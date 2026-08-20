Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas. Foto: referencial.

El cáncer de próstata es el tumor maligno más frecuente en hombres en países desarrollados. En Chile también tiene la mayor incidencia y representa una de las tres primeras causas de muerte por cáncer, según datos del Ministerio de Salud.

El país registra aproximadamente 11.000 casos nuevos cada año, según cifras rescatadas por la Fundación Arturo López Pérez (FALP), mientras que alrededor de 2.000 hombres fallecen anualmente por esta causa. Esto último equivale a alrededor de seis muertes diarias.

A menudo, la enfermedad no presenta síntomas en su etapa inicial. Es por esto que realizarse exámenes preventivos es fundamental , aseguran los especialistas en salud.

El presidente de la Corporación Chilena Contra el Cáncer de Próstata, el Dr. Felipe Balbontín Fox, comenta a La Tercera: “Cuando aparecen molestias al orinar o dolor, muchas veces la enfermedad ya está avanzada” .

“Los exámenes preventivos permiten detectarlo y tratarlo con medicaciones menos agresivas. Esto da acceso a tratamientos menos invasivos, con mejores resultados funcionales y mayor calidad de vida a largo plazo”.

El urólogo de Clínica Dávila, el Dr. Cristián Urzúa, subraya: “Efectivamente, en sus etapas iniciales, no presenta síntomas clínicos muy evidentes”.

“Lo anterior hace que sea mucho más necesario tener un rol más activo en su búsqueda: permitiría detectarlo en una etapa más precoz y, de esta manera, tener tratamientos que son mucho más efectivos y con potencial curativo”.

Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas. Foto: referencial.

Qué es el cáncer de próstata y quiénes tienen mayor riesgo de padecer la enfermedad

El cáncer de próstata es una proliferación de células que inicia en la próstata, una pequeña glándula que ayuda a producir la parte líquida del semen y que se encuentra debajo de la vejiga.

Generalmente, la enfermedad no genera síntomas en su etapa temprana. Sin embargo, cuando aparecen signos, suelen estar los siguientes , afirman los médicos de la Clínica Mayo:

Sangre en la orina, que puede hacer que la orina tenga un color rosa, rojo o similar al de una gaseosa cola

Sangre en el semen

Necesidad de orinar con mayor frecuencia

Dificultad para iniciar la micción

Levantarse con más frecuencia a orinar por la noche

Tales síntomas podrían sugerir la potencial presencia de un cáncer de próstata. No obstante, también podrían ser causados por otras afecciones relacionadas con la próstata , precisan los expertos de MedlinePlus, un sitio informativo de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Si el cáncer de próstata se disemina a otras partes del cuerpo, se le llama cáncer metastásico de próstata o cáncer de próstata en etapa 4. En los casos en los que la enfermedad avanza, también podrían aparecer signos como los siguientes :

Fuga accidental de orina

Dolor de espalda

Dolor en los huesos

Disfunción eréctil, que es la dificultad para conseguir una erección

Mucho cansancio

Pérdida involuntaria de peso

Debilidad en los brazos o las piernas

El cáncer de próstata es una de las causas más comunes de muerte por cáncer en hombres mayores de 75 años.

Si bien, es poco común que se encuentre en hombres menores de 40 años, el riesgo de padecer la enfermedad aumenta con la edad .

Los médicos de la Clínica Mayo afirman que, entre los factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de tener cáncer de próstata, están los siguientes :

Edad superior a 50 años

Antecedentes familiares de cáncer de próstata

Obesidad

Fumar tabaco

Exposición a ciertas sustancias químicas

Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas. Foto: referencial.

Cuándo hacerse exámenes preventivos por el cáncer de próstata y cuáles son los tratamientos disponibles

Los especialistas recomiendan hacerse exámenes preventivos a los 45-50 años. Si el paciente tiene antecedentes familiares o factores de riesgo asociados a la enfermedad, se le sugiere hacérselos a los 40-45 años .

“La decisión debe tomarse junto al urólogo, evaluando PSA —Antígeno Prostático Específico, un análisis de sangre para evaluar la salud de la próstata—, tacto rectal y riesgo individual. Detectarlo precozmente es la mejor estrategia ”, comenta el Dr. Balbontín.

El Dr. Urzúa describe el PSA como “el examen base para la detección” de la enfermedad.

“Es un examen de laboratorio, una muestra de sangre, en la cual se mide una molécula que cuando se encuentra elevada, levanta la sospecha de la posibilidad de un cáncer”, explica el médico de Clínica Dávila.

“El urólogo, cuando está en presencia de un paciente que tiene un antígeno elevado, muchas veces complementa este examen con la realización de una resonancia nuclear magnética: un examen por imágenes que permite detectar potenciales nódulos malignos sospechosos dentro de la próstata, lo cual permitiría posteriormente guiar la biopsia si fuese necesario”.

En Chile, las Garantías Explícitas en Salud (GES) incluyen el tratamiento contra la enfermedad , precisa el presidente de la Corporación Chilena Contra el Cáncer de Próstata.

El tratamiento a aplicarse varía dependiendo de varios factores. Entre estos se encuentran la etapa del cáncer, la edad del paciente y el riesgo .

“Si hablamos de un cáncer detectado en una etapa inicial, y que por lo tanto es potencialmente curable todavía, se dispone básicamente de tres tratamientos”, explica el Dr. Urzúa.

Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas. Foto: referencial.

“Uno es la cirugía, la cual actualmente se hace con una técnica mínimamente invasiva, apoyada por cirugía robótica. Otro es la radioterapia externa, que consiste en tratar el cáncer mediante radiación entregada en forma externa. El tercero es la braquiterapia, un tipo de radiación en la cual se colocan semillas dentro de la próstata, las cuales permiten tratar la enfermedad”.

El Dr. Balbontín asegura que la braquiterapia de baja tasa con semillas de Yodo-125 destaca dentro de la radioterapia.

“En Chile existe una larga serie de pacientes tratados, con más de 500 procedimientos realizados. Es un tratamiento altamente preciso para cáncer de próstata localizado de bajo e intermedio riesgo. Consiste en implantar, mediante una técnica mínimamente invasiva y guiada por ecografía, pequeñas semillas radiactivas del tamaño de un grano de arroz directamente en la próstata. El Yodo-125 libera radiación de forma continua durante semanas, directamente sobre el tumor, protegiendo al máximo la vejiga y el recto”.

Entre sus ventajas, afirma el Dr. Balbontín, está que es un procedimiento ambulatorio (que dura alrededor de una hora) y que tiene baja tasa de efectos secundarios urinarios e intestinales, en comparación a otras terapias.

“También permite una recuperación muy rápida. El paciente puede volver a sus actividades en pocos días. En centros con experiencia, ofrece tasas de control oncológico comparables a la cirugía y radioterapia externa, con excelente preservación de la calidad de vida”.

Al ser consultado sobre cuál es la probabilidad de que el cáncer de próstata pueda ser curado, el Dr. Balbontín asegura que, “cuando se detecta localizado, las tasas de recuperación superan el 90%” .

“Esto depende de tres factores principales: la etapa al diagnóstico, el grado de agresividad del tumor y el PSA inicial”, agrega el presidente de la Corporación Chilena Contra el Cáncer de Próstata.

Por su parte, el Dr. Urzúa enfatiza: “En este cáncer, como en la mayoría de los cánceres, es fundamental el diagnóstico temprano. Si yo detecto la enfermedad en etapas precoces, tengo muchas más probabilidad de poder curarla, en comparación a si la detecto en etapas tardías” .

“Aquel sigue siendo el factor más importante a la hora de poder lograr la curación de un cáncer de próstata”, sentencia el urólogo de Clínica Dávila.

Cabe recordar que si tienes dudas relacionadas a tu salud, siempre es recomendable consultar con especialistas para evaluar tu caso y las mejores formas de abordarlo.