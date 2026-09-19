Repasa la derrota de Santiago Wanderers ante el Real Madrid en la Copa Intercontinental Sub 20
Los caturros cayeron por 3-1 ante los merengues.
Minuto a minuto
Real Madrid 3-1 Santiago Wanderers
Finaliza la transmisión
Gracias por acompañarnos en una nueva transmisión de El Deportivo. Esperamos encontrarlos en otra oportunidad.
Revisa el comentario del partido
Gol del Madrid
90+8′. Lezcano cierra el partido.
Roja para Wanderers
90+6′. Carvacho suma la tercera expulsión, en esta oportunidad por reclamo. Polémica decisión del polaco al no cobrar una falta previa.
¡Tapadón!
90+4′. Yáñez se hizo cargo y sacó un potente remate cruzado, pero fue contenido por el portero Fabiano Avello.
Penal para el Madrid
90+3′. Tras revisión en el VAR, el árbitro señaló la pena máxima por un empujón en el área sobre Santamaría. Amarilla para Vargas.
Roja en Wanderers
89′. Cristopher Valenzuela es expulsado.
Amarilla en Wanderers
86′. Benjamín Adasme es amonestado.
Gol del Madrid
81′. Fran Santamaría anota.
Cambios en Wanderers
78′. Vicente Vargas, Amaro Silva y Lucas Aveldaño son reemplazados por Sebastián Vargas, Vicente Vargas y Nicolás Carvacho.
Cambio en el Madrid
75′. Diego Villalba reemplaza a Carlos Díez.
Cambio en Wanderers
65′. Christian Silva es reemplazado por Denilson San Martín.
Cambios en el Madrid
61′. Mario Rivas y Sergio Martínez son reemplazados por Roberto Martín y Liberto Navascués.
Paradón de Avello
60′. Fabián Avello evitó el segundo tanto merengue tras un cabezazo en el área chica.
¡Gol de Santiago Wanderers!
49′. Wanderers presionó y recuperó alto para que Christian Silva iguale el partido.
Cambio en el Madrid
46′. Álvaro Lezcano reemplazó a Diego Aguado.
Inicia el segundo tiempo
46’. Ya se juega el complemento en el Santiago Bernabéu.
Termina el primer tiempo
El Real Madrid está venciendo a Santiago Wanderers por la mínima.
Wanderers se llena de amarillas
34′. Vicente Vargas es amonestado.
Cambio en Wanderers
32′. Ignacio Flores es reemplazado por Sebastián Jaramillo.
Amarilla en Wanderers
31′. Cristóbal Villarroel es amonestado. Se complica el elenco caturro.
Gol del Real Madrid
29′. Daniel Yáñez, de tiro libre, abre la cuenta.
Roja en Wanderers
25′. Alexander Dubó es expulsado por una entrada tardía a Daniel Yáñez. Ajustada determinación del árbitro Damian Sylwestrzak.
Amarilla en ambos equopos
20′. Amaro Silva es amonestado Wanderers y Alexis Cid en el Real Madrid. Se empieza a encender el partido.
Avisa el Madrid
10′. Remate de larga distancia de Sergio Martínez que se va desviado.
Inicia el partido
1′. Ya se juega en el Bernabéu. El Real Madrid recibe a Santiago Wanderers en la final de la Intercontinental Sub 20.
La oncena de Wanderers
La alineación del Real Madrid
Inicia la transmisión
Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el duelo entre el Real Madrid y Santiago Wanderers por la final de la Intercontinental Sub 20.
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