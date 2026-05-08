“He cambiado a Mbappé por Dembelé”: la hilarante imitación de Kramer a Luis Enrique que saca aplausos

Stefan Kramer la sigue rompiendo con sus imitaciones. Esta vez, el elegido por el comediante nacional fue el técnico español Luis Enrique.

Allí recrea una conferencia de prensa posterior a un partido, justo después de que el PSG avanzara a la final de la Champions League a costa del Bayern Múnich.

En casi 12 horas de ser publicado, el video suma más de 95 mil me gusta y 4 mil comentarios.

“Hemos pasado a la final… le hemos ganado a un equipo que solo había perdido tres veces en todo el año, en su casa… y bueno, no pasa nada”, escribió el comediante.