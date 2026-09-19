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    Israel ataca posiciones atribuidas a Hezbolá en el sur de Líbano tras explosión que dejó dos militares heridos

    Las Fuerzas Armadas israelíes informaron que atacaron infraestructura de Hezbolá después de que un vehículo activara un artefacto explosivo que, según Israel, había sido colocado por el grupo armado libanés. Dos militares resultaron heridos leves.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Israel ataca posiciones atribuidas a Hezbolá en el sur de Líbano tras explosión que dejó dos militares heridos

    Las Fuerzas Armadas israelíes informaron de ataques contra supuestas posiciones de Hezbolá en el sur de Líbano, en respuesta a una explosión en la que dos militares israelíes resultaron heridos leves.

    “En respuesta a la detonación de un artefacto explosivo en la zona de seguridad, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) han atacado infraestructura perteneciente a la organización terrorista Hezbolá en el sur del Líbano”, indicó el comunicado militar.

    De acuerdo con Israel, los dos militares viajaban en un vehículo que activó un artefacto explosivo colocado por el grupo armado libanés. El incidente, según señaló, se produjo “en la zona de seguridad del sur del Líbano”.

    En la acción israelí fueron atacados “puestos de observación y emplazamientos utilizados por terroristas de Hezbolá para preparar y ejecutar planes terroristas contra nuestras fuerzas”, de acuerdo con la información entregada por Israel.

    Israel ataca posiciones atribuidas a Hezbolá en el sur de Líbano tras explosión que dejó dos militares heridos. En la imagen, fuerzas militares libanesas.

    Operaciones en Líbano

    Israel no ha cesado sus operaciones militares en Líbano pese al principio de acuerdo alcanzado el 26 de junio con mediación de Estados Unidos.

    El entendimiento sentaba las bases para un alto el fuego permanente e incluía el restablecimiento de la soberanía libanesa en el sur del país, además del desarme de Hezbolá, medida que el grupo ha rechazado.

    Desde entonces, Israel ha alegado razones de seguridad y la negativa de Hezbolá al acuerdo para justificar sus acciones militares en la zona.

    Estas operaciones se desarrollan en el marco de la nueva invasión iniciada después de que Hezbolá lanzara proyectiles contra Israel en respuesta a la ofensiva conjunta emprendida el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

    Más sobre:IsraelLíbanoMedio OrienteGuerraHezbolá

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