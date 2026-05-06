Dave Mustaine a fondo: “James Hetfield y yo formábamos un equipo realmente bueno, pero no extraño eso”

Apenas le mencionan la palabra “despedida”, Dave Mustaine abre sus manos, mostrando las palmas hacia arriba. “¿Las ves? tengo una herida aquí -dice a Culto-. Esto es una contractura de Dupuytren, y va a empeorar hasta el punto de que, al final, me doble el dedo y no podré tocar en esas condiciones".

A pesar de su nombre intrincado, la contractura de Dupuytren es la que empujó a Mustaine a decidir el fin de Megadeth, su banda de toda la vida. La misma que a punta de riffs vertiginosos, intrincados cambios de cifras y complejas florituras técnicas, se hizo un nombre en la historia del metal.

Aunque en 2002, ya había anunciado un retiro indefinido de los escenarios y la disolución de la banda, del que regresó, el rubicundo referente del metal parece decidido, ahora sí a colgar la guitarra. En agosto del año pasado anunció que el decimoséptimo álbum de estudio de Megadeth sería el último, y que la gira mundial para promocionarlo supondría el telón final de la banda. Esta gira es la que lo trajo a Chile para sus dos presentaciones, el pasado 4 y 5 de mayo en Movistar Arena.

Dave Mustaine, líder de Megadeth Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera.

Precisamente, en un camarín en el backstage del Movistar, es donde Mustaine recibe a Culto. Con su mirada desconfiada, como leyendo con atención a la persona que tiene al frente, el músico detalla que la enfermedad le ha hecho replantearse las cosas. “En algún momento, tendré que plantearme someterme a una intervención. Y si no sale bien, entonces ya no podré tocar de todos modos. Quiero decir que he pensado en que otra persona toque la guitarra y yo solo cante en Megadeth, pero nunca sería feliz. Creo que parte de la magia es que yo toque la guitarra".

-Y a partir de esto ¿ha cambiado de alguna manera su forma de tocar la guitarra?

Todavía no.

-¿Y para componer?

De la misma manera. Me siento y cojo una guitarra acústica o una eléctrica. Se nos ocurre una idea y la grabamos. Y luego, cuando llega el momento de ir al estudio, reunimos todas nuestras ideas y las ensamblamos. Se te ocurre una estrofa, un estribillo, una sección de solo, luego lo escuchas y te preguntas: ¿le falta algo más a la canción? ¿Necesita una intro? ¿Necesita un puente? ¿Necesita un outro? Ya sabes, y luego lo vuelves a escuchar. Ah, ¿sabes qué?, no necesitamos una intro, pero sí necesitamos un outro. Cosas así. Si has escuchado el demo de Holy Wars, es muy diferente a la versión oficial, más lenta.

Además de sus clásicos, como Holy Wars o Peace Sells, Megadeth interpretó en sus pasados shows algunos cortes de su reciente álbum homónimo, lanzado en enero. Los shows suelen abrir con Tipping Point, uno de los temas nuevos (y punto alto del disco) que tuvo una buena recepción en la audiencia. Aunque Mustaine lanza una observación.

“La verdad, el público de Chile fue uno de los más tranquilos, me sorprendió mucho -asegura-. Mientras que todos los demás públicos, desde Perú hasta Colombia, pasando por Argentina y Brasil, cantaron Tipping Point. Cantan el estribillo y luego cuando digo: «You gotta know, gotta know, gotta know», les pido que lo canten al público y todos lo cantan. Pero acá parece que las únicas canciones que se sabían eran las antiguas. Y les pregunté: «¿Cuántos de ustedes son nuevos fans?». Y había muchos".

Dave Mustaine, líder de Megadeth Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera.

Además de las nuevas canciones, el álbum cuenta con un particular bonus track, aunque es más bien un guiño a su historia; una versión de Ride the Lightning, una canción original de Metallica que da título a su álbum de 1984, cuando él ya no era parte del grupo -fue expulsado antes de la grabación del disco debut-, pero figura con créditos en la composición. Es como si el rubicundo quisiera dejar en claro su lugar en la historia y cerrar el capítulo con su antigua banda.

Por ello decidió incorporar a Ride the Lightning en el repertorio de directo de Megadeth desde el tramo latinoamericano de su gira del adiós. De hecho, es uno de los momentos más celebrados del show al sonar justo tras The Mechanix, otro clásico del grupo.

“Decidimos hacer esa canción, yo quería hacerla mía. Por supuesto, ya sabes, la escribí con James [Hetfield], así que es mía. Solo quería que fuera una versión diferente, así que la aceleramos. Es un poco más rápida, modificamos la batería al final y añadimos un poco más de interpretación. Y lo mismo con el solo: modificamos el solo e incluimos un poco más de interpretación en esa sección. Así que es nuestra. Y por supuesto, James y yo cantamos de forma diferente, pero ya sabes, se nota cuándo canta cada uno de nosotros”.

-¿Ha tenido alguna reacción, algún comentario de la gente de Metallica por su versión?

No estaba buscando eso, puede que dijeran algo, no lo sé. En realidad me preocupaba lo que iban a decir los fans y me preocupaban más nuestras canciones que lo que escribí hace más de 40 años, cuando era un crío. Quiero decir, lo curioso es que era tan joven cuando escribí esa canción, que me costó entender que alguien tan joven pudiera escribir algo así; eso solo demuestra el talento que teníamos James y yo como guitarristas. Y formábamos un equipo realmente bueno.

-¿Y extraña eso?¿hacer equipo con otro guitarrista?

No. No lo echo de menos. Me encanta tocar con mi banda ahora mismo y tenemos tantas cosas geniales por delante como para distraernos y tocar con otra gente. Es que simplemente no me interesa.

Megadeth en el Movistar Arena. Foto: Pedro Rodríguez - Copesa

-En el nuevo álbum vuelve al tema de la guerra, muy recurrente en la discografía de Megadeth. La canción Made to kill, dice: “Drones arriba, en cielos desérticos/La verdad se vende, en un streaming de mentiras/Las ganancias crecen, mientras los niños mueren” ¿parece hacer referencia a guerras actuales?

Sí. Los drones llevan mucho tiempo entre nosotros. La gente se está empezando a dar cuenta de su existencia ahora mismo. Ya sabes, van a empezar a repartir comida con drones, han estado usando esos pequeños drones que usa la gente, y ya ves lo que pasa cuando la gente no entiende de drones. Creo que fue Enrique Iglesias quien se estiró, agarró un dron en pleno vuelo y se cortó los dedos ¡es increíble que alguien hiciera eso! Y volviendo al tema, sí, claro, son juguetes para niños y cosas así, pero el ejército los lleva usando desde hace mucho tiempo. Y algunas de las canciones de las que hablamos sobre el ejército no tienen nada que ver con ningún país. Tienen que ver con la maquinaria bélica.

-¿Tiene idea de qué hará cuando ya haya terminado definitivamente todo esto de las giras?

No, probablemente solo seré un abuelo feliz, ya sabes, porque quiero a mi familia. Es lo más importante del mundo para mí. Y creo que, cuando lo deje, seguiré involucrado en el mundo de la música ¿quién sabe? Puede que mañana por la mañana me despierte y mi mano se haya curado milagrosamente y recupere mi carrera. Pero, por ahora, voy a sacarle el máximo partido y después de los shows nos despediremos del continente más bonito de todos.