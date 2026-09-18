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    El Deportivo

    Las figuras y los millones que Real Madrid pondrá en la cancha para vencer a Wanderers en la Copa Intercontinental Sub-20

    Las jóvenes estrellas del elenco Merengue ya suman un elevado valor en el mercado. El más caro es el defensor Joan Martínez, cuya carta está valorizada en 5 millones de euros. El jugador porteño con la tasación más alta es Cristóbal Ponce, con 225 mil euros.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: @lafabricacrm en X.

    Se acabó la espera para Valparaíso. Este sábado Santiago Wanderers, que en marzo se coronó campeón de la Copa Libertadores Sub 20, jugará su duelo ante Real Madrid, campeón de la UEFA Youth League, en un duelo válido por la Copa Intercontinental Sub-20, en España. En la capital de ese país ya palpitan el encuentro y los Merengues alistan a sus promisorias figuras, las que meten miedo dentro de la cancha y en el mercado.

    En un contexto en donde en Europa se pagan cifras insólitas por futbolistas, varios de los jóvenes del Madrid ya cuentan con una valoración alta. Por ejemplo, el defensor central Joan Martínez, una pieza importante en el equipo dirigido por Álvaro López, tiene un costo de 5 millones de euros según la plataforma Transfermarkt. Es el la carta más alta de La Fábrica, como le apodan a las divisiones inferiores del equipo presidido por Florentino Pérez.

    Otro de los precios elevados en el elenco español es el delantero Daniel Yáñez, una de las figuras en la participación del club en la UEFA Youth League. Su pase cuesta 4 millones de euros. En tanto, el lateral derecho Jesús Fortea alcanza los 3 millones.

    Daniel Yáñez. Foto: @lafabricacrm en X.

    El caso del volante Sergio Martínez es diferente, ya que no fue formado en Real Madrid. La institución compró su carta a Racing de Santander en 3 millones de euros.

    Solo entre estos cuatro jugadores, los mejores cotizados de La Fábrica, suman 15 millones de euros, sin considerar otros futbolistas como el portero Javi Navarro, apodado el nuevo Courtois, ni al mediocampista Thiago Pitarch, que juega en el Castilla y que José Mourinho no lo cedió para el partido ante Santiago Wanderers, puesto que lo considerará para el primer equipo este fin de semana cuando enfrenten a Atlético de Madrid, en el clásico de la capital.

    Cuánto cuestan las figuras de Wanderers

    Las promesas del equipo de Valparaíso, lejos de las luces y los millones europeos, tienen una valoración considerablemente menor. Por ejemplo, el pase más caro es el del mediocampista de 19 años Cristóbal Ponce, que cuesta 225 mil euros, según la plataforma Transfermarkt

    En tanto, la carta de Christian Silva, delantero de 18 años que se coronó como el goleador de la última Libertadores Sub 20 y que fue escogido como el mejor futbolista del torneo, tiene un valor de 125 mil euros.

    Por último, el lateral Cristopher Valenzuela cuesta 200 mil euros y el volante Lucas Avendaño 150 mil.

    Las diferencias en el mercado son claras, pero eso es algo que no importa demasiado en Santiago Wanderers, puesto que en las semifinales y en la final de la Copa Libertadores Sub 20 se impuso a Palmeiras y Flamengo respectivamente, elencos que también llegaban con una valoración claramente más alta que los del puerto.

    El duelo contra Real Madrid está pactado para las 07.30 horas de Chile este sábado 19 de septiembre, en el mítico estadio Santiago Bernabéu.

    Nómina completa de Santiago Wanderers

    Arqueros

    • Fabiano Avello
    • Juan Marianjel
    • Juliano Méndez

    Defensas

    • Cristopher Valenzuela
    • Alexander Dubó
    • Benjamín Adasme
    • Amaro Silva
    • Taizo Bahamondez
    • Sebastián Jaramillo

    Volantes

    • Cristóbal Ponce
    • Lucas Avendaño
    • Cristóbal Villarroel
    • Sebastián Vargas
    • Diego Molina
    • Vicente Lagos
    • Víctor Vanegas

    Delanteros

    • Ignacio Flores
    • Vicente Vargas
    • Denilson San Martín
    • Christian Silva
    • Nicolás Carvacho

    Nómina completa de Real Madrid

    Arqueros

    • Javi Navarro
    • Illia Voloshin
    • Álvaro González

    Defensas

    • Jesús Fortea
    • Diego Aguado
    • Mario Rivas
    • Joan Martínez
    • Javi Bailón
    • Álvaro Lezcano
    • Liberto Navascués
    • Ariel Nkoghe

    Mediocampistas

    • Jorge Cestero
    • Sergio Martínez
    • Carlos Díez
    • Alexis Ciria
    • Roberto Martín
    • Diego Martínez
    • Adri Pérez
    • Diego Lacosta
    • Gabri Valero

    Delanteros

    • Daniel Yáñez
    • Yeremaiah Ramos
    • Fran Santamaría
    Más sobre:FútbolReal MadridSantiago Wanderers

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