SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    CMF recalibrará parámetros de créditos hipotecarios, lo que abarataría el pie de la vivienda

    “Nosotros estamos realizando esta recalibración de parámetros y debiéramos tener ajustes, si es que así lo indican los resultados, este mismo año. No sería necesario un tiempo de transición", adelantó la presidenta de la CMF.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Este miércoles la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel, anunció que el organismo está revisando la medición de riesgos en lo que respecta a los créditos, recalibrando los parámetros, y que se podrían tener ajustes este mismo año.

    Las declaraciones de Tornel se dan en el marco del conversatorio de la CChC “Desafío Vivienda 2035: ciclo de conversaciones para recuperar el acceso a la vivienda”, acompañada de Sebastián Claro, académico de la Universidad de los Andes y exvicepresidente del Banco Central; y Felipe Arteaga, director de Fundación Invica.

    Tornel apuntó que para la CMF “no puede ser un objetivo el acceso a la vivienda en sí. Entra en esta ecuación del desarrollo del mercado, del acceso al crédito, de incentivar el acceso a productos de ahorro; entonces va más bien por el lado de inclusión financiera y de cómo nos aseguramos finalmente que los beneficios del mercado financiero lleguen a la ciudadanía”.

    La presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel. Pablo Vásquez R.

    “En la medida que tenemos una mejor medición de riesgo, podemos equilibrar mejor nuestros objetivos prudenciales de establecer adecuados resguardos prudenciales de garantías y capital para los créditos con nuestro mandato de desarrollo del mercado que nos mandata a asegurar que la ciudadanía tenga inclusión financiera, acceso adecuado a los proyectos financieros, tanto de ahorro como de financiamiento”, explicó la presidenta de la CMF.

    “Lo que vamos a hacer es recalificar los parámetros y ver cuánto estamos, cuán bien estamos cubriendo los riesgos o si existen resguardos de más en esa parte de la curva por encima del financiamiento del 80%, que impacta bastante, porque lo que no se financia con crédito se tiene que financiar con pie. El ahorro para ese pie está siendo hoy día un tema para las familias chilenas”, añadió Tornel.

    De esta forma, la CMF revisará “si los datos nos respaldan para poder revisar esos requerimientos de capital. En la medida que los datos indiquen que se necesita menos capital, efectivamente vamos a poder acceder a créditos más baratos y a mayor acceso al crédito. O sea, a mayor financiamiento”.

    “Nosotros estamos realizando esta recalibración de parámetros y debiéramos tener ajustes, si es que así lo indican los resultados, este mismo año. No sería necesario un tiempo de transición, sino que sería recalibrar los parámetros reconociendo nuestra realidad actual, y reconociendo también un análisis de un tiempo suficientemente largo de datos para tener dentro de esos datos tantos periodos de boom como periodos de recesión”, concluyó Tornel.

    Más sobre:Crédito hipotecarioPieCMFAhorro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Cómo incluir a las personas mayores en un Estado cada vez más digitalizado: el desafío que enfrenta Chile

    Ángela y María José Prieto ante investigación por atropello de su hermana: “Queremos que su muerte no sea en vano”

    Bachelet supera nuevo diálogo interactivo por la ONU y mantiene pendientes citas claves con patrocinantes de su candidatura

    Encarcelan a cinco miembros del Tren de Aragua capturados tras investigación de secuestro de ciudadano peruano

    ExCEO de Sky Airline asumirá como nuevo gerente de finanzas de Enap

    Lo más leído

    1.
    Las nuevas monedas chilenas son elaboradas por la Casa de Moneda de Canadá y su costo de producción baja a la mitad

    Las nuevas monedas chilenas son elaboradas por la Casa de Moneda de Canadá y su costo de producción baja a la mitad

    2.
    Liquidador demanda a Rodrigo Topelberg para anular la venta de su Jeep en medio de quiebra y deudas por $15.000 millones

    Liquidador demanda a Rodrigo Topelberg para anular la venta de su Jeep en medio de quiebra y deudas por $15.000 millones

    3.
    Quiroz y su positiva lectura del fallo del TC por la invariabilidad tributaria: “La sentencia es muy, muy, muy contundente”

    Quiroz y su positiva lectura del fallo del TC por la invariabilidad tributaria: “La sentencia es muy, muy, muy contundente”

    4.
    Presidente Kast resalta la necesidad de aprovechar el alto precio del cobre y otros minerales

    Presidente Kast resalta la necesidad de aprovechar el alto precio del cobre y otros minerales

    5.
    ExCEO de Sky Airline asumirá como nuevo gerente de finanzas de Enap

    ExCEO de Sky Airline asumirá como nuevo gerente de finanzas de Enap

    6.
    “¿Por qué las AFP invierten tan poco en Chile?”: el debate entre Osvaldo Macías y el gerente de inversiones de Habitat

    “¿Por qué las AFP invierten tan poco en Chile?”: el debate entre Osvaldo Macías y el gerente de inversiones de Habitat

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    ¿Dónde ver el tráiler de GTA 6? Las nuevas imágenes de Grand Theft Auto VI

    ¿Dónde ver el tráiler de GTA 6? Las nuevas imágenes de Grand Theft Auto VI

    Eclipse lunar hoy: ¿A qué hora ver el evento de este jueves en Chile?

    Eclipse lunar hoy: ¿A qué hora ver el evento de este jueves en Chile?

    Ángela y María José Prieto ante investigación por atropello de su hermana: “Queremos que su muerte no sea en vano”
    Chile

    Ángela y María José Prieto ante investigación por atropello de su hermana: “Queremos que su muerte no sea en vano”

    Bachelet supera nuevo diálogo interactivo por la ONU y mantiene pendientes citas claves con patrocinantes de su candidatura

    Encarcelan a cinco miembros del Tren de Aragua capturados tras investigación de secuestro de ciudadano peruano

    ExCEO de Sky Airline asumirá como nuevo gerente de finanzas de Enap
    Negocios

    ExCEO de Sky Airline asumirá como nuevo gerente de finanzas de Enap

    Corona vs Corona: extinta firma chilena pierde su lucha contra el registro de marca de la cervecera mexicana

    Latam Airlines reabrirá su ruta de vuelos a Venezuela luego de dos meses de suspensión

    Cómo incluir a las personas mayores en un Estado cada vez más digitalizado: el desafío que enfrenta Chile
    Tendencias

    Cómo incluir a las personas mayores en un Estado cada vez más digitalizado: el desafío que enfrenta Chile

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    ¿A qué hora comienza a llover en Santiago? Esto dice el pronóstico

    Adiós al amarillo flúor: la U presenta su tercera camiseta con un llamativo diseño
    El Deportivo

    Adiós al amarillo flúor: la U presenta su tercera camiseta con un llamativo diseño

    Darío Osorio sigue brillando en Dinamarca: revisa el golazo del chileno por el Midtjylland en la Conference League

    Hasta el presidente de la FIFA reacciona al debut: Gianni Infantino aplaude el estreno de Vozinha en Colo Colo

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6
    Tecnología

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Cómo es el debut de Papi Ricky en el cine: “Una cosa es criar a los hijos y otra cosa es soltarlos”
    Cultura y entretención

    Cómo es el debut de Papi Ricky en el cine: “Una cosa es criar a los hijos y otra cosa es soltarlos”

    El grupo Congreso acusa que uno de sus éxitos fue usado por el Ministerio de las Culturas sin su autorización

    Luis Orlandini, Premio Nacional de Música: “Soy parte de una comunidad musical en que queremos hacer las cosas bien”

    Trump asegura que Rusia “no va a atacar territorio de la OTAN”
    Mundo

    Trump asegura que Rusia “no va a atacar territorio de la OTAN”

    Qué detonó el catastrófico alud en Nepal que ha dejado cientos de fallecidos

    Trump firma una orden para cambiar el nombre del lago Ontario por lago América

    Kimchi: por qué este fermentado coreano hace tan bien
    Paula

    Kimchi: por qué este fermentado coreano hace tan bien

    Diana Camacho, artista visual con baja visión: “Ver es mucho más que el engaño de los ojos”

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular