SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Rusia Unida se perfila como ganador de las legislativas tras jornada marcada por ataque de más de 1.600 drones

    Un sondeo a boca de urna del VCIOM otorgó al partido de Vladímir Putin un 49,4% de los votos. La tercera y última jornada electoral estuvo marcada además por un ataque ucraniano contra territorio ruso que dejó al menos dos muertos.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Rusia Unida se perfila como ganador de las legislativas tras jornada marcada por ataque de más de 1.600 drones

    El partido del presidente Vladímir Putin, Rusia Unida, se perfila como ganador de las elecciones legislativas, luego de que un sondeo a boca de urna del Centro de Investigación de la Opinión Pública de Rusia (VCIOM) le otorgara un 49,4% de los votos.

    La tercera y última jornada electoral estuvo marcada por un ataque ucraniano con más de 1.600 drones contra territorio ruso, que dejó al menos dos personas fallecidas y provocó un incendio en una refinería.

    Según el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, unos 450 drones fueron lanzados contra la capital, en lo que calificó como un “ataque sin precedentes”.

    En las afueras de Moscú, un dron impactó un edificio de apartamentos, mientras que un incendio en una refinería generó una columna de humo negro.

    Rusia Unida se perfila como ganador de las legislativas tras jornada marcada por ataque de más de 1.600 drones

    El gobernador regional de Moscú, Andréi Vorobiov, informó de al menos dos personas fallecidas y agregó que otras 400 fueron evacuadas debido a un incendio en un edificio residencial.

    Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró que los ataques tuvieron “un impacto muy importante en la región de Moscú”.

    Ministerio de Defensa ruso anuncia respuesta

    El Ministerio de Defensa de Rusia acusó a Ucrania de intentar “perturbar la voluntad democrática de los ciudadanos rusos” y anunció que intensificará sus bombardeos contra Kiev.

    Además, otro dron ucraniano alcanzó un autobús en la región de Jersón, controlada por Rusia, dejando dos muertos, entre ellos una empleada de la Comisión Electoral.

    Rusia Unida se perfila como ganador de las legislativas tras jornada marcada por ataque de más de 1.600 drones

    La Comisión Electoral también denunció cerca de mil ciberataques contra la infraestructura de votación.

    Su presidenta, Ella Pamfilova, no atribuyó directamente la responsabilidad, pero sostuvo que parecían provenir de “grupos altamente profesionales y bien coordinados que utilizan herramientas de inteligencia artificial”.

    Rusia Unida encabeza los resultados preliminares

    Las elecciones buscaban renovar los 450 escaños de la Duma, la cámara baja rusa, y fueron las primeras legislativas desde el inicio de la guerra en 2022.

    Según el sondeo del VCIOM, después de Rusia Unida se ubicaron el Partido Comunista, con 14,2%, y el partido nacionalista LDPR, con 10,7%.

    Rusia Unida se perfila como ganador de las legislativas tras jornada marcada por ataque de más de 1.600 drones PIROSCHKA VAN DE WOUW

    La medición, sin embargo, no incluye los votos emitidos electrónicamente ni los de militares movilizados.

    “Por esa razón, creo que el resultado de Rusia Unida será más alto”, señaló el director del VCIOM, Valeri Fédorov.

    La participación superaba el 50% a media jornada del domingo, según la Comisión Electoral.

    Más sobre:RusiaLegislativasEleccionesVladimir PutinEuropa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Chile avanza hacia un TLC con Marruecos y respalda su propuesta de autonomía para el Sahara Occidental

    Un televisor con Roku TV por menos de $200.000

    Paulina Vodanovic y fallida candidatura de Bachelet a la ONU: “El resultado es producto de que el Estado de Chile le quita el apoyo”

    Gloria de la Fuente: “Si nuestro país hubiese apoyado la candidatura de Bachelet, probablemente habría sido distinto el escenario”

    Adelanto de las memorias de Charles Spencer: Los primeros encuentros de Lady Di y el príncipe Carlos

    El fuerte cruce entre el oficialismo y oposición por responsabilidades en la fallida candidatura de Bachelet a la ONU

    Lo más leído

    1.
    Las explosivas revelaciones de las memorias del hermano de Lady Di que sacuden a la Corona británica

    Las explosivas revelaciones de las memorias del hermano de Lady Di que sacuden a la Corona británica

    2.
    Adelanto de las memorias de Charles Spencer: Los primeros encuentros de Lady Di y el príncipe Carlos

    Adelanto de las memorias de Charles Spencer: Los primeros encuentros de Lady Di y el príncipe Carlos

    3.
    Ucrania ataca Moscú con el mayor ataque con drones de su historia en el último día de las elecciones parlamentarias en Rusia

    Ucrania ataca Moscú con el mayor ataque con drones de su historia en el último día de las elecciones parlamentarias en Rusia

    4.
    Estados Unidos asegura que “todas” las aerolíneas iraníes dejarán de operar este miércoles

    Estados Unidos asegura que “todas” las aerolíneas iraníes dejarán de operar este miércoles

    5.
    Periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash es asesinada a tiros durante acto de campaña en Perú

    Periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash es asesinada a tiros durante acto de campaña en Perú

    6.
    Dan Wang: “China nunca superará a Estados Unidos”

    Dan Wang: “China nunca superará a Estados Unidos”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Qué pasó con la gira de Ed Sheeran? La polémica por Palestina que terminó con Macklemore y otros músicos fuera del tour

    ¿Qué pasó con la gira de Ed Sheeran? La polémica por Palestina que terminó con Macklemore y otros músicos fuera del tour

    Subtel ordena bloquear 37 nuevos sitios de apuestas online en Chile: empresas tienen 48 horas para cumplir

    Subtel ordena bloquear 37 nuevos sitios de apuestas online en Chile: empresas tienen 48 horas para cumplir

    Por qué el cáncer está aumentando entre los adultos más jóvenes, según una investigación

    Por qué el cáncer está aumentando entre los adultos más jóvenes, según una investigación

    Cuánta proteína puede realmente absorber el cuerpo en cada comida: esto reveló un estudio

    Cuánta proteína puede realmente absorber el cuerpo en cada comida: esto reveló un estudio

    Servicios

    Vuelve el Día del Cine con entradas desde $2.000: ¿Cuáles son las fechas?

    Vuelve el Día del Cine con entradas desde $2.000: ¿Cuáles son las fechas?

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de septiembre con el RUT

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de septiembre con el RUT

    Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Chile avanza hacia un TLC con Marruecos y respalda su propuesta de autonomía para el Sahara Occidental
    Chile

    Chile avanza hacia un TLC con Marruecos y respalda su propuesta de autonomía para el Sahara Occidental

    Paulina Vodanovic y fallida candidatura de Bachelet a la ONU: “El resultado es producto de que el Estado de Chile le quita el apoyo”

    Gloria de la Fuente: “Si nuestro país hubiese apoyado la candidatura de Bachelet, probablemente habría sido distinto el escenario”

    Gobierno ingresará cambios a proyecto de adaptabilidad a las 40 horas y espera que reglamento de Ley Karin esté antes de fin de año
    Negocios

    Gobierno ingresará cambios a proyecto de adaptabilidad a las 40 horas y espera que reglamento de Ley Karin esté antes de fin de año

    La agenda para la tramitación de la reforma al mercado de capitales que se retoma este martes

    Cuánto presiona el alza de tasas de EEUU a la política monetaria del Banco Central

    Qué se sabe del inédito descubrimiento de una nueva especie de gato en Bolivia
    Tendencias

    Qué se sabe del inédito descubrimiento de una nueva especie de gato en Bolivia

    Quién era Presley Gerber, hijo de una famosa modelo, que falleció a sus 27 años

    Anuncian un sistema frontal con un río atmosférico categoría 4: cuándo y qué regiones de Chile afectará

    Team Chile queda más cerca de la centena de preseas en los Juegos Suramericanos después de tres nuevas medallas
    El Deportivo

    Team Chile queda más cerca de la centena de preseas en los Juegos Suramericanos después de tres nuevas medallas

    La Selección femenina Sub 20 vence a Paraguay y va por el oro en los Juegos Suramericanos

    Con una canción de Isabel Pantoja: el enigmático posteo de Alexis Sánchez tras su complejo arranque en el Montreal

    Un televisor con Roku TV por menos de $200.000
    Tecnología

    Un televisor con Roku TV por menos de $200.000

    Motorola y Bang & Olufsen anuncian alianza para llevar audio de alta gama a sus próximos smartphones

    OpenAI compra la startup de cámaras Glass Imaging por más de US$300 millones

    Festival Teatro a Mil confirma primeros espectáculos 2027 e inicio de preventa de entradas
    Cultura y entretención

    Festival Teatro a Mil confirma primeros espectáculos 2027 e inicio de preventa de entradas

    Stephen King cumple 79 años: del elogio a la serie de Pablo Larraín a su nuevo libro ilustrado por Gabriel Rodríguez

    Arturo Navarro: “Editorial Quimantú no es replicable; hoy reinan la competencia y el individualismo”

    Adelanto de las memorias de Charles Spencer: Los primeros encuentros de Lady Di y el príncipe Carlos
    Mundo

    Adelanto de las memorias de Charles Spencer: Los primeros encuentros de Lady Di y el príncipe Carlos

    Caracas reivindica como un triunfo diplomático la presencia de Delcy Rodríguez en la Asamblea General de la ONU

    Trump defiende el veto a periodistas “payasos” porque “solo publican cosas negativas de mí”

    IA con mirada de mujer
    Paula

    IA con mirada de mujer

    50 Genias del Año abre sus postulaciones: ¿a quién reconocerías?

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta