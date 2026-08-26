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    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    La desarrolladora se refirió a los videos de jugabilidad filtrados en Internet y prometió superar las expectativas con un nuevo tráiler exclusivo para la plataforma de streaming. En paralelo, Take-Two Interactive reporta preventas sin precedentes para el que sea acaso el videojuego más esperado del año.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    Rockstar Games decidió enfrentar las recientes filtraciones de la jugabilidad de Grand Theft Auto VI que han circulado por Internet durante los últimos días.

    La desarrolladora reconoció el impacto de la difusión de este material no autorizado, pero aprovechó el revuelo para enviar un mensaje directo a su comunidad. La empresa prometió que el próximo avance oficial superará cualquier expectativa de los fanáticos y mostrará el verdadero nivel técnico del videojuego.

    “Sería quedarse corto decir que la filtración de videos con la jugabilidad de Grand Theft Auto VI ha sido desgarradora para nuestro equipo, y obviamente esta no es la forma en la que pretendíamos que vieran el juego después de todo este tiempo”, dice Rockstar Games en un comunicado.

    La respuesta de la compañía viene acompañada de una estrategia de distribución totalmente nueva. Como anunció La Tercera a comienzos de mes, el esperado primer vistazo extendido del juego se estrenará el próximo 27 de agosto y debutará de manera exclusiva en Netflix.

    Este acuerdo otorgará a los suscriptores de la plataforma de streaming una ventana de acceso anticipado de seis horas antes que el metraje aterrice en YouTube y en las redes sociales.

    “Estamos muy emocionados de que todos vean el vistazo extendido de mañana. Nos ha tomado más tiempo del que queríamos tenerlo listo, pero como con todo lo que hacemos, sabemos que necesitamos superar sus expectativas, y estamos decididos a cumplir al nivel que esperan y merecen”, añade la firma estadounidense.

    Preventas inéditas y hermetismo corporativo

    El anuncio del tráiler en Netflix coincide con un momento financiero excepcional para la franquicia. Las reservas de Grand Theft Auto VI comenzaron el 25 de junio y generaron un volumen de transacciones que la empresa matriz Take-Two Interactive cataloga como un “hito absoluto”.

    Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two, confirmó en una entrevista con Bloomberg que los números iniciales pulverizaron las proyecciones de la compañía.

    Pese al éxito evidente, el CEO se negó a revelar la cantidad exacta de copias reservadas. Zelnick explicó que divulgar esa información en una etapa tan temprana podría entregar una imagen inexacta del rendimiento a largo plazo y confundir a los accionistas.

    El juego anterior de la saga, GTA 5, batió récords cuando salió en 2013 y ha vendido más de 200 millones de copias desde entonces.

    Los dos tráilers oficiales de GTA 6 juego acumulan casi 500 millones de visualizaciones en YouTube, y el “avance extendido” de Netflix, que se estrenará el jueves, está siendo promocionado como un evento por el servicio de streaming.

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    El lanzamiento oficial de Grand Theft Auto VI está programado para el 19 de noviembre de 2026 en las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Con el inminente adelanto en Netflix, Rockstar busca dejar en el pasado el episodio de las filtraciones y concentrar toda la atención en el regreso a Vice City.

    Lee también:

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