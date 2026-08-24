SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Con Vozinha en el tumulto: los cánticos del plantel de Colo Colo contra la U para festejar el Superclásico

    Este domingo el Cacique salió triunfante del duelo contra los azules en el Estadio Nacional. Tras celebrar en la cancha, los festejos se extendieron hasta la zona de camarines.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Colo Colo llevó los festejos por el triunfo en el Superclásico a la zona de camarines. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Colo Colo celebra con todo en la Liga de Primera. Este domingo el Cacique consiguió imponerse a Universidad de Chile en el Superclásico en un partido que puede resultar clave a la hora de pensar en el próximo campeón.

    Los albos no solo celebran el hecho de imponerse como visitantes ante su archirrival en el Estadio Nacional, sino que con ello también extendieron la ventaja con su escolta en la tabla a 13 puntos, lo que los encamina con todo hacia una nueva estrella.

    Por lo mismo, los jugadores del plantel colocolino celebraron con todo sobre la cancha y luego llevaron esa felicidad a la zona de camarines del recinto deportivo.

    Fue allí donde continuaron los cánticos para festejar la victoria. En un momento, el plantel colocolino se tomó el pasillo de la zona para saltar y corear en conjunto “te aseguro que el chuncho no sale campeón. Sale el Colo, sí, señor”.

    Mientras gran parte de los futbolistas y entonaban la canción, apareció el portero Vozinha quien no dudó en sumarse al grupo, siendo parte de los saltos en medio de la euforia colectiva.

    La felicidad de Javier Correa

    Uno de los autores de los goles que le dieron la victoria a la U fue Javier Correa. El delantero tomó la palabra tras el duelo y señaló que “estoy muy contento. Nos sirve para seguir sumando, porque el objetivo que tenemos es a fin de año”, sostuvo a TNT Sports, antes de compartir el triunfo con los colaboradores anónimos en el club popular. “Esto es para los utileros, los cocineros, para la que gente que se desvive por nosotros y por el club”, planteó.

    También resumió el trámite del duelo. “Fuimos inteligentes. Supimos pegar en el momento justo. En el primer tiempo pudimos hacer uno o dos más”, sintetizó.

    Y, finalmente, aludió a la maldición que rompió. “Siempre es bueno hacer goles en los clásicos, quedar en la historia. Estamos contentos. Vamos a disfrutar”, concluyó.

    Por su lado, el técnico Fernando Ortiz pidió mesura. “Quiero destacar no solo a los 11 que entran. Seguimos creciendo como equipo. Es un clásico. Había que ganarlo. Por momentos se jugó bien. Todos los técnicos tratamos de buscar donde lastimar.. Los clásicos no se juegan siempre y son muy especiales”, comenzó indicando.

    Los protagonistas son los jugadores. Nosotros tratamos de encarrilar una idea de juego, pero ellos son los protagonistas. Nosotros somos secundarios”, añadió, respecto de su influencia en el funcionamiento del equipo popular.

    La otra es, precisamente, la de mantener la cordura. “No pensar en la distancia. La confianza mata al hombre. El miércoles jugamos con Unión. Ahora lo disfrutamos y mañana se comienza a pensar ese partido”, delineó.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolColo ColoSuperclásicoLa UVozinha

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Patricio Melero: “EE.UU no necesita defenderse de la importación de salmón chileno, porque ellos no lo producen”

    Cancelación de evento para niños negros en una piscina pública en Berlín desata debate nacional en Alemania

    Trump asegura que Irán no está pagando a “grandes sectores” de su Ejército y les acusa de matar a su población

    Rosalía invita a Mon Laferte a su confesionario: mira aquí el video

    Kast lidera entrega de 26 vehículos a la PDI y pide respaldo político para avanzar en la agenda de seguridad

    Congreso celebra su cumpleaños con nuevo single y agota entradas para su concierto en Santiago

    Lo más leído

    1.
    Fin a un ciclo de 16 años: la UC sorprende y despide a José María Buljubasich

    Fin a un ciclo de 16 años: la UC sorprende y despide a José María Buljubasich

    2.
    “Es un placer verlo jugar”: en Inglaterra aseguran que Manchester City sigue de cerca a Darío Osorio

    “Es un placer verlo jugar”: en Inglaterra aseguran que Manchester City sigue de cerca a Darío Osorio

    3.
    Compañero de Alexis Sánchez se rinde ante sus primeros partidos en el Montreal: “Es fantástico; entró y reorganizó todo”

    Compañero de Alexis Sánchez se rinde ante sus primeros partidos en el Montreal: “Es fantástico; entró y reorganizó todo”

    4.
    Corre riesgo de ser desafiliado: la ANFP denuncia los estados financieros de San Marcos en la Primera B

    Corre riesgo de ser desafiliado: la ANFP denuncia los estados financieros de San Marcos en la Primera B

    5.
    Colo Colo mira la estrella 35 y la U con la UC luchan por otro objetivo: las 10 fechas que marcarán la Liga de Primera

    Colo Colo mira la estrella 35 y la U con la UC luchan por otro objetivo: las 10 fechas que marcarán la Liga de Primera

    6.
    “No es penal, se lo regalaron; era un baile”: Vidal desclasifica diálogo con árbitro Lara y arremete contra Borghi

    “No es penal, se lo regalaron; era un baile”: Vidal desclasifica diálogo con árbitro Lara y arremete contra Borghi

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Servicios

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Temblor hoy, martes 25 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 25 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este martes 25 de agosto: Línea 6 presenta retraso en su frecuencia de trenes

    Así funciona la red de Metro este martes 25 de agosto: Línea 6 presenta retraso en su frecuencia de trenes

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes
    Chile

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Kast lidera entrega de 26 vehículos a la PDI y pide respaldo político para avanzar en la agenda de seguridad

    Pavez defiende continuar con reforma constitucional de seguridad y que haya ”toda la conversación posible para que esto pueda ser aprobado"

    Patricio Melero: “EE.UU no necesita defenderse de la importación de salmón chileno, porque ellos no lo producen”
    Negocios

    Patricio Melero: “EE.UU no necesita defenderse de la importación de salmón chileno, porque ellos no lo producen”

    Petróleo sufre dura caída y el barril Brent se instala por debajo de los US$ 90

    Combustibles presionan el IPC de agosto e inflación anual se volvería a acercar a 4%

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Esta hormona que favorece la pérdida de peso también puede proteger el hígado, según una investigación

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Manuel Pellegrini insiste por más refuerzos en el Betis y ya tiene a su fichaje predilecto para completar el plantel
    El Deportivo

    Manuel Pellegrini insiste por más refuerzos en el Betis y ya tiene a su fichaje predilecto para completar el plantel

    Fin a un ciclo de 16 años: la UC sorprende y despide a José María Buljubasich

    Corre riesgo de ser desafiliado: la ANFP denuncia los estados financieros de San Marcos en la Primera B

    Apple anuncia nuevos Mac mini con chip M6 y Mac Studio M5 Ultra enfocados en inteligencia artificial
    Tecnología

    Apple anuncia nuevos Mac mini con chip M6 y Mac Studio M5 Ultra enfocados en inteligencia artificial

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Review de Marvel Tokon: Fighting Souls: un juego de pelea por equipos innovador y para todos

    Rosalía invita a Mon Laferte a su confesionario: mira aquí el video
    Cultura y entretención

    Rosalía invita a Mon Laferte a su confesionario: mira aquí el video

    Congreso celebra su cumpleaños con nuevo single y agota entradas para su concierto en Santiago

    “Soy meme, adoré”: la historia real del arresto de Moria Casán en Paraguay que recrea Netflix

    Cancillería argentina “reafirma su compromiso con la relación bilateral con Chile” tras declaraciones sobre soberanía del Estrecho de Magallanes
    Mundo

    Cancillería argentina “reafirma su compromiso con la relación bilateral con Chile” tras declaraciones sobre soberanía del Estrecho de Magallanes

    Cancelación de evento para niños negros en una piscina pública en Berlín desata debate nacional en Alemania

    Trump asegura que Irán no está pagando a “grandes sectores” de su Ejército y les acusa de matar a su población

    Valientes con Maleta: una red para mujeres migrantes en Chile
    Paula

    Valientes con Maleta: una red para mujeres migrantes en Chile

    Lo probamos y nos gustó: este secador de pelo es el nuevo rival de Dyson

    Las mujeres que sostienen los barrios