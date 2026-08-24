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    “La obesidad es falta de voluntad”: 5 mitos sobre el sobrepeso, derribados por un médico

    Un especialista explica por qué algunas de las creencias más extendidas sobre la obesidad no se ajustan a la evidencia científica.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    “La obesidad es falta de voluntad”: 5 mitos sobre el sobrepeso, derribados por un médico. Foto: REUTERS.

    El sobrepeso y la obesidad están rodeados de mitos y creencias que pueden influir en la manera en que las personas entienden y enfrentan esta enfermedad.

    Así lo planteó Fernando Rosero, médico cirujano y sexólogo colombiano, durante el Foro Latinoamericano VALUE Exp, organizado por Novo Nordisk en Panamá, donde abordó algunas de las ideas más extendidas sobre el tema.

    Rosero explicó que su experiencia como especialista en medicina sexual también lo llevó a estudiar la relación entre obesidad y salud sexual.

    Según señaló, cerca de la mitad de sus pacientes que consultan por problemas sexuales tienen como causa o factor asociado el sobrepeso y la obesidad.

    A esto sumó su experiencia personal: fue obeso y logró perder cerca de 48 kilos. “Les estoy hablando también de esos mitos y esas creencias que como paciente, no como médico, tuve”, señaló.

    Durante su presentación, identificó varios mitos y conceptos que, a su juicio, es necesario derribar.

    “La obesidad es falta de voluntad”: 5 mitos sobre el sobrepeso, derribados por un médico

    Mito 1: El índice de masa corporal determina si una persona está sana

    El índice de masa corporal (IMC), que toma en cuenta únicamente el peso y la estatura, es una medida útil y estandarizada.

    Sin embargo, el IMC no permite por sí sola determinar si una persona está sana o enferma.

    Para explicar esta diferencia, Rosero utilizó el ejemplo de Arnold Schwarzenegger, quien con 1,88 metros y 107 kilos tendría un IMC de 31.

    “Está en 31, es obeso, pero ¿les parece que es obeso? Probablemente su cantidad de grasa visceral es muy baja y lo que más tiene es músculo”, explicó.

    Por eso, planteó que la evaluación debe ser más integral e incluir otros indicadores, como la circunferencia de cintura, la relación cintura-estatura, la relación cintura-cadera y mediciones de composición corporal.

    Mito 2: Las personas con obesidad no tienen fuerza de voluntad

    Para Rosero, atribuir la obesidad a una falta de voluntad desconoce los múltiples factores que intervienen en ella, entre ellos la genética, el ambiente y los procesos biológicos.

    “Por más ganas que tenga yo de no tener sobrepeso y obesidad, si mi genética me está predisponiendo (...) me va a quedar mucho más difícil luchar contra eso”, explicó.

    A esto se suma el denominado food noise, un concepto que describe los pensamientos persistentes sobre comida, como tener ganas de comer nuevamente poco después de hacerlo o pensar constantemente en qué hay en el refrigerador.

    El especialista utilizó este fenómeno para explicar que no todos los impulsos relacionados con la alimentación están bajo el control consciente de una persona.

    “Entre más trate de pelear contra eso, ¿qué creen que va a pasar? Probablemente más llega el pensamiento”, señaló.

    Mito 3: Recuperar el peso perdido significa fracasar

    Rosero planteó que volver a ganar parte del peso después de adelgazar no debería entenderse como un fracaso personal.

    La obesidad es una enfermedad crónica y el organismo cuenta con mecanismos que pueden favorecer la recuperación del peso perdido.

    “Esto no es que fracasó. Seguramente (...) nos faltan estrategias, nos faltan herramientas para poder hacer que ese peso se pueda mantener en el tiempo”, sostuvo.

    Además, advirtió que calificar estos procesos como “fracasos” puede generar tristeza y afectar la adherencia al tratamiento.

    “La obesidad es falta de voluntad”: 5 mitos sobre el sobrepeso, derribados por un médico

    Mito 4: Los medicamentos para bajar de peso son un atajo estético

    El especialista reconoció que la apariencia puede ser una motivación para algunas personas, pero insistió en que el tratamiento de la obesidad tiene implicancias que van mucho más allá de lo estético.

    “Los medicamentos no son solamente una ayuda del campo estético, sino que realmente es una ayuda de todos los órganos y estructuras que tenemos los seres humanos”, afirmó.

    En ese sentido, mencionó posibles beneficios asociados a la pérdida de peso, como mejoras en el funcionamiento del corazón, los riñones y el hígado.

    Mito 5: Perder solo 5% del peso no cambia nada

    Rosero calificó esta idea como “uno de los mitos más grandes”.

    Según explicó, una reducción relativamente pequeña del peso corporal ya puede generar beneficios metabólicos.

    Mencionó, por ejemplo, mejoras en la hipertensión, el azúcar en la sangre y los triglicéridos.

    También destacó el impacto que una pérdida de peso puede tener sobre la salud mental y la adherencia al tratamiento.

    “Cualquier kilo definitivamente es una gran ganancia dentro del tratamiento de los pacientes”, señaló.

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