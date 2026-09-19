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    EN VIVO

    Repasa la derrota de Santiago Wanderers ante el Real Madrid en la Copa Intercontinental Sub 20

    Los caturros cayeron por 3-1 ante los merengues.

    Wanderers busca la Intercontinental Sub 20. Foto: @LibertadoresU20.

    Minuto a minuto

    Real Madrid 3-1 Santiago Wanderers

    Actualiza el relato

    Finaliza la transmisión

    Gracias por acompañarnos en una nueva transmisión de El Deportivo. Esperamos encontrarlos en otra oportunidad.

    Revisa el comentario del partido

    Gol del Madrid

    90+8′. Lezcano cierra el partido.

    Roja para Wanderers

    90+6′. Carvacho suma la tercera expulsión, en esta oportunidad por reclamo. Polémica decisión del polaco al no cobrar una falta previa.

    ¡Tapadón!

    90+4′. Yáñez se hizo cargo y sacó un potente remate cruzado, pero fue contenido por el portero Fabiano Avello.

    Penal para el Madrid

    90+3′. Tras revisión en el VAR, el árbitro señaló la pena máxima por un empujón en el área sobre Santamaría. Amarilla para Vargas.

    Roja en Wanderers

    89′. Cristopher Valenzuela es expulsado.

    Amarilla en Wanderers

    86′. Benjamín Adasme es amonestado.

    Gol del Madrid

    81′. Fran Santamaría anota.

    Cambios en Wanderers

    78′. Vicente Vargas, Amaro Silva y Lucas Aveldaño son reemplazados por Sebastián Vargas, Vicente Vargas y Nicolás Carvacho.

    Cambio en el Madrid

    75′. Diego Villalba reemplaza a Carlos Díez.

    Cambio en Wanderers

    65′. Christian Silva es reemplazado por Denilson San Martín.

    Cambios en el Madrid

    61′. Mario Rivas y Sergio Martínez son reemplazados por Roberto Martín y Liberto Navascués.

    Paradón de Avello

    60′. Fabián Avello evitó el segundo tanto merengue tras un cabezazo en el área chica.

    ¡Gol de Santiago Wanderers!

    49′. Wanderers presionó y recuperó alto para que Christian Silva iguale el partido.

    Cambio en el Madrid

    46′. Álvaro Lezcano reemplazó a Diego Aguado.

    Inicia el segundo tiempo

    46’. Ya se juega el complemento en el Santiago Bernabéu.

    Termina el primer tiempo

    El Real Madrid está venciendo a Santiago Wanderers por la mínima.

    Wanderers se llena de amarillas

    34′. Vicente Vargas es amonestado.

    Cambio en Wanderers

    32′. Ignacio Flores es reemplazado por Sebastián Jaramillo.

    Amarilla en Wanderers

    31′. Cristóbal Villarroel es amonestado. Se complica el elenco caturro.

    Gol del Real Madrid

    29′. Daniel Yáñez, de tiro libre, abre la cuenta.

    Roja en Wanderers

    25′. Alexander Dubó es expulsado por una entrada tardía a Daniel Yáñez. Ajustada determinación del árbitro Damian Sylwestrzak.

    Amarilla en ambos equopos

    20′. Amaro Silva es amonestado Wanderers y Alexis Cid en el Real Madrid. Se empieza a encender el partido.

    Avisa el Madrid

    10′. Remate de larga distancia de Sergio Martínez que se va desviado.

    Inicia el partido

    1′. Ya se juega en el Bernabéu. El Real Madrid recibe a Santiago Wanderers en la final de la Intercontinental Sub 20.

    La oncena de Wanderers

    La alineación del Real Madrid

    Inicia la transmisión

    Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el duelo entre el Real Madrid y Santiago Wanderers por la final de la Intercontinental Sub 20.

    Más sobre:En vivoMinuto a minuto

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