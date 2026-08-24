Líos con la Casa de Estudios, la rebeldía de Assadi y la derrota en el Superclásico: la U cierra una semana del terror

La U sumó una crisis que abarcó a todos sus estamentos en la última semana. El institucional se vio convulsionado con la prisión preventiva que le dictaron al excontrolador de Azul Azul, Michael Clark, por el caso Sartor, y la ofensiva de la Casa de Estudios para revisar su contrato de concesión.

Luego, la gerencia deportiva -dirigida por Manuel Mayo- quedó atada de manos ante una oferta del fútbol sueco por Lucas Assadi tras firmar una renovación que fue más favorable para el jugador que para el club. El futbolista dejó el equipo en la antesala del trascendental duelo con Colo Colo y su venta estuvo lejos de los cinco millones de dólares que los universitarios pretendían inicialmente por su pase.

Finalmente, la derrota en el Superclásico los alejó a 13 puntos del Cacique, que lidera la tabla con 49 unidades. A falta de 10 fechas para que termine la Liga de Primera, el único objetivo que tenían para este año, ser campeones, se pone cuesta arriba.

“Tenemos que sacarnos esta rabia y dedicarnos a pensar en el partido del próximo domingo. Tenemos que seguir peleando un torneo, tenemos una copa internacional a la cual clasificar y también tenemos una Copa Chile”, declaró Cecilia Pérez, la presidenta de Azul Azul, en un intento por mantener la motivación de cara a la recta final del año.

La Casa de Estudios lanzó dura advertencia a Azul Azul. Foto: @udechile.

¿Se acaba el convenio con la universidad?

Lo cierto es que la U sufre por todos lados. Y quizás uno de sus flancos más abiertos es el futuro de la sociedad anónima. La entidad educativa ya dejó clara su postura. “Hay reiterados incumplimientos por por parte de Azul Azul al convenio de autorización de símbolos distintivos”, aseguró la prorrectora Dorotea López.

Por lo mismo, se buscará cambiar dicho acuerdo para que la universidad tenga más poder en el directorio de la concesionaria y no pase lo que hoy sucede, donde con solo dos votos, no puede velar por el buen uso de su nombre ni de sus símbolos.

“Ya no corresponde seguir refiriéndome a ese tema. Mi rol es sacar adelante los objetivos que tenemos como club... Nosotros tenemos toda la disposición con el liquidador y estamos en contacto con la universidad, pero no nos hemos reunido”, intentó bajarle el perfil Pérez.

Septiembre será un mes clave para zanjar esta situación, ya que Eduardo Godoy, el liquidador del 63% de las acciones de Azul Azul, se debe reunir con la junta de acreedores de Sartor para ver cómo inicia el proceso de liquidación concursal y decidir si mantiene a los directores que nombró Clark cuando era el dueño de esos papeles.

“Mientras no ocurra la junta, estamos en un proceso. Nosotros estamos tratando de avanzar en poder preparar algunas propuestas. Una vez que lo tengamos, lo vamos a informar en la junta”, aseveró Godoy.

Assadi se marchó de la U en este mercado de pases. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

La rebeldía de Lucas Assadi

Al momento de firmar su renovación de contrato, Lucas Assadi estableció una cláusula de salida: el club que llegara con 2,3 millones de dólares se lo llevaría si es que él estaba de acuerdo. El club no se podía oponer y así lo reconoció Manuel Mayo, el gerente deportivo, en una rueda de prensa, donde también lamentó que no pudieran contratar a nadie más, por el cierre del libro de pases.

Por lo mismo, cuando el AIK de Suecia ofreció comprar la carta del puentealtino, Assadi presionó para que la venta se concretara y aunque hubo intentos para que estuviera en el choque contra el Cacique, finalmente, el canterano viajó el sábado.

“Una de las primeras cosas que le dije a mi representante cuando las cosas iban avanzadas era poder jugar, poder viajar el lunes. Entre los clubes no se dio eso. Tuve que viajar antes, pero siempre estuvieron las ganas de jugarlo”, explicó el extremo ofensivo.

Con el traspaso consumado, Cecilia Pérez reveló sus sentimientos ante la perdida. “Me alegro mucho por él, es un crecimiento en su carrera. A mi me da mucha pena, porque le tengo un cariño profundo a Lucas y ya llegó a Estocolmo para empezar un nuevo camino y le deseo todo el éxito. Ojalá algún día vuelva al club, porque esta es su casa”, concluyó.