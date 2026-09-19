Detienen a presunta coautora de masiva estafa piramidal que dejó cerca de 1.500 víctimas y pérdidas por $1.000 millones

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a la presunta coautora de una masiva estafa piramidal mediante la aplicación “Sunflower Technologies” entre los años 2023 y 2025.

La Brigada de Delitos Económicos (Bridec) Metropolitana concretó la detención de la mujer chilena en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, mientras la imputada realizaba trámites migratorios para abordar un vuelo con destino a Lima, Perú.

Según precisó Llubixza Lizana de la Bridec Metropolitana, la aprehensión se dictó por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, ante una inminente fuga y al delito investigado de estafa y defraudaciones.

De acuerdo con las indagatorias, Lizana detalló que la detenida habría cumplido un rol clave en la Región de Valparaíso, donde organizaba eventos en hoteles y capacitaciones a los clientes que captaba.

En ese sentido, la imputada ofrecía inversiones de una rentabilidad mensual que oscilaba entre el 10% y el 12%, dinero que posteriormente habría sido transado en criptomonedas y efectivo como vía de fuga para los fondos.

Lo anterior lo realizó antes de que la plataforma dejara de operar de manera definitiva en julio de 2025.