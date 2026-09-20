El más austral de Chile: miembros de la Armada protagonizan desfile en Puerto Williams

Desde Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo, miembros de la Armada de Chile protagonizaron su desfile el 19 de septiembre.

A 3.500 kilómetros de la capital chilena, en esa localidad clave de la Región de Magallanes para la ruta a la Antártica y afianzar la soberanía en el mar austral, marinos y carabineros desplegados en la zona se convirtieron en los protagonistas.

Previo a la parada, el almirante Fernando Cabrera, comandante en jefe de la Armada, arengó a los uniformados y señaló: “Los momentos como estos, donde desfilamos ante la ciudadanía, son situaciones en las que con nuestra tenida, marcialidad, disciplina, esfuerzo y uniformidad les decimos que a todos que somos guerreros del mar, fuertes y estamos listos. Que pueden estar tranquilos porque nosotros defendemos los intereses de la patria, a ellos y sus familias”.

El almirante también destacó el valor humano y el espíritu de la Armada. “Acompañamos y celebramos a nuestro Ejército en su día, y lo hacemos sin material, sin buques, aeronaves ni submarinos, en tierra, y lejos de nuestro medio natural de desempeño y combate, pero lo hacemos con lo mejor que tenemos, nuestra gente, nuestros jóvenes, como una dotación naval fuerte resiliente y cohesionada”, destacó el comandante.

Cabrera también recalcó la importancia de entregar a Chile “la certeza y la confianza de que su Marina está ahí siempre, que jamás se rendirá y que la única opción a no vencer será hundirnos en las profundidades del océano o en las costas y playas de la acción, con el tricolor de la patria jamás rendido”.

Con esas palabras, los marinos que ejecutaron la procesión más austral de las Fiestas Patrias fueron parte de los 1.300 integrantes de la institución que desfilaron en el marco de la jornada.