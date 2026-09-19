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    EE.UU. asegura haber escoltado más de 1.000 millones de barriles de petróleo por el estrecho de Ormuz

    El jefe del CENTCOM, Brad Cooper, afirmó que las fuerzas estadounidenses han protegido más de 2.000 tránsitos comerciales por la estratégica vía marítima. También sostuvo que las principales rutas permanecen libres de minas.

    Por 
    Felipe Rivera
    Varios buques mercantes en el estrecho de Ormuz. Foto: Wen Xinnian / Xinhua News / Europa Press / Archivo.

    El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) aseguró que sus fuerzas han facilitado el tránsito de más de 1.000 millones de barriles de petróleo crudo por el estrecho de Ormuz, mientras mantienen operaciones destinadas a proteger el tráfico comercial en medio de las tensiones en la región.

    El comandante del CENTCOM, Brad Cooper, señaló que el volumen fue alcanzado mientras Estados Unidos brindaba protección coordinada a más de 2.000 tránsitos de buques comerciales a través de esta vía marítima.

    Hemos alcanzado este hito significativo mientras asistíamos a más de 2.000 tránsitos de buques comerciales a través del Estrecho, brindando protección coordinada”, afirmó Cooper. Añadió que las principales rutas de navegación se encuentran “libres de minas”.

    Cooper sostuvo que, pese a los avances informados, Estados Unidos continúa trabajando para aumentar el volumen de petróleo, carga y gas natural licuado que atraviesa el estrecho.

    Para ello, indicó que las fuerzas estadounidenses mantienen coordinación con distintas agencias del Gobierno, los seis integrantes del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), compañías de seguros y empresas navieras.

    El esfuerzo está dando sus frutos”, afirmó el comandante, quien aseguró que durante las últimas dos semanas el volumen de petróleo crudo, carga y gas natural licuado ha sido superior al registrado en cualquier otro momento de los últimos seis meses.

    Cooper afirma que Irán no ha logrado exportar petróleo

    El jefe militar estadounidense también sostuvo que Irán no ha exportado petróleo a través del estrecho debido al bloqueo impuesto por Washington.

    Miles de buques han pasado por el Estrecho, mientras Irán no ha exportado ni un solo barril gracias a nuestro férreo bloqueo”, afirmó Cooper.

    El anuncio se produce mientras continúan las tensiones en los mercados energéticos de Estados Unidos. El precio promedio del diésel se situaba este viernes en US$6,43 por galón, cerca de su máximo histórico, de acuerdo con los últimos datos de GasBuddy.

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