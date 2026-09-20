Clemente Huerta tuvo un fin de semana feliz en Estados Unidos. El chileno, quien corre para la escudería Kiwi Motorsport, obtuvo el tercer puesto en la Carrera 2 de la sexta fecha del Campeonato de Fórmula 4 de Estados Unidos.

De esta forma, cerró la doble jornada en el Virginia International Raceway con destacados resultados: dos podios y una pole position. Ahora, pone su objetivo en la USF Pro 2000 de la IndyCar.

Una pole position y dos podios: el feliz fin de semana de Clemente Huerta en Estados Unidos

El sábado, Huerta se había ganado el derecho a salir en la primera posición, al registrar la vuelta más rápida. Durante los 30 minutos de competencia se mantuvo en la lucha por el podio y disputó el tercer lugar con el canadiense Cole Medeiros.

Cerca del minuto 18, mientras ambos peleaban por esa posición, Medeiros se salió de la pista y chocó con las contenciones. El canadiense quedó fuera de carrera y Huerta continuó tercero, cerca de Caleb Campbell, que ocupaba el segundo puesto.

Clemente Huerta celebra en el podio.

El chileno siguió en la pelea durante el tramo final. A seis minutos de que se bajara la bandera a cuadros marchaba tercero, a 0,464 segundos del líder. La diferencia fue variando y, cuando restaban dos minutos, se estiró hasta 1,2 segundos. Huerta conservó su posición hasta la meta. Se situó detrás del uruguayo Gastón Irazú y del canadiense Campbell.

Mientras, la Carrera 2 concluyó con el uruguayo Gastón Irazú en el primer puesto con 29′:34″271. Lo escoltaron el canadiense Caleb Campbell, a 0,63 milésimas y el chileno Huerta a 2,32 segundos. El nacional concretó su cuarto podio en las últimas tres fechas.

La agenda

El próximo compromiso para el piloto nacional, de 17 años, será el siguiente sábado 26 y domingo 27 de septiembre en el circuito Road America de Wisconsin cuando compita en la última estación de la USF Pro 2000 de la IndyCar.

La séptima fecha y final de la F4 se efectuará entre el 16 y 18 de octubre con dos carreras en el Baber Motorsports Park de Birmingham, Alabama, Estados Unidos.