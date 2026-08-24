Estados Unidos destaca su cooperación con Kiev y defiende su trabajo para un “acuerdo negociado” para el fin de la guerra

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha destacado este lunes la “duradera cooperación” entre Washington y Kiev y ha reiterado el “compromiso” del país norteamericano con “la soberanía” de Ucrania y su trabajo para lograr un “acuerdo negociado” que ponga fin a la invasión rusa, desatada en febrero de 2022.

Rubio, que ha felicitado a la población ucraniana con motivo del 35º aniversario de la independencia del país, ha recalcado que “Estados Unidos reafirma la duradera cooperación” entre ambos países, según un comunicado publicado por el Departamento de Estado norteamericano.

“Estados Unidos está comprometido con la soberanía de Ucrania y continúa trabajando para apoyar una solución negociada a la guerra entre Rusia y Ucrania que establezca una paz duradera y estable”, ha explicado Rubio, quien ha ensalzado “la valentía, la innovación y la resiliencia” de los ucranianos".

Así, ha hecho hincapié en que, en este contexto, Washington “reafirma su firme compromiso de impulsar los lazos económicos y de seguridad y de forjar un camino hacia la paz y la prosperidad para ambas naciones”.