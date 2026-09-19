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    La natación artística aporta dos medallas de oro al Team Chile en los Juegos Odesur

    Con una brillante rutina en los duetos femeninos, las gemelas Soledad y Trinidad García iniciaron la jornada con una nueva presea dorada para la delegación nacional. Posteriormente, en la prueba mixta, Theodora Garrido y Nicolás Campos añadieron otro metal más.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Las gemelas García brillaron en la natación artística femenina. Foto: Santiago Bahamonde/Team Chile.

    La jornada sabatina de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 arrancó con una prolífica cosecha de medallas para el Team Chile. En la prueba de duetos de la natación artística femenina, las gemelas Soledad y Trinidad García brillaron con una gran rutina y le dieron a la delegación nacional la primera presea dorada del día.

    Pero eso no fue lo único. Apenas minutos después, en la modalidad mixta, Theodora Garrido y Nicolás Campos también deslumbraron en las aguas argentinas y sumaron la 20ª medalla.

    Por el lado de las nadadoras nacionales, la sintonía fue clave para firmar una destacada actuación en las dos modalidades: técnica y libre. De esta manera, se anotaron con una marca de 502.945 puntos y lograron superar a la pareja colombiana, que obtuvo 498.827.

    Para el tándem de Garrido y Campos, en tanto, la experiencia fue fundamental. Con títulos en Copas del Mundo y finales planetarias a cuestas, el binomio criollo sacó a relucir su jerarquía y aventajó por 60 mil puntos de ventaja a la dupla brasileña, que timbró 372.046 unidades.

    Tras estas conquistas, Chile se posiciona, de forma momentánea, en el quinto lugar del medallero. Son 20 de oro, 20 de plata y 26 de bronce. Venezuela (4°), Colombia (3°), Argentina (2°) y Brasil (1°) están por delante.

    Más sobre:Juegos OdesurJuegos SuramericanosOdesurJuegos Suramericanos Santa Fe 2026Soledad GarcíaTrinidad GarcíaNatación ArtísticaPolideportivoTeam Chile

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