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    La Roja de Francia 98 se cuadra con Nelson Acosta: “Ninguno se va a negar si se requiere alguna actividad”

    El llamado de auxilio de Silvana, la hija del entrenador que llevó a Chile al Mundial galo encuentra eco inmediato en sus pupilos. Hay inquietud, pero, sobre todo, agradecimiento a su legado.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Nelson Acosta, cuando dirigiría a Iquique (Foto: Photosport)

    El llamado de Silvana Acosta, la hija de Nelson Acosta, emblemático entrenador de la Selección, cala profundo entre sus pupilos. La generación que defendió a la Roja en el proceso que la llevó al Mundial de 1998 se cuadra inmediatamente detrás del estratega. Primero, manifestando preocupación por su condición de salud y, luego, ofreciendo toda la colaboración necesaria para ayudar en su tratamiento.

    Entre quienes compusieron la escuadra que lideraban Iván Zamorano y Marcelo Salas hay, también, incertidumbre. Básicamente, por lo que cuesta conseguir información relacionada con el exentrenador de la Roja y de clubes como Cobreloa, Everton y Unión Española. A los dos primeros los llevó a conseguir títulos nacionales. Con los hispanos alzó dos veces la Copa Chile, a comienzos de los 90.

    La Roja de Francia 98 se cuadra con Nelson Acosta: “Ninguno se va a negar si se requiere alguna actividad”

    Víctor Hugo Castañeda revela que la preocupación es constante, aunque no siempre encuentra certezas. “He llamado muchas veces a Damián y no he tenido respuestas. Me enteré de lo que publicó Silvana. Encuentro terrible que teniendo los recursos no los puedan desbloquear. Espero que alguien tome cartas en el asunto”, responde el exmediocampista a El Deportivo.

    La queja se transforma en general. “Esto pasa con todos los chilenos. Cuando son cuentas personales, a veces las bloquean por estar sujetos a impuestos a las herencias, pero él pagó sus impuestos. Encuentro una frescura, que se tenga que pagar impuestos dos veces. Es la burocracia”, apunta.

    De la misma forma, se muestra totalmente dispuesto a ir en ayuda del estratega y de su familia y cree representar a sus compañeros. “Ninguno se va negar si se requiere alguna actividad”, sentencia.

    La Roja, en el Mundial de 1998.

    “Fue un técnico subvalorado”

    Marcelo Ramírez reconoce su sorpresa. “Qué lata para su familia y para don Nelson, aparte de lo doloroso que son estas enfermedades”, expresa Rambo, lamentando la situación.

    Tal como Castañeda, el exarquero de Colo Colo se muestra abierto a participar de cualquier idea que vaya en beneficio del exseleccionador. “Todos estamos dispuestos para hacer algo”, refuerza.

    Después, se concentra en defender el legado de Acosta. “Muchos coincidimos en que fue un técnico subvalorado. No se le reconoció lo que había logrado con clubes que no son los grandes y que a la Selección la hizo competir, fue protagonista. Alcanzó la semifinal en la Copa América, obtuvo una medalla olímpica”, resalta.

    “Siempre fue muy criticado y si uno hace la comparación con los que han pasado, vaya que fuimos injustos . Te podía gustar o no. Después, han pasado algunos con mucho renombre que han sido un fiasco. Es subvalorado por todo lo que le dio a la Selección”, insiste.

    Después, el recuerdo se traslada al ámbito personal. “Es un buen hombre, buena gente. Me hizo competir. Tengo los mejores recuerdos suyos. Me tocó jugar, ser suplente, pero siempre me mostró mucho respeto”, valora.

    Más sobre:Nelson AcostaSilvana AcostaVíctor Hugo CastañedaMarcelo RamírezSelecciónLa RojaFútbolFútbol Nacional

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