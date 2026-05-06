Al ritmo de Dembélé: PSG de Luis Enrique va por su segunda Champions tras superar a Bayern Múnich en una semifinal histórica

El Paris Saint-Germain del DT Luis Enrique dio sobradas muestras de que, hoy por hoy, es el mejor equipo del planeta. El actual campeón de la Champions League se ganó el derecho a sumar el bicampeonato tras empatar 1-1 a Bayern en Múnich, suficiente para lograr un 6-5 global en una semifinal que pasará a la historia por la calidad de los protagonistas.

Porque las expectativas eran altas. Después del concierto de goles de la ida jugada en Francia, se esperaba que estas dos potencias siguieran el mismo derrotero en la vuelta.

No defraudaron, en menos de tres minutos, los galos ya habían abierto la cuenta con la misma figura de la ida, el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, quien la mayor debilidad de los bávaros, que presionaban alto, pero dejaban mucho espacio en el fondo. Mismo terreno que explotó el caucásico, quien inventó una pared con Fabián Ruiz, corrió 40 metros y centro atrás para que Ousmane Dembélé fusilara al portero alemán Manuel Neuer.

Los germanos intentaron reaccionar de inmediato, pero el técnico del cuadro galo Luis Enrique aprendió la lección. Apretó las marcas y se cerró con orden en el fondo para cortar los circuitos. Pese a ello, la riqueza individual de los teutones obligaba a la vista a una alerta constante. A los 18’, el colombiano Luis Díaz robó la pelota al lateral derecho Warren Zaïre-Emery y sirvió al centro del área, donde el remate de Michael Olise fue trabado por un salvador Nuno Mendes, quien ya tenía amarilla por una falta sobre la estrella del Bayern.

Cerca de la media hora, el anfitrión reclamó dos jugadas polémicas. En la primera, Nuno Mendes interrumpió el curso del balón con la mano, pero el árbitro portugués Joao Pinheiro cobró una mano del austríaco Konrad Laimer, cuando los bávaros reclamaban la segunda amonestación del portugués del PSG y la consiguiente roja. Un minuto más tarde, un rechazo de Marquinhos dio en la mano de Joao Neves, pero el juez luso desestimó el penal para los germanos.

Precisamente, este último jugador volvió a llevar peligro sobre el arco local. El largo tiro libre encontró solo al lusitano en el segundo palo, pero su cabezazo fue repelido de manera notable por Neuer cuando los de la Ciudad Luz ya celebraban la segunda conquista.

En el final de la primera parte, los bávaros apuraron un poco más en su cometido. A los 44’, el arquero ruso Matvey Safonov sacó de emergencia el potente remate de Jamal Musiala. Segundos más tarde, el mismo volante alemán ensayó un remate que se fue por muy poco próximo al segundo palo.

Perfecto

En el inicio del tiempo complementario, el elenco alemán intentó imponer sus términos. Subió incluso más sus líneas, per la resistencia del PSG se doblaba, mas no tenía fracturas y hacía imposible que los bávaros dejaran a un jugador frente al portero ruso.

Sin embargo, esa osadía de los germanos también implicaba un inminente riesgo. Así también lo entendió su rival que salía en estampida cuando encontraba ese espacio. A los 56’, Desiré Doué encontró esa ventana y obligó a la reacción de Neuer. En la jugada siguiente, fue Kvaratskhelia quien probó al arquero alemán. No fue algo exclusivo, a los 64’, Doué eludió a un par de rivales, pero la estrella de los teutones salvó su portería por tercera vez en la segunda parte.

El tiempo avanzaba y Bayern Múnich no lograba descifrar la organización de los franceses. En medio de esa desesperación, se vieron obligados a apurar en el final. A los 69’, Luis Díaz remató fuerte y Safonov respondió de manera eficiente, lo mismo en la jugada posterior, esta vez con un intento de Olise.

En los minutos finales, el duelo se hizo de ida y vuelta, el gol de Harry Kane, en el cuarto minuto de tiempo agregado, puso un pequeño contratiempo, pero los galos ya habían hecho el partido perfecto que su entrenador había diagramado. Solo les queda un escollo para el segundo título consecutivo: Arsenal de Inglaterra, el 30 de mayo, en Budapest.