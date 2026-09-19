F-16 intercepta aeronave sobre Maryland durante estadía de Donald Trump en Camp David

Un avión de combate F-16 del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) interceptó este sábado una aeronave de aviación general que ingresó al espacio aéreo restringido sobre Thurmont, Maryland, cerca de Camp David, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pasa el fin de semana.

De acuerdo con información publicada por la Primera Fuerza Aérea de Estados Unidos, la interceptación ocurrió aproximadamente a las 7.50 horas locales.

Durante la operación, las aeronaves de NORAD lanzaron bengalas que pudieron ser visibles desde tierra y que fueron utilizadas para llamar la atención del piloto o establecer comunicación con él.

Al respecto, el Comando de Defensa Aeroespacial explicó que estos dispositivos se emplean bajo estrictas medidas de seguridad, se consumen rápidamente y no representan un peligro para las personas en tierra. Posteriormente, la aeronave interceptada fue escoltada de manera segura fuera del área restringida.

Restricciones en torno a Camp David

El incidente ocurrió en las inmediaciones de Camp David, residencia presidencial ubicada en Maryland que cuenta con una zona de exclusión aérea permanente. Las restricciones pueden ampliarse cuando el Presidente se encuentra en el lugar, como ocurre este fin de semana.

La Región Continental de Estados Unidos de NORAD, con sede en la Base de la Fuerza Aérea Tyndall, en Florida, estuvo a cargo operacional de la misión.

Ante una interceptación de este tipo, NORAD establece que los pilotos de aeronaves civiles deben comunicarse inmediatamente a través de las frecuencias 121.5 o 243.0 y modificar su rumbo hasta recibir nuevas instrucciones por esos canales.

La organización no informó la identidad del piloto ni entregó detalles adicionales sobre las circunstancias que llevaron a la aeronave a ingresar al área restringida.