El ‘tetracampeonato’ de Shakira: cantante colombiana interpretará por cuarta vez la canción oficial del Mundial

Shakira entra en la historia de los mundiales. La cantante colombiana tendrá un particular honor: por cuarta vez, será la encargada de interpretar la canción oficial del máximo evento futbolístico a nivel planetario.

La cafetalera ya había tenido ese privilegio en Alemania 2006, con Hips Don’t Lie - Bamboo; en Sudáfrica 2010, con Waka Waka (Esto es África), un tema que tardó poco en popularizarse y transformarse en un hit que hasta ahora es reproducido a través de las distintas plataformas que alojan las creaciones artísticas de esta índole. Repitió en 2014, en Brasil, con Dare (La La La).

El ‘tetracampeonato’ de Shakira: cantante colombiana interpretará por tercera vez la canción oficial del Mundial

Este jueves, la artista presentó Dai Dai, una colaboración con el nigeriano Burna Boy. La propuesta fue develada a través de sus redes sociales. Consiste en un clip de un minuto de duración que fue grabado en el estadio Maracaná, en Brasil. En el video, se ve a la cantante junto a un grupo de bailarines sobre el césped del mítico escenario de Río de Janeiro.

Se trató, en rigor, de un adelanto, pues el lanzamiento del tema está previsto para el jueves 14.