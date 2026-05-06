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    Octavos de final a la vista y millonario bono deportivo: todo lo que se juega la UC ante Cruzeiro en la Copa Libertadores

    Universidad Católica enfrenta el partido más importante de los últimos años. Un triunfo ante los brasileños en el Claro Arena los dejará a un paso de la clasificación, pero también traerá consigo una serie de beneficios, tanto deportivos como económicos.

    Cristian BarreraPor 
    Cristian Barrera
    La UC enfrenta a Cruzeiro, esta noche, en el Claro Arena, por la Copa Libertadores. Foto: Pier Giorgio Giavelli/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    “Sabemos que estamos haciendo historia. No ha sido nada fácil lo que hemos logrado. Estamos preparados física y mentalmente. Vamos a salir a ganar. Estamos en nuestra casa y hay que hacerlo respetar”, advirtió este martes Jhojan Valencia, uno de los volantes más destacados de Universidad Católica. El colombiano será titular esta noche ante Cruzeiro, a las 22 horas, en el Claro Arena, en un duelo clave para los de la franja. Un triunfo los dejará a un paso de la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores, pese a integrar uno de los grupos más difíciles del torneo continental, que completan Boca Juniors y Barcelona de Guayaquil.

    Precisamente, la victoria del Ídolo sobre los xeneizes, anoche, en el estadio Monumental Banco Pichincha, apretó aún más la tabla. Gracias a la ventaja deportiva, los cruzados se mantienen líderes con seis unidades, mismo puntaje de argentinos y brasileños. Los ecuatorianos son colistas con apenas tres positivos. Hoy, en San Carlos de Apoquindo, se completará la fecha 4 en un compromiso en el que los de la franja se juegan mucho más que los puntos.

    A dos triunfos de la clasificación a octavos de final

    Lo primero que se debe tener claro es lo siguiente: la UC asegurará la clasificación a octavos de final si gana sus dos próximos partidos (Cruzeiro, esta noche, y Barcelona, el 21 de mayo). Con eventuales 12 puntos en cinco partidos, los cruzados solo podrían ser alcanzados por Boca, si es que los xeneizen ganan los dos duelos que les quedan, incluyendo el de la sexta jornada ante la UC. Cruzeiro también podría igualarlos en puntos, pero quedaría abajo por ventaja deportiva.

    “Siento que es un trabajo de todo el equipo, que hemos venido subiendo niveles individuales y eso se ve en lo grupal. El trabajo con el profe Daniel Garnero día a día, el trabajo con todo el equipo ha sido increíble, porque nos hemos mentalizado en que estamos para conseguir cosas muy grandes”, aseguró el colombiano Valencia.

    Ventaja deportiva ante Cruzeiro

    El nuevo reglamento de la Copa Libertadores establece que si hay empate en puntos entre dos o más equipos, el primer criterio de definición será el resultado entre ellos. Como la UC venció 2-1 al equipo dirigido por Artur Jorge en el estadio Mineirao, un empate o un triunfo esta noche en el Claro Arena los dejará por encima del cuadro brasileño en caso de que terminen igualados, independientemente de la diferencias de goles en la tabla general.

    Este detalle puede ser crucial en la definición del grupo, sobre todo, si se considera lo ajustado que está. Lo que es un hecho es que si la UC vence a Cruzeiro y luego a Barcelona asegurará la clasificación entre los 16 mejores del certamen. Este aspecto podría definir, incluso, el primer lugar.

    ¿Ganar el grupo? Una misión posible

    Si bien el resultado que más le convenía a la UC era el empate entre Boca Juniors y Barcelona, o bien la victoria de los transandinos, para así asegurar el tercer lugar y la Copa Sudamericana (en caso de una debacle), el triunfo de los dirigidos por César Farías también tiene aspectos positivos. Por ejemplo, alimenta el sueño estudiantil de clasificar a octavos de final y también de ganar el grupo.

    Para eso, Católica tiene que vencer a Cruzeiro esta noche y luego a los del Guayas, el 21 de mayo, y esperar que el conjunto de Minais Gerais no pierda en La Bombonera, el 19 de este mes. Si se da esa combinación, los de la franja clasificarán a la siguiente ronda como primeros de su zona.

    Tras la derrota en el estreno ante Boca, parecía cuesta arriba el panorama del equipo de Daniel Garnero. Sin embargo, los dos triunfos consecutivos como visita ante brasileños y ecuatorianos, más los dos partidos de local seguidos que debe jugar ahora, invitan al optimismo a los de la precordillera.

    Premio millonario por mérito deportivo

    Solo por competir en la fase de grupos de la Copa Libertadores, Universidad Católica recibirá US$ 3 millones (US$ 1 millón por cada partido de local, pagado al día siguiente de disputado el encuentro). Sin embargo, hace un par de años la Conmebol comenzó a pagar un bono al mérito deportivo. Este consiste en premiar cada triunfo con US$ 340.000 extras.

    En ese sentido, los de Garnero ya acumularon 680 mil dólares por vencer a Cruzeiro, en Brasi, y a Barcelona SC, en Ecuador. Si derrotan esta noche al gigante de Belo Horizonte, que cuenta con dos Libertadores en su palmarés, los cruzados se embolsarán un tercer bono por mérito deportivo, acumulando US$ 1.020.000 extra.

    En caso de avanzar a octavos de final, la UC recibirá US$ 1.250.000. “Es un plus saber otros resultados, pero estamos enfocados en nosotros, en hacer nuestro trabajo, en salir a ganar este partido, sabiendo que ellos también vienen con una necesidad muy grande. Va a ser un partido de búsqueda de resultados. Ellos quieren ganar, nosotros también”, concluyó Jhojan Valencia.

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