Mayores de 60 años aún no logran meta de vacunación contra la influenza

Valparaiso, 28 de abril 2026 Una enfermera realiza una vacunacion contra la Influenza en el Vacunatoio Municipal de Valparaiso Sebastian Cisternas/Aton Chile

El clima parece no dar tregua y aún se pronostican días con temperaturas muy bajas. U n escenario perfecto para que los virus respiratorios se sigan propagando, razón por la que las cifras de vacunación contra la influenza aún son un tema de preocupación, especialmente porque hay grupos y zonas geográficas más desprotegidos que otros.

El proceso de inmunización -que comenzó el 1 de marzo- registra un avance general del 78,49% de la población objetivo, sin llegar aún al umbral del 80% establecido por las autoridades sanitarias para el arribo de la época más dura del invierno, que ya fue atravesado a la espera del segundo peak que suele haber cada año.

Pero, al mismo tiempo, hay ciertos grupos que están más lejos de esa meta. Por ejemplo, los menores entre seis meses y cinco años tienen una cobertura de 63% y las personas mayores de 60 años un 62,24%.

La cobertura de este último segmento se traduce en que poco más de seis de cada diez personas pertenecientes a este grupo objetivo ya han recibido la vacuna correspondiente. Esto, de acuerdo con un informe elaborado por CIPEM (UDD–Los Héroes) y CIPS UDD, equivale a 2.563.797 personas vacunadas de una población objetivo de 4.119.061. Para alcanzar la meta ministerial ideal de cobertura del 85%, aún resta vacunar a 937.405 personas mayores.

En este escenario, la directora ejecutiva del CIPS UDD y exsubsecretaria de Salud Pública en Piñera II, Paula Daza, advierte que “ la verdad es que estas cifras son muy preocupantes, porque sabemos que la población más vulnerable de enfermarse gravemente de una influenza son las personas mayores de 60 años ”.

El informe también muestra que la protección para este grupo no es igual en todo el país. La mayor cobertura se registra en Ñuble, con un 68,6%, consolidándose como la única región que supera el 65% de cobertura. Le siguen Maule (64,4%), La Araucanía (63,8%), Biobío (63,5%), Región Metropolitana (63,3%) y O’Higgins (63,1%), todas por sobre el promedio nacional.

Por el contrario, las menores coberturas se observan en Arica y Parinacota (55,5%), Magallanes (56,3%) y Coquimbo (56,7%), seguidas por Los Ríos (57,3%). Estas regiones se encuentran entre cinco y siete puntos porcentuales por debajo del promedio nacional, lo que refleja un menor avance relativo de la campaña.

La brecha entre las regiones con mayor y menor cobertura alcanza los 13,1 puntos porcentuales.

En ese contexto, la exsubsecretaria recalca que “todavía es un momento de mirar, en caso de que tengamos un segundo brote de influenza. A mí me preocupa no solamente la influenza, sino que lo que ya sabemos con suficiente evidencia: que la posibilidad de tener un evento cardiovascular, como un infarto o un accidente vascular encefálico, es mayor en las personas no vacunadas que se han contagiado con influenza”.

¿Otro brote?

Si bien el frío no causa directamente enfermedades respiratorias, sí genera condiciones que favorecen la transmisión de los virus. En ese contexto, tanto las autoridades como los expertos aseguran que hay que seguir incentivando la inmunización, pues nada descarta otro brote.

“Sabemos que todavía nos queda un buen rato de invierno, un buen rato de frío. Hemos tenido otros años con dos brotes de influenza. Uno lo hemos tenido en mayo-junio y después ha habido otro en septiembre. Sabemos que va a ser un año más lluvioso, puede ser un año más frío, y eso significa un mayor impacto de las enfermedades respiratorias. Eso también significa una mayor cantidad de personas que, al no estar protegidas, pueden tener un evento grave y terminar hospitalizadas. Por lo tanto, es fundamental que las personas se vacunen”, afirma.

De hecho, de acuerdo con el último informe dado a conocer por las autoridades sanitarias, para la semana epidemiológica 30 (del 26 de julio al 1 de agosto) la positividad de las muestras alcanzó un 47%, superior a la registrada en la semana previa (45,4%).

El virus predominante es el rinovirus, representando el 24,5% de los casos detectados, una proporción superior a la registrada la semana anterior (21,7%), afectando, principalmente, al grupo de personas entre 1 y 4 años.

María Luz Endeiza, infectóloga pediátrica y jefa del Vacunatorio de Clínica Universidad de los Andes, afirma que “el brote de estos virus respiratorios, influenza en particular, no dura una o dos semanas, sino que aproximadamente tres meses. Entonces, las personas que aún no se han contagiado no quiere decir que no se puedan contagiar todavía durante todo el mes de agosto. I ncluso, muchas veces se puede prolongar hasta mediados de septiembre. Entonces, lo importante es todavía vacunarse para evitar enfermarse ”.

Por su parte, Jorge Vilches, jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, recordó que “hay más de 1.500 puntos de vacunación disponibles en todo el territorio nacional, y la idea es que estos puntos estén habilitados y dispuestos donde más cercanamente las personas desarrollan sus actividades cotidianas. Es muy importante que ustedes puedan revisar cuál es el punto de vacunación que está más cerca disponible de su domicilio, de su lugar de trabajo, en la página www.mevacuno.cl”.

Además, desde el pasado 23 de julio se confirmó la ampliación de la campaña de vacunación contra la influenza, que ahora puede ser recibida por toda la población y no solo los grupos objetivos.