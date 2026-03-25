Los cinco jugadores del Wanderers campeón que son seguidos por los veedores internacionales

La gran campaña de Santiago Wanderers en la Copa Libertadores Sub 20, dónde alcanzó el trofeo continental, hizo que el nombre de sus jugadores quedaran anotados -y destacados- en las libretas de los veedores internacionales.

“En el torneo están inscritos unos ochenta representantes y scouts de todo el mundo, La galería está llena de ellos. Hay cuatro, cinco o seis jugadores que están sonando fuerte”, confesó el técnico del monarca, Felipe Salinas.

Los cinco jugadores del Wanderers campeón que pueden emigrar

El primero de ellos es el oriundo de Casablanca, Christian Silva. Tiene 18 años y ya debutó en el primer equipo de los caturros. Pero sin duda en la justa continental se destapó, pues no sólo fue elegido como el mejor jugador del campeonato, sino también se convirtió en el goleador (4 celebraciones) y jugó los cinco partidos que llevaron a los de Valparaíso a la cima.

Y si en la delantera hubo una figura, en la retaguardia también se necesitaba una estrella. Y ese era el portero Fabiano Avello. Con 19 años, el nacido en Nacimiento sumó 425 minutos de los 450 posibles y le dio seguridad a un puesto que siempre ha sido difícil.

La otra pieza fundamental de los porteños en el certamen internacional fue Lucas Avendaño. El volante mixto de 20 años y capitán de la oncena campeona sumó 344 minutos en cuatro encuentros y movió los hilos del mediocampo del Decano. Fue un líder dentro de la cancha, marcó un gol en el triunfo ante Nacional de Uruguay y el año pasado sumó dos presencias en la Liga del Ascenso.

El nombre que no olvidarán en Valparaíso y que quedó registrado en los mercados foráneos es el de Ignacio Flores. El delantero de 19 años marcó el penal que le entregó la Copa a la escuadra nacional y en los 345 minutos que disputó se transformó en un dolor de cabeza para las zagas rivales. Formado por Wanderers, hoy aparte de ser campeón continental fue llamado a la Selección Sub 20.

Por último, el otro destacado es Cristopher Valenzuela. El lateral derecho de tan sólo 18 años también fue llamado a la Roja de su categoría y sumó 360 minutos en la Copa Libertadores. Y aunque no ha debutado aún en el primer equipo, Valenzuela no sabe de segundos lugares pues también fue campeón con Wanderers en el torneo local Sub 20 del año pasado.

El bonus track está conformado por los otros dos llamados al Equipo de Todos. El primero es Cristóbal Villarroel, hijo del mítico Moisés Villarroel, es volante, tiene 19 años y jugó los cinco partidos de la Libertadores. Y el otro es Vicente Vargas, quien se desempeña como delantero y convirtió uno de los penales de la tanda final ante Flamengo.