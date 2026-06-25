El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

El cáncer de próstata es uno de los tumores más frecuentes en hombres. Pese a los avances en su tratamiento, se estima que 1 de cada 3 pacientes operados enfrenta una recaída dentro de la década siguiente a su cirugía.

En ese escenario, una investigación liderada por la oncóloga chilena Dra. Isidora King de Clínica IRAM, abre la puerta a una nueva alternativa: un innovador esquema de radioterapia que permite completar el tratamiento en solo cinco sesiones, en lugar de hasta 35 que suelen requerir los protocolos convencionales.

Los resultados de este tratamiento, publicados en la revista científica internacional Radiation Oncology Journal, mostraron una buena tolerancia por parte de los pacientes y un impacto favorable en su calidad de vida.

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El tratamiento de cinco sesiones para el cáncer de próstata

El estudio de la Dra. King incluyó a 166 pacientes con cáncer de próstata que habían presentado algún tipo de recaída después de una cirugía . De ellos, 61 ya contaban con al menos seis meses de seguimiento, lo que permitió evaluar los primeros resultados del tratamiento.

La edad promedio fue de 65 años y cerca del 77% recibió además terapia hormonal, un complemento habitual para este tipo de casos.

Entonces, se utilizó radioterapia estereotáctica corporal (SBRT) pélvica postoperatoria en cinco sesiones, un esquema que “fue bien tolerado por los pacientes, con bajos niveles de toxicidad aguda y una calidad de vida que se mantuvo favorable durante el seguimiento evaluado” , le dice a La Tercera la oncóloga que lideró el estudio.

“Para los pacientes, esto podría representar una alternativa más cómoda y menos demandante que los esquemas tradicionales, ya que permite completar el tratamiento en un período mucho más corto”.

El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena Tendencias / La Tercera

Pero, ¿cómo se pudo pasar de 35 sesiones convencionales a solo cinco?

“La principal diferencia está en la forma de administrar la dosis de radiación” , explica la doctora King. “Gracias a los avances tecnológicos en imágenes, planificación y precisión de los equipos, hoy es posible entregar dosis más altas en cada sesión manteniendo un alto grado de exactitud”.

Esto significa que los pacientes deben tener menos traslados hacia el centro de tratamiento, una menor interrupción en su vida cotidiana y una experiencia más cómoda, especialmente para quienes viven lejos o continúan trabajando durante su tratamiento.

Sobre quiénes son candidatos a esta terapia, la oncóloga asegura que se requiere una evaluación individual para determinar si el paciente se beneficiará de un tratamiento local y si este esquema es adecuado para su situación particular.

El desafío del cáncer de próstata y los tratamientos post cirugía

La oncóloga reconoce que uno de los principales desafíos de los pacientes operados y las recaídas es lograr identificar quiénes podrían beneficiarse de tratamientos adicionales después de la cirugía.

También ofrecer terapias efectivas que minimicen los efectos secundarios y que, además, sean personalizadas, “considerando no solo el control del cáncer, sino también aspectos para los pacientes, como su calidad de vida, función urinaria, intestinal y sexual”, dice la Dra. King.

Por ello, destaca la investigación que, además de los resultados favorables, “permite compartir experiencias, generar conocimiento y aportar datos que puedan ser útiles para otros equipos médicos y, en última instancia, mejorar la atención de los pacientes”.