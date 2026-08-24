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    El cuarto más ganador de Suecia y con técnico español: conociendo al AIK, el nuevo hogar de Lucas Assadi

    Club con 135 años de historia, tiene 12 títulos de liga a nivel nacional y juega en un recinto multiuso: el Strawberry Arena. Al mando del técnico José Riveiro, marcha quinto en el Allsvenskan 2026. El canterano de la U se convertirá en la adquisición más costosa de la institución en 27 años.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    El AIK de Suecia es el nuevo club de Lucas Assadi. Foto: AIK

    A los 21 años, Lucas Assadi tendrá su primera experiencia en el extranjero. Justo antes del Superclásico jugado este domingo, se concretó su salida de Universidad de Chile y emprendió el viaje hacia Europa. El AIK de Suecia ejecutó la cláusula de rescisión de US$ 2,3 millones, para un acuerdo que contempla cuatro temporadas. El sábado partió rumbo a territorio escandinavo.

    “Es un paso importante en mi carrera, creo que todo jugador sueña con ir a jugar al extranjero, así que estoy muy contento”, afirmó el oriundo de Puente Alto en el aeropuerto. También aprovechó de aclarar que su intención era formar parte del choque ante Colo Colo. “Una de las primeras cosas que le dije a mi representante, cuando las cosas iban avanzadas, era el poder jugar, poder viajar el lunes. Entre clubes no se dio eso, tuve que viajar antes, pero siempre estuvieron las ganas de jugarlo”, manifestó.

    Assadi sigue el camino de su excompañero Darío Osorio, en el sentido de iniciar su periplo internacional en una competencia secundaria en Europa. En el ranking de coeficientes por clubes de la UEFA, contemplando la temporada pasada, Suecia se ubica 25ª, detrás de países como Hungría (17ª), Eslovenia (19ª), Azerbaiyán (21ª) y Bulgaria (24ª), por citar algunos. Mientras que en el ranking de ligas 2025 de la Federación Internacional de Historia y Estadísticas, el torneo sueco aparece en el 59º puesto a nivel mundial, 33º a nivel UEFA.

    “Tenía información sobre la liga, sobre los clubes. Sé que es un club muy grande allá, que voy a pasar a un club muy importante. Así que no lo dudé mucho”, añadió Lucas Assadi, dando algunas luces respecto al AIK, su nuevo hogar. En efecto, es uno de los equipos más importantes de Suecia.

    El cuarto más ganador de Suecia

    La sigla AIK proviene de Allmänna Idrottsklubben, que en español significa Club Deportivo General. Con 135 años de historia, es conocida por tener una de las mayores aficiones de los países nórdicos. De hecho, estableció un récord en Escandinavia al tener una asistencia media como local de 30.024 personas durante 2025. Juega en el Nationalarenan, o Estadio Nacional de Suecia, ubicado en el área metropolitana de Estocolmo, dentro del municipio de Solna. Recinto multiuso, tiene naming right: Strawberry Arena. La compañía hotelera noruega Strawberry tiene el nombre comercial desde 2024.

    Foto: AIK

    El AIK Solna es el cuarto más campeón de su país, con 12 estrellas, igualado con el Djurgardens, en cuya rama femenina jugó hace unos años alguien que también se asocia con la U: la delantera Daniela Zamora. El más ganador de Suecia es el Malmö, con 24 títulos. Luego le sigue el Göteborg (o Gotemburgo), con 18, y el Norrköping, con 13. El torneo del país nórdico, conocido como Allsvenskan, se juega entre abril y noviembre, y el AIK se ubica quinto en el torneo 2026 con 28 puntos en 17 partidos.

    Assadi será el único sudamericano en el plantel, aunque contaría con una “ventaja”: el técnico habla castellano. El español José Riveiro es el entrenador del equipo desde este año. Comenzó siendo asistente técnico en equipos de Finlandia, hasta que en 2019 inició su camino en solitario. Además de Finlandia, ha dirigido en Sudáfrica y Egipto, antes de llegar a Suecia.

    Considerando la cláusula que se activó para fichar al canterano de la U, el cuadro de Solna está realizando su adquisición más costosa en 27 años. Hasta la fecha, el fichaje más caro de la institución fue el delantero Andreas Andersson, en 1999. Proveniente del Newcastle, fue adquirido en 2,75 millones de euros. El AIK también es un equipo que sabe vender. Por ejemplo, está fresco el caso del nigeriano Zadok Yohanna, que llegó en 2025 por 750 mil euros y este año se fue por 28 millones (US$ 32 millones) al Brighton inglés.

    El jugador más valorizado del plantel es el sueco de raíces senegalesas Kevin Filling, de 17 años: 4 millones de euros. Con 20,8 millones de euros (US$ 24 millones), es el quinto plantel más valioso del fútbol sueco. El primero es el Hammarby, con 33,9 millones (casi US$ 40 millones).

    Más sobre:Fútbol internacionalLucas AssadiUniversidad de ChileAIK de SueciaFútbol suecoJosé RiveiroAllsvenskan

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