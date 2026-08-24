Estados Unidos cancela su participación en maniobras militares con la Armada surcoreana previstas para septiembre

Estados Unidos ha cancelado maniobras militares anfibias conjuntas con Corea del Sur, en un nuevo ejemplo de los planes de Washington para reducir su implicación militar en la península alegando las buenas relaciones con Corea del Norte y la prioridad militar que representa la guerra en Irán.

“El Cuerpo de Marines de Estados Unidos ha notificado oficialmente al Cuerpo de Marines de la República de Corea que el despliegue de sus fuerzas durante este periodo está limitado debido a la situación en Oriente Medio”, ha declarado un portavoz de la Infantería de Marina de Corea del Sur en declaraciones recogidas por la agencia Bloomberg.

Seúl apunta a que la decisión se debería a la escasez de efectivos relacionada con los despliegues estadounidenses en Medio Oriente, en medio de la guerra en Irán y la situación en torno al estrecho de Ormuz.

En concreto se trata del ejercicio ‘Ssangyong’, que incluye simulacros de operativos de desembarco aéreo y anfibio y que en anteriores ocasiones ha contado con la participación de Estados Unidos y Reino Unido. En anteriores ocasiones, se realizaron maniobras de infiltraciones con prácticas de fuego de precisión o de tiro en movimiento.

Este paso sigue el acuerdo de Washington con Séul para reducir los ejercicios militares conjuntos entre ambos países, que afectó a la maniobra conocido como Escudo de Libertad Ulchi, cuya duración se recortó aduciendo el elevado coste de las operaciones y el rechazo del país asiático a unirse a la guerra contra Irán.

La iniciativa parte del propio presidente estadounidense, Donald Trump, quien anunció en redes sociales que había dado orden al Pentágono de reducir “sustancialmente” los ejercicios militares señalando la “muy buena relación” con el líder norcoreano, Kim Jong Un.