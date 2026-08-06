Informe del Minsal: Rinovirus desplaza al Sincicial como virus predominante y positividad de las muestras alcanza el 47%

De acuerdo al reporte semanal de la Campaña de Invierno 2026 dado a conocer esta jornada por Jorge Vilches, jefe de Epidemiología, y Valentina Pino, coordinadora de la Campaña de Invierno, para la semana epidemiológica 30 (del 26 de julio al 1 de agosto) la positividad de las muestras alcanzó un 47%, superior a la registrada en la semana previa (45,4%).

El virus predominante es el Rinovirus, representando el 24,5% de los casos detectados, una proporción superior a la registrada la semana anterior (21,7%), afectando, principalmente, al grupo de personas entre 1 y 4 años.

En segundo lugar se encuentra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS), con un 24,1% de los casos detectados, comportamiento superior a la semana anterior (22,9%).

Al respecto, Vilches recordó que el VRS “afecta al grupo que está entre 1 a 4 años, principalmente”, por lo que es importante tenerlo en consideración ya que puede producir enfermedad grave que implica hospitalización e incluso, casos que puedan fallecer.

La Influenza B se ubica en tercer lugar con un 17,5% del total de casos detectados, inferior a lo registrado la semana anterior (19,4%).

Respecto a estas cifras, el experto indicó que actualmente se encuentran circulado tres virus en mayor proporción en el país, lo que implica que las personas pueden enfermar más de una vez por un agente distinto o tener una enfermedad, en una oportunidad, por más de un agente.

Junto con esto, se detectaron otros virus en menor proporción: Influenza A (13,3%), Metapneumovirus (8,5%), Adenovirus (5,8%), Parainfluenza (3,7%), Otros virus respiratorios (2,5%) y SARS-CoV-2 (0,1%).

En cuanto a la cobertura de vacunación, para Influenza se alcanzó un 78,4%, siendo los grupos con mayor cobertura son los trabajadores de la salud, que superan el 95%, mientras que los niños de 6 meses a 5 años (63,8%), embarazadas (73,5%) y personas de 60 años y más (62,2%) mantienen cifras bajo el objetivo del 85%.

Por otra parte, la cobertura de inmunización contra el VRS alcanzó un 97,4%, con 123.017 dosis administradas. En detalle, los recién nacidos presentan un 98,6%, mientras que los lactantes, un 96,2%.

Red asistencial

En cuanto al estado de la red asistencial, Valentina Pino explicó que las atenciones de urgencia por Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) Bajas registraron una disminución del 6,4% respecto de la semana previa al igual que las hospitalizaciones por causa respiratoria, que presentaron una baja del 7,5% respecto de la semana previa.

“Si bien, todos los grupos etarios registraron una tendencia a la baja, tanto en las atenciones por IRA Baja como en las hospitalizaciones por causa respiratoria, fue el grupo de 5 a 14 años el único que registró una tendencia al alza en ambos componentes”, señaló.

Por una parte, aumentaron en un 6,4% las atenciones por IRA Baja respecto a la semana anterior y, por otra, aumentaron en un 36,4% las hospitalizaciones por causa respiratoria, es decir, los grupos escolares.

Sumado a esto, detalló, “las personas entre 5 a 14 años es de los grupos que, a pesar de que a nivel nacional se registró una tendencia a la baja, mantienen hoy en día un aumento en la demanda asistencial por causa respiratoria”.

Un 25,3% de las atenciones fue por causa respiratoria, un 2,2% inferior respecto de la semana anterior (27,5%).