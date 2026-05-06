El prestigioso reconocimiento que recibirá Francisca Valenzuela

La cantautora chilena Francisca Valenzuela recibirá un importante reconocimiento. Será galardonada como Wonder Women of Latin Music de Latin Alternative Music Conference, presentados por Amazon Music.

La “Clase de 2026” incluye a la fundadora de Ruidosa Festival y reconocida cantautora, pianista y activista chilena. Esta lista celebra a mujeres que están generando un impacto en la industria y fue curada por el equipo de LAMC como una iniciativa anual que ya ha reconocido a más de 120 mujeres en la industria.

“Gracias a LAMC por este honor -comenta la artista en un comunicado-. Es profundamente significativo ser reconocida junto a mujeres tan poderosas que están dando forma a la música latina todos los días. La perspectiva de género ha guiado siempre mi trabajo: en mi música, en mis decisiones como artista independiente y en mi rol como fundadora de Ruidosa”.

“Estoy comprometida con amplificar voces diversas y demostrar que no existe una sola forma de ser mujer —ni de tener éxito—. Espero que iniciativas como esta no solo celebren, sino que impulsen cambios reales: más representación en los escenarios, detrás de ellos y en espacios de poder. Juntas podemos construir una industria más inclusiva, que refleje la riqueza de nuestras voces e historias”, agrega.

La artista chilena será reconocida durante el panel Wonder Women of Latin Music, presentado por Amazon Music, como parte de la edición de este año de LAMC en la ciudad de Nueva York, del 28 de julio al 1 de agosto.

Y por tercer año consecutivo, Ruidosa Fest regresará este año a Lincoln Center. Además, celebrará su décimo aniversario los días 10 y 11 de octubre en Santiago de Chile.