Con Vozinha en el tumulto: los cánticos del plantel de Colo Colo contra la U para festejar el Superclásico

Colo Colo llevó los festejos por el triunfo en el Superclásico a la zona de camarines.

Colo Colo celebra con todo en la Liga de Primera. Este domingo el Cacique consiguió imponerse a Universidad de Chile en el Superclásico en un partido que puede resultar clave a la hora de pensar en el próximo campeón.

Los albos no solo celebran el hecho de imponerse como visitantes ante su archirrival en el Estadio Nacional, sino que con ello también extendieron la ventaja con su escolta en la tabla a 13 puntos, lo que los encamina con todo hacia una nueva estrella.

Por lo mismo, los jugadores del plantel colocolino celebraron con todo sobre la cancha y luego llevaron esa felicidad a la zona de camarines del recinto deportivo.

Fue allí donde continuaron los cánticos para festejar la victoria. En un momento, el plantel colocolino se tomó el pasillo de la zona para saltar y corear en conjunto “te aseguro que el chuncho no sale campeón. Sale el Colo, sí, señor”.

Mientras gran parte de los futbolistas y entonaban la canción, apareció el portero Vozinha quien no dudó en sumarse al grupo, siendo parte de los saltos en medio de la euforia colectiva.

La felicidad de Javier Correa

Uno de los autores de los goles que le dieron la victoria a la U fue Javier Correa. El delantero tomó la palabra tras el duelo y señaló que “estoy muy contento. Nos sirve para seguir sumando, porque el objetivo que tenemos es a fin de año”, sostuvo a TNT Sports, antes de compartir el triunfo con los colaboradores anónimos en el club popular. “Esto es para los utileros, los cocineros, para la que gente que se desvive por nosotros y por el club”, planteó.

También resumió el trámite del duelo. “Fuimos inteligentes. Supimos pegar en el momento justo. En el primer tiempo pudimos hacer uno o dos más”, sintetizó.

Y, finalmente, aludió a la maldición que rompió. “Siempre es bueno hacer goles en los clásicos, quedar en la historia. Estamos contentos. Vamos a disfrutar”, concluyó.

Por su lado, el técnico Fernando Ortiz pidió mesura. “Quiero destacar no solo a los 11 que entran. Seguimos creciendo como equipo. Es un clásico. Había que ganarlo. Por momentos se jugó bien. Todos los técnicos tratamos de buscar donde lastimar.. Los clásicos no se juegan siempre y son muy especiales”, comenzó indicando.

“Los protagonistas son los jugadores. Nosotros tratamos de encarrilar una idea de juego, pero ellos son los protagonistas. Nosotros somos secundarios”, añadió, respecto de su influencia en el funcionamiento del equipo popular.

La otra es, precisamente, la de mantener la cordura. “No pensar en la distancia. La confianza mata al hombre. El miércoles jugamos con Unión. Ahora lo disfrutamos y mañana se comienza a pensar ese partido”, delineó.