licencia médica.

El lunes 24 de agosto el pleno de la Corte Suprema definió que, a contar del 2 de septiembre, se realizarán las audiencias en que se revisarán los más de 60 cuadernos de remoción que se abrieron contra jueces que cometieron faltas a la probidad al viajar fuera del país estando con licencia médica.

Frente a ello, la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, liderada por la jueza Mariela Hernández, reiteró su preocupación e insistió en que están en riesgo principios esenciales del sistema de justicia.

“Como Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados hemos sostenido desde el inicio que estos procesos trascienden la situación particular de cada colega involucrado. Lo que está en juego son principios esenciales para el funcionamiento del Estado de Derecho: la independencia judicial, la inamovilidad, el debido proceso y la certeza jurídica”, sostuvo Hernández al ser consultada por La Tercera.

Junto con ello, subrayó que la preocupación que mantienen es que “puedan revisarse, por una vía de remoción, situaciones que ya fueron objeto de procedimientos disciplinarios concluidos y con decisiones firmes”.

“La independencia judicial también exige que las juezas y jueces puedan ejercer su función con la certeza de que las decisiones adoptadas respecto de su responsabilidad disciplinaria no serán indefinidamente reabiertas”, manifestó.

Además, puso énfasis en que confían en que “la Corte Suprema, al conocer estos antecedentes, pondere las consecuencias institucionales que una decisión de esta naturaleza puede tener para todo el Poder Judicial, y en especial para el Estado de Derecho”.

Como Hernández ha sostenido en distintas instancias, la Asociación no respalda ninguna eventual irregularidad cometida, sino que busca velar porque se respete el debido proceso y no se vuelvan a juzgar asuntos que ya fueron materia de sumarios administrativos.

Por lo mismo es que ficharon a un pool de abogados que los representarán en instancias laborales, en el TC y eventualmente ante organismos internacionales para desplegar su defensa en esos frentes