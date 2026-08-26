SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Juan Eduardo Urrutia, líder de la masonería en Chile: “Cuando el diálogo va quedando de lado, se generan inestabilidades”

    El Gran Maestro de la Gran Logia se juntó con el Presidente José Antonio Kast y el primer sábado de septiembre tendrá el encuentro más importante de la masonería.

    Por 
    Luciano Jiménez
    Juan Eduardo Urrutia, el Gran Maestro de la Gran Logia de Chile Foto: Pablo Vásquez / La Tercera. Pablo Vásquez R.

    Esta semana ha sido movida para los masones en Chile. No solo por una reunión que tuvo el Gran Maestro de los masones, Juan Eduardo Urrutia, este martes con el Presidente José Antonio Kast y el ministro de Agricultura y masón, Jaime Campos. Sino porque también el próximo sábado 5 de septiembre será el encuentro Fraternitas, al cual extendieron la invitación al Mandatario.

    ¿Qué le comentó al Presidente Kast en la reunión?

    Fue un encuentro muy positivo. Queríamos juntarnos con el Presidente hace un tiempo para conversar sobre temáticas que nos importan tanto a él como a nosotros, como una buena institucionalidad. Le reafirmamos la invitación al Fraternitas. Creo que todo apunta que sí podría asistir. Y además que nuestro lema también apunta en la dirección del gobierno, sobre cómo generamos una mayor unidad. A raíz de las mismas contingencias que estamos viendo en el día a día, cómo la solidaridad nos puede ir aportando a este mayor crecimiento. Quedamos muy contentos, muy satisfechos con el encuentro.

    Juan Eduardo Urrutia, el Gran Maestro de la Gran Logia de Chile Foto: Pablo Vásquez / La Tercera. Pablo Vásquez R.

    ¿Cómo evalúa al gobierno a esta altura?

    Cuando parte un gobierno siempre quiere colocar sus sellos propios, por supuesto, porque fue elegido por una gran por una amplia mayoría del país. Y él tenía un diagnóstico de país que era parte de su candidatura sobre qué faltaba controlar, faltaba seguridad, controlar la migración, faltaba crecimiento económico. Uno tiene muchas ideas en la candidatura, pero cuando uno está en el poder tiene que ir armonizando todas estas ideas. Por eso es fundamental el diálogo. Nosotros desde la masonería sustentamos mucho la importancia del humanismo, del diálogo, de la tolerancia, de la fraternidad y eso también tiene que aplicarse para los ambientes de la política. Estamos en un contexto muy polarizado, entonces, cuando uno quiere colocar un sello sin conversar, claro, es complicado. Todo esto tiene que conversarse, porque es cierto que necesitamos una mayor seguridad en el país, eso es indudable. Pero cualquier seguridad o cualquier proceso que lleve a quitar esas inseguridades tiene que construirse sobre la base de no afectar libertades que se buscan proteger.

    El gobierno partió con una reforma económica ¿Cómo vio ese proceso?

    O sea, Chile necesita cambios, eso es indudable. Porque, ¿qué es lo central en todo esto? Es la dignidad de las personas. La vivienda es fundamental. Cuando se tiene una propiedad, una vivienda digna, naturalmente afecta la estabilidad de la familia. Entonces, si la familia está pasando por un proceso de inestabilidad, eso conlleva todo lo demás. Conlleva afectaciones sociales. Todo eso tiene que ir de la mano, no se trata simplemente de bajar un presupuesto. Por eso el diálogo es trascendental. La masonería siempre aporta ideas para el desarrollo de un país. No se mete en la vinculación política, en la discusión partidista. pero aporta ideas.

    Juan Eduardo Urrutia, el Gran Maestro de la Gran Logia de Chile Foto: Pablo Vásquez / La Tercera. Pablo Vásquez R.

    La agenda económica volvió a poner en tapete el tema de la desigualdad.

    Sí, eso lamentablemente vuelve a dividir. Claro, porque cuando se habla de cualquier afección económica o de soluciones económicas para un sector, siempre va a polarizar un poco la discusión. Cuando el diálogo va quedando un poco de lado se generan estas inestabilidades y estas complicaciones. Necesitamos ajustes en los procesos económicos, por supuesto. Porque para generar un mayor crecimiento hay que hacer cambios. Eso es indudable. Pero esos cambios no tienen que solamente favorecer un sector y perjudicar a otro. Por eso esto tiene que ser en en armonía. Todos tienen que sentir los beneficios del cambio. Necesitamos mucha justicia social, pero no tiene que mezclarse con la idea de un crecimiento económico y con la idea de igualdad que se quiere ir transmitiendo.

    Ahora el gobierno dio vuelta la página y el foco es seguridad. Pero se ve que es una agenda complicada de liderar.

    Sí, ha estado muy complicado porque las fuerzas que van generando violencia están cada día más potentes. Lamentablemente, este fenómeno ya no es solamente problema de nuestro país. Nosotros tenemos que respaldar medidas o estar de acuerdo con medidas que apunten en controlar esas situaciones que generan la violencia.

    Juan Eduardo Urrutia, el Gran Maestro de la Gran Logia de Chile Foto: Pablo Vásquez / La Tercera. Pablo Vásquez R.

    Pero ahora hay un contexto donde se critica el manejo que ha dado el gobierno en este tema, y se acusa que se podrían llegar a restringir las libertades individuales.

    Por eso se necesita una conversación.

    ¿Pero a su juicio se ha dado entonces esa conversación por parte de este gobierno?

    Se está en un proceso de diálogo. Yo creo en un proceso de diálogo. Pero vemos en el día a día que a la oposición no les gusta lo que está sucediendo, y si no les gusta, y levantan una voz, es porque a lo mejor hay un diálogo que todavía no se ha ido consolidando.

    ¿Quizás el gobierno ha intentado imponer sus mayorías en el Congreso Nacional?

    Sí, mire, cuando uno tiene mayorías cree que pueden ser más fácil los cambios. Pero eso es perjudicial en cualquier desarrollo político porque cuando yo quiero imponer algo por la fuerza es delicado, porque voy debilitando y voy a afectando a sectores que a lo mejor no estaban de acuerdo con mi creencia política.

    Juan Eduardo Urrutia, el Gran Maestro de la Gran Logia de Chile Foto: Pablo Vásquez / La Tercera. Pablo Vásquez R.

    ¿Comparte el diagnóstico de que hay un riesgo de que éste se transforme en un gobierno iliberal?

    No creo que sea así, creo que es más bien una cuña que se ha ido colocando en la sociedad cuando alguien no está de acuerdo con algunas políticas. No estimo que sea así. En realidad estamos en un gobierno donde la democracia fluye en toda su dimensión.

    ¿Qué ha extrañado de parte de este gobierno?

    Nuestro eje en Fraternitas es sabiduría. Apunta mucho a cómo fortalecemos la educación. Y si no fortalecemos la educación, todo lo demás se empieza a decaer, se empieza a destruir. Entonces yo creo que he echado de menos un poco la educación. La educación preocupa mucho a la masonería.

    ¿Qué espera de la ceremonia Fraternitas?

    Esa ceremonia va a estar marcada por nuestro lema. Nuestro lema es unidad, solidaridad, progreso. Hablemos de unidad en nuestro Fraternitas. Nosotros tenemos que hacer un llamado a no dejar de lado en estos tiempos tan convulsos, tan preocupantes, cuando vemos un mundo que está transitando por guerra, está transitando por intolerancias, donde casi las políticas que se quieren implementar son de mano dura. Nosotros tenemos que pensar que estamos en un mundo, en un sistema de vida donde lo que hay que fortalecer es el humanismo. Cuando empieza a decaer el humanismo, empieza a quebrarse cualquier sociedad.

    Más sobre:MasonesMasoneríaGran Maestro de los MasonesJuan Eduardo Urrutia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corea del Norte critica la venta de armas de Estados Unidos a Corea del Sur: “Es una prueba de la hostilidad persistente”

    Consejo de Ministros de la Información Territorial aprueba tres acuerdos en su primera sesión realizada en La Moneda

    Gremio de jueces ingresa tutela laboral contra la Suprema por cuadernos de remoción a magistrados que viajaron con licencia

    Centro de Identificación Metropolitano ha enrolado a más de 40 mil extranjeros desde su inauguración hace dos años

    Mercado Libre anuncia que triplicará su capacidad logística en Chile hacia fines de 2027, sumando otros 2.500 empleos

    BID y Tasa Máxima Convencional: “El impacto sobre el crédito suele ser importante, terminas racionando clientes por un tema de oferta”

    Lo más leído

    1.
    Gremio de jueces ingresa tutela laboral contra la Suprema por cuadernos de remoción a magistrados que viajaron con licencia

    Gremio de jueces ingresa tutela laboral contra la Suprema por cuadernos de remoción a magistrados que viajaron con licencia

    2.
    Clemente Recabarren asegura que reforma de Kast no tiene tintes autoritarios: “El gobierno ha sido respetuoso en la institucionalidad”

    Clemente Recabarren asegura que reforma de Kast no tiene tintes autoritarios: “El gobierno ha sido respetuoso en la institucionalidad”

    3.
    Minsal suma nueva vacuna contra el neumococo ante aumento de casos de neumonía y meningitis en niños

    Minsal suma nueva vacuna contra el neumococo ante aumento de casos de neumonía y meningitis en niños

    4.
    La Higuera decreta duelo comunal por la muerte de dos funcionarios municipales en un accidente de tránsito

    La Higuera decreta duelo comunal por la muerte de dos funcionarios municipales en un accidente de tránsito

    5.
    Dijo creer que atropelló a una mascota y tiene antecedentes por conducir ebrio: lo que se sabe del detenido por la muerte de Paz Ramírez

    Dijo creer que atropelló a una mascota y tiene antecedentes por conducir ebrio: lo que se sabe del detenido por la muerte de Paz Ramírez

    6.
    Cómo funcionará el nuevo examen que el Minsal probará en 28 comunas para detectar el cáncer a tiempo

    Cómo funcionará el nuevo examen que el Minsal probará en 28 comunas para detectar el cáncer a tiempo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Cómo la postura al sentarse puede mejorar el estado de ánimo y la toma de decisiones, según un estudio

    Cómo la postura al sentarse puede mejorar el estado de ánimo y la toma de decisiones, según un estudio

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Athletic en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Athletic en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver en vivo el sorteo de la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver en vivo el sorteo de la Champions League en TV y streaming

    Rating del miércoles 26 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 26 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Consejo de Ministros de la Información Territorial aprueba tres acuerdos en su primera sesión realizada en La Moneda
    Chile

    Consejo de Ministros de la Información Territorial aprueba tres acuerdos en su primera sesión realizada en La Moneda

    Gremio de jueces ingresa tutela laboral contra la Suprema por cuadernos de remoción a magistrados que viajaron con licencia

    Centro de Identificación Metropolitano ha enrolado a más de 40 mil extranjeros desde su inauguración hace dos años

    Mercado Libre anuncia que triplicará su capacidad logística en Chile hacia fines de 2027, sumando otros 2.500 empleos
    Negocios

    Mercado Libre anuncia que triplicará su capacidad logística en Chile hacia fines de 2027, sumando otros 2.500 empleos

    El crecimiento que importa

    BID y Tasa Máxima Convencional: “El impacto sobre el crédito suele ser importante, terminas racionando clientes por un tema de oferta”

    ¿A qué hora comienza a llover en Santiago? Esto dice el pronóstico
    Tendencias

    ¿A qué hora comienza a llover en Santiago? Esto dice el pronóstico

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Cómo la postura al sentarse puede mejorar el estado de ánimo y la toma de decisiones, según un estudio

    Chiqui Tapia se sale con la suya: las sanciones a los jugadores de Argentina se podrán cumplir en partidos amistosos
    El Deportivo

    Chiqui Tapia se sale con la suya: las sanciones a los jugadores de Argentina se podrán cumplir en partidos amistosos

    Lo que no se vio del esperado debut de Vozinha en Colo Colo

    Otro papelón en el fútbol argentino: árbitro es castigado por la AFA luego de “farmear aura”

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie
    Tecnología

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    ¿Natalie Portman, destruida en una novela? El escándalo que rodea el nuevo libro de Rachel Cusk
    Cultura y entretención

    ¿Natalie Portman, destruida en una novela? El escándalo que rodea el nuevo libro de Rachel Cusk

    Pixies regresa a Chile con show en Movistar Arena

    La Furia Ilustrada vuelve al GAM con más de 170 expositores

    Corea del Norte critica la venta de armas de Estados Unidos a Corea del Sur: “Es una prueba de la hostilidad persistente”
    Mundo

    Corea del Norte critica la venta de armas de Estados Unidos a Corea del Sur: “Es una prueba de la hostilidad persistente”

    Estados Unidos bloquea el paso de 75 buques en Ormuz en medio de su cierre perimetral

    Irán afirma estar sumido en una “guerra económica total” y subraya que “derrotará al enemigo”

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular
    Paula

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular

    Qué leer de Roberto Merino, candidato al Premio Nacional de Literatura

    Panqueques con limón