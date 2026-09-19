La natación artística aporta dos medallas de oro al Team Chile en los Juegos Odesur

La jornada sabatina de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 arrancó con una prolífica cosecha de medallas para el Team Chile. En la prueba de duetos de la natación artística femenina, las gemelas Soledad y Trinidad García brillaron con una gran rutina y le dieron a la delegación nacional la primera presea dorada del día.

Pero eso no fue lo único. Apenas minutos después, en la modalidad mixta, Theodora Garrido y Nicolás Campos también deslumbraron en las aguas argentinas y sumaron la 20ª medalla.

Por el lado de las nadadoras nacionales, la sintonía fue clave para firmar una destacada actuación en las dos modalidades: técnica y libre. De esta manera, se anotaron con una marca de 502.945 puntos y lograron superar a la pareja colombiana, que obtuvo 498.827.

¡GEMELAS DE OROOO! 🥇😮‍💨❤️



Las hermanas Trinidad y Soledad García 👯‍♀️ conquistaron la 19ª presea dorada para el Team Chile 🇨🇱 en los Juegos Suramericanos 🇦🇷, luego de una EXTRAORDINARIA presentación en los duetos de la natación artística.



Las nadadoras alcanzaron 502.945 puntos… pic.twitter.com/gFtxHdnH8B — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 19, 2026

Para el tándem de Garrido y Campos, en tanto, la experiencia fue fundamental. Con títulos en Copas del Mundo y finales planetarias a cuestas, el binomio criollo sacó a relucir su jerarquía y aventajó por 60 mil puntos de ventaja a la dupla brasileña, que timbró 372.046 unidades.

¡ATÓOOOOOMICOS! 🥇😍🙌



Theodora Garrido y Nicolás Campos ARRASARON en la final del dueto mixto en Rosario y aportaron la vigésima medalla de oro 🥇 para Chile en estos Juegos Suramericanos 🇦🇷.



La dupla, que ha ganado Copas del Mundo y ha sido finalista mundial, demostró su… pic.twitter.com/qxNJJi6FZF — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 19, 2026

Tras estas conquistas, Chile se posiciona, de forma momentánea, en el quinto lugar del medallero. Son 20 de oro, 20 de plata y 26 de bronce. Venezuela (4°), Colombia (3°), Argentina (2°) y Brasil (1°) están por delante.