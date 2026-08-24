Lo probamos y nos gustó: este secador de pelo es el nuevo rival de Dyson

Pusimos a prueba el Dreame Airstyle Pro-Hi, un equipo para usos profesionales, donde la firma asiática hace gala de su moderna tecnología de aire y cómo se enfrenta directamente al líder (y objeto de deseo) del mercado.

Los secadores de pelo han evolucionado a pasos agigantados de la mano de la ingeniería. Pasaron de ser simples expulsores de aire caliente a dispositivos que emulan turbinas y el funcionamiento de los drones. Pero aunque disminuyeron los tiempos de trabajo para secar o modelar el cabello, los precios también crecieron considerablemente.

Eso explica que el mercado chileno tenga, por ejemplo, equipos de Siegen a $29.990 y, al mismo tiempo, uno Dyson de más de $850.000.

Ahora, un nuevo competidor se ubica justamente en el centro. Sí, es un ticket alto, de segmento de lujo, pero con la misma tecnología de punta del -hasta ahora- líder del mercado.

Dreame aterriza en Chile

La marca china Dreame nació en 2015 impulsada por un estudiante de mecánica de fluidos computacional de la Universidad de Tsinghua. Su idea era aplicar principios de astrodinámica a los electrodomésticos del día a día. Su ascenso fue veloz. En 2017, la marca dio un salto al unirse a uno de los gigantes tech del país asiático, Xiaomi, donde entraron en el mercado de las aspiradoras robot.

Casi una década después, Dreame llega a Chile con robots capaces de subir pequeños escalones para limpiar el hogar y secadores de pelo con potencias que disminuyen los tiempos de trabajo, entre otros dispositivos de un portafolio que incluye la limpieza de piscinas, el cuidado de mascotas y el aseo en profundidad del hogar, con trapeadores, aspiradoras inalámbricas de mano y purificadores inteligentes de aire.

Cómo es el Dreame Airstyle Pro-Hi disponible en Chile

Se trata de un sistema multifunción 8 en 1 que promete secar y peinar el cabello mediante el control inteligente de la temperatura y el efecto Coanda (ya veremos de qué se trata esto).

El dispositivo utiliza un motor sin escobillas que alcanza las 110.000 revoluciones por minuto. Esta potencia permite secar el pelo mediante un flujo de aire constante y no por fuerza bruta de calor o frío.

La ventaja de Dreame es que entregan potencia premium sin el precio premium, una filosofía de ingeniería que ahora aplican al cuidado personal.

El paquete del AirStyle Pro incluye ocho cabezales magnéticos. Destacan el secador rápido, el cepillo alisador, el difusor y los cilindros rizadores. Estos últimos son los más interesantes desde el punto de vista funcional. Utilizan el efecto Coanda, un fenómeno aerodinámico que atrae y envuelve el cabello automáticamente alrededor del cilindro. Esto crea ondas naturales sin necesidad de enredar el pelo manualmente frente al espejo.

Si consideramos que la temperatura es el principal enemigo del cabello, para evitar daños, este modelo integra un sensor inteligente NTC que monitorea el calor miles de veces por segundo. El sistema ajusta la emisión en tiempo real para asegurar que el aire nunca alcance niveles críticos.

El sitio especializado TechRadar reseñó el rendimiento de esta línea y concluyó que “es lo más parecido al rendimiento del Dyson Airwrap sin los precios del Airwrap”.

Pero otra cosa es con guitarra y la verdad es que cuesta acostumbrarse a los accesorios. Eso sí, la experiencia de uso demuestra que la curva de aprendizaje es corta. Los cabezales se intercambian con un clic magnético y la ergonomía del equipo facilita el manejo durante sesiones largas. Además, el peso está bien balanceado en el mango, lo que previene la fatiga de la muñeca al rotar el equipo.

En Paula lo pusimos a prueba en distintos tipos de pelo. En uno rizado, el difusor funciona perfectamente a la hora de secar los rulos: los deja definidos y con buen volumen. En pelos lisos, logra rizos definidos que se ven muy naturales. Pero su sello indiscutible -según la mayoría- es el manejo del volumen. Y es que en todos los tipos de cabellos logra un buen control de ese item que siempre es un problema. Lo mismo con el frizz, ese enemigo común a todos los tipos de pelo.

Precio y disponibilidad en Chile

En el mercado chileno, el Dreame AirStyle Pro-Hi tiene un valor de $449.990 pesos en el retail.

Es un ticket alto para un usuario casual. Sin embargo, para quienes buscan una herramienta de estilismo avanzado que combine secado, alisado y rizado en un solo ecosistema cerrado que protege la fibra capilar, es una opción sumamente competitiva frente a los actuales líderes del segmento de lujo.