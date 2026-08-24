Zelensky advierte de gran movilización militar de Putin mientras rusos preparan salida al extranjero para evitar ir a la guerra

La vuelta de vacaciones podría ser también el inicio de una nueva campaña rusa en Ucrania, o al menos eso cree Volodymyr Zelensky. En una conferencia de prensa este fin de semana, el presidente ucraniano aseguró que Moscú pretendería movilizar 300 mil militares después de celebrar sus elecciones legislativas, que tendrán lugar entre el 18 y el 20 de septiembre,

En su opinión, esto incluiría ya para 2027 “reclutar a cientos de miles más”, con el objetivo de tomar el control de la región de Donbás. Hasta este momento, el frente de guerra se mostraba estancado, mientras los golpes de drones ucranianos en territorio ruso han ido aumentando.

Zelensky no es el único en creer que Rusia tiene una nueva movilización entre manos: muchos jóvenes rusos están buscando cómo salir del país, con el miedo de ser llamados al frente de guerra. Armenia, Georgia y Serbia siguen siendo las opciones preferidas debido a las condiciones relativamente accesibles para entrar y establecerse.

Soldados ucranianos en un vehículo blindado en el frente en Bajmut, región de Donetsk, Ucrania, el 22 de marzo de 2023. LIBKOS

En total, Zelensky llegó a hablar de medio millón de personas, en lo que sería una “movilización periférica”, concentrada en las zonas más remotas de Rusia. “Creemos que no tendrá lugar en las ciudades principales, porque no creo que puedan ocultarlo muy bien”, adelantó el ucraniano.

En la misma conferencia, Zelensky destacó que Rusia estaría sufriendo grandes pérdidas de efectivos, mientras intenta avanzar al “cinturón fortaleza” del este de Ucrania. La línea ubicada en la provincia de Donetsk ha conseguido bloquear el avance ruso hacia el oeste. Del mimo modo, el presidente ucraniano felicitó a sus tropas por los recientes avances en el sureste del país, señalando que en 2026 la superficie de territorio ocupada por Rusia equivaldrá a la liberada por las fuerzas del Kiev.

Este verano, Ucrania ha reforzado su campaña de “ataques con drones”, que se dirigen a la infraestructura económica rusa. Esto, “incluidas refinerías de petróleo y almacenes de minoristas en línea” como los gigantes Wildberries y Ozon, indicó en la ceremonia Zelensky. Desde Kiev, el presidente ucraniano recibió a otros ocho líderes de la región en una conmemoración del aniversario número 35 de la independencia, que se celebra este lunes.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Foto: @ZelenskyyUa en X

En ese mismo contexto, el presidente aprovechó para descartar la realización de elecciones durante la guerra, señalando una polémica con su exministro de Defensa. Sus declaraciones, difundidas a la prensa el domingo, fueron las primeras de Zelensky sobre el asunto desde que el destituido jefe de la cartera, Mykhailo Fedorov, pidiera celebrar elecciones en tiempos de guerra durante un discurso que causó gran revuelo la semana pasada.

“Creo que si queremos destruir el país, entonces podemos avanzar hacia unas elecciones en medio de este tipo de guerra”, afirmó Zelensky.

Solidarity selfie: President Zelenskyy in Kyiv today with visiting Nordic and Baltic leaders pic.twitter.com/pZ23Ax951v — Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) August 23, 2026

La legislación ucraniana prohíbe celebrar elecciones durante la guerra, y los analistas señalan que las preocupaciones de seguridad y la situación de los millones de ucranianos que se encuentran en el extranjero, bajo ocupación rusa o combatiendo en el frente, harían extremadamente difícil la celebración de comicios.

La inesperada destitución del ministro Fedorov el mes pasado provocó protestas generalizadas. Sin embargo, sus partidarios, que inicialmente exigían su restitución, se mostraron reticentes ante su propuesta de celebrar elecciones, la primera petición de este tipo realizada por una figura política ucraniana relevante desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala en 2022.

Vladimir Putin observa los ejercicios militares conjuntos Rusia-Bielorrusia, denominados Zapad-2025, en el campo de entrenamiento de Mulino, en la región de Nizhny Novgorod, Rusia, el 16 de septiembre de 2025. Foto: Archivo Mikhail Metzel

El índice de aprobación de Zelensky se ha mantenido generalmente estable en torno al 60%, pero los encuestadores han señalado que, si bien los ucranianos desean caras nuevas en la política, muchos tienen poco interés en votar ahora.

Una encuesta realizada el 5 de agosto por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev reveló que el 57% de los ucranianos desea elecciones solo después de que cesen los combates.

Haciéndose eco de sus comentarios anteriores sobre el tema, Zelensky afirmó que unas elecciones en tiempos de guerra podrían ser posibles si los socios de Kiev garantizaran la seguridad, pero que nadie ha propuesto tal plan. “Las elecciones en este momento son un tsunami para el Estado, que dividirá a Ucrania”, declaró.

120 solicitudes al día

Mientras esto ocurre al oeste del frente, al este los jóvenes rusos buscan los mecanismos para abandonar el país antes de septiembre u octubre. La plataforma Relokatz, que reúne información práctica sobre visados y permisos de residencia, asegura que están viviendo un importante aumento de la actividad y de las búsquedas de acompañamiento administrativo de pago.

Alexandra Nazarova, redactora jefa de Relokatz, contó a Radio Francia Internacional (RFI) que la afluencia de usuarios al sitio y el número de consultas comenzaron a aumentar desde febrero: “Entre febrero y abril, el tráfico en el sitio y el número de consultas dirigidas a nuestro bot de inteligencia artificial se triplicaron”.

Durante el verano, ya a partir de junio, las cosas escalaron. Anteriormente la plataforma recibía entre 10 y 20 solicitudes diarias. “Ahora recibimos alrededor de 120 solicitudes al día”, afirma Nazarova.

En Russie, la crainte d’une nouvelle mobilisation militaire pousse les hommes à préparer leur départ

➡️ https://t.co/uMQOCvf4Cc pic.twitter.com/RpLHXGtHwQ — RFI (@RFI) August 20, 2026

Al temor de la guerra, Nazarova agrega que ahora se busca partir a causa de las limitaciones que ha venido imponiendo Moscú en sus habitantes: “Antes, la gente escribía por motivos muy concretos, porque se veía directamente afectada. Hoy es una sensación más generalizada: es imposible vivir en Rusia, hay que irse. Y, por supuesto, está el miedo a la movilización”.

Los datos de Google Trends constituyen otro indicador, aunque indirecto, de esta preocupación. Varios peaks de búsquedas relacionados con la expresión “cómo salir de Rusia” fueron registrados en marzo y julio de 2026.

Moscú no ha anunciado oficialmente ninguna nueva movilización militar. Pero la perspectiva de un eventual llamado después de las elecciones legislativas de septiembre alimenta la inquietud, especialmente entre los hombres en edad de combatir, indica RFI.

WSJ: Russia is secretly conducting exercises in preparation for a new mobilization



According to Western intelligence agencies, regions across Russia are checking whether they are ready to accommodate a large influx of new conscripts.



They would need to be housed, fed and armed.… pic.twitter.com/bMfWSxYcmD — NEXTA (@nexta_tv) August 23, 2026

“Los hombres escriben cada vez más diciendo que deben marcharse con urgencia antes de septiembre u octubre para evitar ser movilizados, si eso llegara a ocurrir”, señala Nazarova.

La plataforma Relokatz también recibe mensajes de adolescentes de 17 y 18 años que se acercan a la edad del servicio militar. Algunos buscan una universidad en el extranjero para continuar sus estudios y, al mismo tiempo, evitar una eventual orden de movilización. La gran mayoría de las consultas proviene de personas menores de 40 años.

Aunque Turquía fue uno de los destinos más buscados en 2022, RFI apunta que ha perdido atractivo debido a las crecientes dificultades para obtener o renovar determinados permisos de residencia. En cambio, destaca Nazarova, una parte de los candidatos a emigrar considera ahora destinos más lejanos, especialmente en América Latina.