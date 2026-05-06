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    Duelo clave para soñar con los octavos: así llega Cruzeiro para su ‘final’ ante la UC en la Copa Libertadores

    La tercera plantilla más valiosa del certamen continental se juega gran parte de sus chances en el Claro Arena. El equipo brasileño está obligado a ganar en Santiago, por el factor de los criterios de definición. Bajo la dirección técnica del portugués Artur Jorge, campeón de América en 2024 con Botafogo, Raposa exhibe el 63,3% de rendimiento. Sin embargo, viene golpeado, tras caer de local en el clásico ante Atlético Mineiro.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Cómo llega Cruzeiro para su final ante la UC por Copa Libertadores. Gustavo Aleixo

    Un partido que puede valer un pase a los octavos de final de la Copa Libertadores. Tras el viaje a Concepción, por la Copa de la Liga, el foco de Universidad Católica está puesto en el choque de este miércoles ante Cruzeiro, a las 22 horas, en el Claro Arena. Por la forma en que se ha desarrollado el grupo D del certamen, con tres cuadros igualados en puntaje (sumando a Boca Juniors), el cruce entre chilenos y brasileños resulta vital.

    En particular, es el elenco de Belo Horizonte el que se juega más en San Carlos de Apoquindo, debido al cambio reglamentario respecto a los criterios de definición en caso de igualdad de puntaje. Como el enfrentamiento directo entra a tallar y la UC ganó en Brasil, por la segunda jornada, si Raposa no gana en Chile quedará bajo los cruzados si terminan con los mismos puntos (aunque tenga mejor diferencia de goles).

    Importantes medios deportivos brasileños como Globoesporte señalaron que Cruzeiro tenía “la semana más importante del año”, en referencia a la recién pasada. Esto, por los partidos que enfrentaba. Por la Libertadores, derrotó ajustadamente a Boca Juniors en el Mineirao, resultado que le permite seguir en la pelea por la clasificación. Y el sábado debía enfrentar el clásico de Minas Gerais ante Atlético Mineiro. La levantada del equipo, al mando de Artur Jorge, se frenó de golpe porque perdió en casa 3-1 con el Galo, acabando con dos expulsados.

    Según el entrenador, el equipo se desestabilizó emocionalmente. “Cuando hablo del aspecto emocional, no me refiero solo al rendimiento en sí, sino también a tener más paciencia, a intentar mantener la posesión, algo que hicimos, pero sin mucha eficacia en el ataque. Necesitábamos desgastar al rival y esperar el momento oportuno, porque teníamos las condiciones para hacerlo”, manifestó el estratega portugués, explicando la derrota con el archirrival.

    El portugués Artur Jorge es el DT de Cruzeiro. Gustavo Aleixo

    La levantada con Artur Jorge

    Cruzeiro es considerada como la tercera potencia económica del Brasileirao, la liga más competitiva de la región. Pese a la fortaleza financiera que tiene, su inicio de año ha sido complicado si de resultados se refiere, llegando a estar en zona de descenso (cuando el torneo estaba comenzando). Por lo mismo, un entrenador laureado como Tite fue destituido. El reemplazante fue un conocido de ese medio: el portugués Artur Jorge. A la institución no le complicó desembolsar 2,3 millones de dólares como cláusula de salida para sacar al DT de su vínculo con Al Rayyan de Qatar.

    Su exitoso pasado reciente con Botafogo es el principal aval del adiestrador de 54 años. En 2024 fue campeón de la Libertadores con el Fogao (la primera de la historia del club) y además ganó el Brasileirao, acabando con una sequía de 29 años sin quedarse con la Serie A.

    Sus resultados en Cruzeiro exhiben una levantada del equipo. Lleva 10 partidos dirigidos con un balance de seis triunfos, un empate y tres derrotas. Con 19 puntos de 30 posibles, cuenta con un 63,3% de rendimiento. Las caídas fueron ante Sao Paulo (1-4, el 4 de abril), contra Católica (1-2, el 15 de abril) y en el clásico del sábado con Atlético Mineiro (1-3).

    Artur Jorge se refirió al desafío que se viene y la importancia de sacar un buen resultado por la estrecha definición del grupo. “El camino es largo y muy exigente. Tenemos un partido de la Libertadores extremadamente difícil, donde todo se decidirá por detalles entre tres equipos. Este partido nos exigirá mucho y tenemos que estar preparados para responder”, indicó en referencia a la visita a los cruzados. Después del choque en Santiago, deberá enfrentar a Boca en La Bombonera.

    Más sobre:FútbolCopa LibertadoresLa UCCruzeiroArtur JorgeBrasileiraoFútbol brasileño

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