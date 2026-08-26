CMF recalibrará parámetros de créditos hipotecarios, lo que abarataría el pie de la vivienda
“Nosotros estamos realizando esta recalibración de parámetros y debiéramos tener ajustes, si es que así lo indican los resultados, este mismo año. No sería necesario un tiempo de transición", adelantó la presidenta de la CMF.
Este miércoles la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel, anunció que el organismo está revisando la medición de riesgos en lo que respecta a los créditos, recalibrando los parámetros, y que se podrían tener ajustes este mismo año.
Las declaraciones de Tornel se dan en el marco del conversatorio de la CChC “Desafío Vivienda 2035: ciclo de conversaciones para recuperar el acceso a la vivienda”, acompañada de Sebastián Claro, académico de la Universidad de los Andes y exvicepresidente del Banco Central; y Felipe Arteaga, director de Fundación Invica.
Tornel apuntó que para la CMF “no puede ser un objetivo el acceso a la vivienda en sí. Entra en esta ecuación del desarrollo del mercado, del acceso al crédito, de incentivar el acceso a productos de ahorro; entonces va más bien por el lado de inclusión financiera y de cómo nos aseguramos finalmente que los beneficios del mercado financiero lleguen a la ciudadanía”.
“En la medida que tenemos una mejor medición de riesgo, podemos equilibrar mejor nuestros objetivos prudenciales de establecer adecuados resguardos prudenciales de garantías y capital para los créditos con nuestro mandato de desarrollo del mercado que nos mandata a asegurar que la ciudadanía tenga inclusión financiera, acceso adecuado a los proyectos financieros, tanto de ahorro como de financiamiento”, explicó la presidenta de la CMF.
“Lo que vamos a hacer es recalificar los parámetros y ver cuánto estamos, cuán bien estamos cubriendo los riesgos o si existen resguardos de más en esa parte de la curva por encima del financiamiento del 80%, que impacta bastante, porque lo que no se financia con crédito se tiene que financiar con pie. El ahorro para ese pie está siendo hoy día un tema para las familias chilenas”, añadió Tornel.
De esta forma, la CMF revisará “si los datos nos respaldan para poder revisar esos requerimientos de capital. En la medida que los datos indiquen que se necesita menos capital, efectivamente vamos a poder acceder a créditos más baratos y a mayor acceso al crédito. O sea, a mayor financiamiento”.
“Nosotros estamos realizando esta recalibración de parámetros y debiéramos tener ajustes, si es que así lo indican los resultados, este mismo año. No sería necesario un tiempo de transición, sino que sería recalibrar los parámetros reconociendo nuestra realidad actual, y reconociendo también un análisis de un tiempo suficientemente largo de datos para tener dentro de esos datos tantos periodos de boom como periodos de recesión”, concluyó Tornel.
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