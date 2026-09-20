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    Ucrania ataca Moscú con el mayor ataque con drones de su historia en el último día de las elecciones parlamentarias en Rusia

    Una importante refinería de petróleo en la capital rusa fue incendiada. Ucrania afirmó haber utilizado un misil balístico de reciente desarrollo en los ataques, que también tuvieron como objetivo otras partes del país.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    Ataque ucraniano a Moscú X @ZelenskyyUa

    Ucrania atacó Moscú en lo que las autoridades locales calificaron como el mayor ataque con drones jamás perpetrado contra la capital, incendiando una importante refinería de petróleo y causando la muerte de al menos dos personas, justo en momentos en que la votación en las elecciones parlamentarias rusas entraba en su último día.

    El presidente de Ucrania, Volodimyr Zelensky, publicó en Facebook que el bombardeo incluyó el primer uso de un misil balístico ucraniano de reciente desarrollo para alcanzar territorio ruso. Según su fabricante, Fire Point, dicho misil no tiene el alcance suficiente para llegar a Moscú, por lo que habría sido dirigido a otro lugar de Rusia, indicó el diario The New York Times.

    Zelensky y el Estado Mayor confirmaron que la refinería de petróleo Gazpromneft-Moscú había sido atacada e incendiada, y varios videos publicados en las redes sociales mostraron el horizonte matutino de la capital rusa lleno de humo.

    “Nuestras respuestas a largo plazo tuvieron un impacto muy significativo en la región de Moscú anoche”, dijo Zelensky.

    La planta es una de las más grandes de Rusia, con una capacidad de refinación de 12 millones de toneladas de petróleo al año. Abastece el 40% del mercado de combustibles de Moscú.

    El mandatario ucraniano, sostuvo el diario Kyiv Independent, afirmó que entre las armas utilizadas en el ataque se encontraba el Pelican, y varios medios de comunicación informaron erróneamente que se trataba del primer uso confirmado del misil balístico FP-7. Informes posteriores aclararon que Pelican era un dron. El mandatario enumeró 10 tipos diferentes de armas, todas ellas desarrolladas en gran medida en Ucrania.

    Los misiles balísticos vuelan a varias veces la velocidad del sonido en su fase terminal, lo que los hace muy difíciles de interceptar, a diferencia de los misiles de crucero y los drones, que se mueven a menor velocidad. Hasta hace poco, Ucrania carecía de tecnología propia para misiles.

    Zelensky también afirmó que Ucrania había utilizado misiles de crucero Flamingo, de fabricación nacional, para atacar Moscú. Esta arma de largo alcance ya se ha utilizado anteriormente contra objetivos en territorio ruso y tiene el alcance suficiente para llegar a la capital del país.

    Canales ucranianos y rusos de Telegram publicaron imágenes de lo que, según afirmaban, eran restos de un misil Flamingo encontrados en la región de Moscú, aunque estas afirmaciones no pudieron ser verificadas de forma independiente, sostuvo The Guardian. Ruslan Leviev, director del grupo de investigación de fuentes abiertas Conflict Intelligence Team, declaró que los restos probablemente provenían de un misil Flamingo.

    El alcalde de Moscú, Sergey Sobyanin, afirmó que se habían interceptado y derribado más de 1.600 drones, 450 de los cuales tenían como objetivo Moscú, aunque estas cifras suelen ser exageradas, y la tasa diaria de disparos de drones en Ucrania se estima en unos pocos cientos, añadió The Guardian. Y el diario Kyiv Independent indicó que, aunque no pudo verificar las cifras, tales datos constituirían uno de los mayores ataques de la guerra por parte de cualquiera de los dos bandos.

    Un incendio provocado por el impacto de un dron contra un edificio de 21 plantas también obligó a evacuar a 400 personas, según declaró el gobernador regional de Moscú, Andrey Vorobyov, sin especificar el origen del dron.

    En los últimos meses, Kiev ha intensificado su campaña de ataques con drones de largo alcance contra Rusia, en particular contra la infraestructura energética, una fuente vital de ingresos del Kremlin para financiar su esfuerzo bélico.

    Rusia ha rechazado los llamados a un alto el fuego en los ataques contra infraestructuras energéticas y de otro tipo, ante la inminente y contundente campaña de bombardeos aéreos contra Ucrania este invierno.

    Elecciones parlamentarias

    Sobyanin acusó a Ucrania de intentar interferir en unas elecciones rusas de tres días, estrictamente controladas, que se espera que afiancen los 26 años de poder de Vladimir Putin.

    “El ataque sin precedentes fue claramente planeado con el objetivo de perturbar las elecciones. El enemigo no lo logró”, dijo en Telegram.

    Las urnas en las elecciones parlamentarias de tres días, las primeras desde que Putin ordenó la invasión a gran escala contra Ucrania en 2022, cerraron el domingo. La participación al mediodía -hora local- del domingo era del 48%, según la comisión electoral central.

    El partido gubernamental Rusia Unida ganó los comicios, tal como se esperaba, con un 57,54% de apoyo, según el resultado oficial publicado por la Comisión Electoral Central rusa y correspondiente al 13,88% del escrutinio.

    Por detrás del partido del presidente Putin se situó el Partido Comunista de la Federación Rusa con un 13,67% de votos. En tercera posición se encontraba el Partido Democrático Liberal (9,27%), seguido de Gente Nueva (7,96%) y de Una Rusia Justa (5,16%).

    La votación se desarrolló sin incidentes, incluso para los estándares rusos, mientras una serie de partidos controlados por el Kremlin y partidarios de la guerra compiten por escaños en el parlamento. El Tribunal Supremo de Rusia excluyó a Yabloko -el único partido que había manifestado una oposición, aunque fuera leve, a la guerra- de la papeleta electoral el mes pasado.

    Por otro lado, según las autoridades ucranianas, un ataque aéreo ruso perpetrado durante la noche en Kiev causó la muerte de una madre y dos niños pequeños, mientras que otra madre y su hijo resultaron heridos en un ataque aparte.

    Autoridades regionales informaron que un dron destruyó un vehículo en la región nororiental de Sumy, causando la muerte de cuatro personas.

    La fuerza aérea ucraniana informó que Rusia había disparado 138 drones durante la noche, la mitad de ellos modelos a reacción que representan un mayor desafío para las defensas aéreas.

    El sábado, Zelensky declaró que el servicio de seguridad estatal de Ucrania, el SBU, había derribado drones propulsados a reacción utilizando un nuevo dron interceptor.

    Más sobre:UcraniaataqueMoscúRusiaeleccionesmisilesrefinería

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