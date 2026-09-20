Rusia Unida se perfila como ganador de las legislativas tras jornada marcada por ataque de más de 1.600 drones

El partido del presidente Vladímir Putin, Rusia Unida, se perfila como ganador de las elecciones legislativas, luego de que un sondeo a boca de urna del Centro de Investigación de la Opinión Pública de Rusia (VCIOM) le otorgara un 49,4% de los votos.

La tercera y última jornada electoral estuvo marcada por un ataque ucraniano con más de 1.600 drones contra territorio ruso, que dejó al menos dos personas fallecidas y provocó un incendio en una refinería.

Según el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, unos 450 drones fueron lanzados contra la capital, en lo que calificó como un “ataque sin precedentes”.

En las afueras de Moscú, un dron impactó un edificio de apartamentos, mientras que un incendio en una refinería generó una columna de humo negro.

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El gobernador regional de Moscú, Andréi Vorobiov, informó de al menos dos personas fallecidas y agregó que otras 400 fueron evacuadas debido a un incendio en un edificio residencial.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró que los ataques tuvieron “un impacto muy importante en la región de Moscú”.

Ministerio de Defensa ruso anuncia respuesta

El Ministerio de Defensa de Rusia acusó a Ucrania de intentar “perturbar la voluntad democrática de los ciudadanos rusos” y anunció que intensificará sus bombardeos contra Kiev.

Además, otro dron ucraniano alcanzó un autobús en la región de Jersón, controlada por Rusia, dejando dos muertos, entre ellos una empleada de la Comisión Electoral.

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La Comisión Electoral también denunció cerca de mil ciberataques contra la infraestructura de votación.

Su presidenta, Ella Pamfilova, no atribuyó directamente la responsabilidad, pero sostuvo que parecían provenir de “grupos altamente profesionales y bien coordinados que utilizan herramientas de inteligencia artificial”.

Rusia Unida encabeza los resultados preliminares

Las elecciones buscaban renovar los 450 escaños de la Duma, la cámara baja rusa, y fueron las primeras legislativas desde el inicio de la guerra en 2022.

Según el sondeo del VCIOM, después de Rusia Unida se ubicaron el Partido Comunista, con 14,2%, y el partido nacionalista LDPR, con 10,7%.

Rusia Unida se perfila como ganador de las legislativas tras jornada marcada por ataque de más de 1.600 drones PIROSCHKA VAN DE WOUW

La medición, sin embargo, no incluye los votos emitidos electrónicamente ni los de militares movilizados.

“Por esa razón, creo que el resultado de Rusia Unida será más alto”, señaló el director del VCIOM, Valeri Fédorov.

La participación superaba el 50% a media jornada del domingo, según la Comisión Electoral.