Las figuras y los millones que Real Madrid pondrá en la cancha para vencer a Wanderers en la Copa Intercontinental Sub-20

Se acabó la espera para Valparaíso. Este sábado Santiago Wanderers, que en marzo se coronó campeón de la Copa Libertadores Sub 20, jugará su duelo ante Real Madrid, campeón de la UEFA Youth League, en un duelo válido por la Copa Intercontinental Sub-20, en España. En la capital de ese país ya palpitan el encuentro y los Merengues alistan a sus promisorias figuras, las que meten miedo dentro de la cancha y en el mercado.

En un contexto en donde en Europa se pagan cifras insólitas por futbolistas, varios de los jóvenes del Madrid ya cuentan con una valoración alta. Por ejemplo, el defensor central Joan Martínez, una pieza importante en el equipo dirigido por Álvaro López, tiene un costo de 5 millones de euros según la plataforma Transfermarkt. Es el la carta más alta de La Fábrica, como le apodan a las divisiones inferiores del equipo presidido por Florentino Pérez.

Otro de los precios elevados en el elenco español es el delantero Daniel Yáñez, una de las figuras en la participación del club en la UEFA Youth League. Su pase cuesta 4 millones de euros. En tanto, el lateral derecho Jesús Fortea alcanza los 3 millones.

Daniel Yáñez. Foto: @lafabricacrm en X.

El caso del volante Sergio Martínez es diferente, ya que no fue formado en Real Madrid. La institución compró su carta a Racing de Santander en 3 millones de euros.

Solo entre estos cuatro jugadores, los mejores cotizados de La Fábrica, suman 15 millones de euros, sin considerar otros futbolistas como el portero Javi Navarro, apodado el nuevo Courtois, ni al mediocampista Thiago Pitarch, que juega en el Castilla y que José Mourinho no lo cedió para el partido ante Santiago Wanderers, puesto que lo considerará para el primer equipo este fin de semana cuando enfrenten a Atlético de Madrid, en el clásico de la capital.

Cuánto cuestan las figuras de Wanderers

Las promesas del equipo de Valparaíso, lejos de las luces y los millones europeos, tienen una valoración considerablemente menor. Por ejemplo, el pase más caro es el del mediocampista de 19 años Cristóbal Ponce, que cuesta 225 mil euros, según la plataforma Transfermarkt

En tanto, la carta de Christian Silva, delantero de 18 años que se coronó como el goleador de la última Libertadores Sub 20 y que fue escogido como el mejor futbolista del torneo, tiene un valor de 125 mil euros.

Por último, el lateral Cristopher Valenzuela cuesta 200 mil euros y el volante Lucas Avendaño 150 mil.

Las diferencias en el mercado son claras, pero eso es algo que no importa demasiado en Santiago Wanderers, puesto que en las semifinales y en la final de la Copa Libertadores Sub 20 se impuso a Palmeiras y Flamengo respectivamente, elencos que también llegaban con una valoración claramente más alta que los del puerto.

El duelo contra Real Madrid está pactado para las 07.30 horas de Chile este sábado 19 de septiembre, en el mítico estadio Santiago Bernabéu.

Nómina completa de Santiago Wanderers

Arqueros

Fabiano Avello

Juan Marianjel

Juliano Méndez

Defensas

Cristopher Valenzuela

Alexander Dubó

Benjamín Adasme

Amaro Silva

Taizo Bahamondez

Sebastián Jaramillo

Volantes

Cristóbal Ponce

Lucas Avendaño

Cristóbal Villarroel

Sebastián Vargas

Diego Molina

Vicente Lagos

Víctor Vanegas

Delanteros

Ignacio Flores

Vicente Vargas

Denilson San Martín

Christian Silva

Nicolás Carvacho

Nómina completa de Real Madrid

Arqueros

Javi Navarro

Illia Voloshin

Álvaro González

Defensas

Jesús Fortea

Diego Aguado

Mario Rivas

Joan Martínez

Javi Bailón

Álvaro Lezcano

Liberto Navascués

Ariel Nkoghe

Mediocampistas

Jorge Cestero

Sergio Martínez

Carlos Díez

Alexis Ciria

Roberto Martín

Diego Martínez

Adri Pérez

Diego Lacosta

Gabri Valero

Delanteros