La Roja Sub 20 se derrumba ante Perú y complica su paso a las semifinales de los Juegos Odesur

La segunda presentación de la selección chilena Sub 20 en el fútbol masculino de los Juegos Suramericanos fue decepcionante. Por el grupo A, la Roja que dirige Sebastián Miranda cayó por 2-0 con Perú, en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario. De la ilusión a las dudas, en un par de días.

Después de la buena victoria con goleada sobre Panamá, en el estreno, el equipo nacional tenía la opción de dar un paso importante hacia las semifinales. La oncena salió con solo un cambio respecto al debut: el ingreso de Joaquín Muñoz, de O’Higgins, por Antonio Riquelme, el único de los 18 convocados que milita en el exterior.

Sin Riquelme, Vicente Martínez ocupó principalmente el puesto de enlace, por detrás de Yastin Cuevas, el centrodelantero. Tanto Muñoz como Martín Mundaca complementaron la línea de volantes ofensivos. Si hubiese sido por posesión y control, Chile podría haberse ido al descanso en ventaja. Pero sucedió lo contrario. Perú, apostando al contragolpe, dio con el gol antes del entretiempo.

La Sub 20 chilena se hizo rápidamente del balón, aunque le faltó precisión en el último cuarto, a la hora de la definición. De hecho, en los primeros 20′ las aproximaciones fueron mediante remates desde fuera del área de Mario Sandoval, ambos desviados.

La ocasión más clara del primer tiempo sucedió en los 22′, con un remate de Vicente Martínez que dio en un poste, tras la cesión de Cuevas. El volante de Colo Colo apareció en posición de 9 y casi abrió el marcador. Chile pasó por una laguna donde bajó su dominio, pero superó aquello y volvió a circular el balón para dar con los espacios que Perú les cerraba.

Una posesión del 64% en el primer tiempo no servía de mucho al no reflejarse aquello en las áreas. Y la Bicolor, al mando del brasileño Thiago Kosloski, terminó arriba. Avisó con un remate de larga distancia de Gerson Castillo que obligó a una buena estirada de Villegas. Más tarde, llegó el 1-0 convertido por Mart Cari, quien se encuentra con el balón tras un córner por bajo y saca el tiro.

Si ese gol fue un golpe, el 2-0 significó otro mazazo para la Roja juvenil. En los 55′, una salida rápida de los peruanos, encabezada por Lionel Herrera, terminó con José Mellán, quien sacó un remate alto con la zurda batiendo a Villegas. Martín Jiménez, el lateral derecho nacional, dejó descubierta su franja y eso lo aprovechó el cuadro incaico.

Un Perú ordenado y de ataque directo hizo daño, contra una selección chilena carente de ideas y que también se fue desesperando, llenándose de amarillas y cayendo reiteradamente en faltas. Miranda metió tres cambios después del 2-0. Uno de los reemplazados fue Jiménez, para la entrada de Francisco Daza, el único de la UC en la nómina. Chile quedó con tres en el fondo. Los movimientos aspiraban, en parte, a brindarle más compañía a Yastin Cuevas arriba. Esto no sucedió.

Para peor, Bruno Torres recibió la tarjeta roja en el epílogo, por reclamos. El reflejo del descontrol. Se perderá el cierre de la fase inicial.

Haciendo una pobre segunda mitad, finalmente la Selección terminó perdiendo y complicando su paso a las semifinales de los Odesur. En el otro duelo del grupo A, Panamá venció 1-0 a Colombia. Esto deja a los cuatro equipos con 3 puntos. Por lo tanto, el domingo será el día de la definición de los clasificados. Chile enfrentará a los colombianos (10.00 horas).

La Roja femenina, a un paso de la final

En la jornada matinal, la Sub 20 femenina consiguió una nueva victoria en los Odesur. En la Asociación Rosarina de Fútbol, el combinado que dirige Luis Mena superó de manera contundente a Venezuela por 3-0, resultado que le permite estar a un paso de la disputa por el oro.

Foto: Josefa Cáceres / Team Chile Oscar Munoz Badilla / COCH - Team Chile

Todos los tantos de las chilenas sucedieron en el primer tiempo. En los 22′, Amparo Abarca abrió el marcador. Luego, en los 32′, Vaitiare Pardo, la capitana de la Roja y también futbolista de la UC, amplió la diferencia. Mientras que en el tiempo añadido, apareció Catalina Muñoz para el tercero.

Así, el combinado femenino llegó a los 6 puntos, con 6 goles a favor y solo uno en contra. Para asegurar este mismo viernes su pase a la final por las medallas, debía aguardar por un empate entre Uruguay y Paraguay, el otro encuentro de la jornada. Cabe recordar que este torneo solo consta de 4 selecciones y las dos primeras de la tabla van por el oro. Sin embargo, la Albirroja se impuso 1-0 a la Celeste, postergando la definición.

Chile lidera con 6, mientras que venezolanas y paraguayas suman 3. La Roja juega el domingo contra el elenco guaraní (15.00 horas) y le basta con un empate para pasar a la final.