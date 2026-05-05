SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Vicente Rojas se transforma en el segundo chileno en la historia en participar del Giro de Italia

    El actual campeón nacional de la ruta elite estará en la competencia al alero del equipo italiano VF Group-Bardiani CSF-Faizanè. La prueba se realizará entre el 8 y 31 de mayo, teniendo como punto de partida a Nesebar en Bulgaria y con meta en Roma.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @vicenterojas.1 / Instagram.

    La próxima edición del Giro de Italia tendrá a un ciclista chileno entre sus participantes. Se trata del actual campeón nacional de ruta elite, Vicente Rojas, quien se convertirá en el segundo representante nacional en estar presente en la competencia italiana.

    Rojas formará parte de la alineación oficial del la escuadra italiana VF Group-Bardiani CSF-Faizanè en una de las tres grandes vueltas del calendario internacional, siendo el único sudamericano dentro del equipo en su 44° participación.

    En esta edición de 2026, la que se disputará entre el 8 y el 31 de mayo, contará con un total de 21 etapas y un recorrido cercano a los 3.400 kilómetros, teniendo como punto de partida a Nesebar en Bulgaria y con meta en Roma, Italia.

    En estas tres semanas los pelotones tendrán que enfrentar tramos de alta montaña, otros de media dificultas y otros días en caminos llanos, obligando a cada competidor a adaptarse en cada trazado.

    Por cierto, la presencia de Rojas dentro del equipo también responde al proceso de consolidación del que ha estado tomando parte en el circuito europeo, instancias que lo han llevado a posicionarse en el nivel más alto del ciclismo de ruta.

    Foto: @vicenterojas.1 / Instagram.

    En la temporada, por ejemplo, el chileno ha participado de pruebas de exigencia internacional como el Tour de los Alpes, donde finalizó dentro de los 18 mejores de la clasificación general.

    Así, su estilo competitivo es compatible con la forma de trabajar del equipo con escapadas como sello bajo una estrategia combativa en el Giro.

    De hecho, su participación en la competencia italiana lo proyecta dentro de la elite del ciclismo internacional, integrando una de las tres grandes vueltas junto a los principales exponentes del ciclismo internacional, dándole un papel protagónico a Chile desde que Carlos Oyarzún fuera el primero en conseguirlo.

    Además de Rojas, el equipo VF Group-Bardiani CSF-Faizanè estará integrado por Filippo Magli, Martin Marcellusi, Luca Paletti, Manuelle Tarozzi, Nikita Tsvetkov, Filippo Turconi y Enrico Zanoncello.

    Largada

    La primera etapa de la competencia será este viernes 8 de mayo con un recorrido de 147 kilómetros con un desnivel total de 500 metros entre Nessebar y Burgas.

    En una primera instancia la carrera se concentrará en un circuito de 22 kilómetros que se recorrerá dos veces. Luego, el tramo contempla un recorrido por la costa para luego ir hacia Sozopol, donde se darán otros dos giros en un circuito que se proyecta rápido y que está marcado por algunas ondulaciones leves hasta Cabo Agalina.

    De regreso seguirán hacia Burgas, siempre por la costa, a través de carreteras rápidas hasta la meta que estará ubicada en el centro de la ciudad.

    En estos últimos kilómetros está contemplado el paso por caminos anchos y con sectores de rectas, dejando los últimos mil metros a una ligera subida que pondrá a prueba la resistencia de los competidores. Esta situación se mantendrá hasta una última curva a 300 metros de la meta, donde se espera un apretado cierre y con los ciclistas dándolo todo en un sprint final para colocarse el primer maillot rosa.

    Lee también:

    Más sobre:CiclismoGiro de ItaliaVicente Rojas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Robo en Providencia termina con una persona baleada

    Qué se sabe del asteroide 2024 YR4 que podría impactar la Tierra en 2032, según la NASA

    Las consecuencias que tuvo el fenómeno El Niño en sus visitas anteriores

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Manuel Rodríguez, el Director Supremo: las 24 horas de caos en que el guerrillero tomó el mando de Chile

    Zelenski denuncia el “cinismo” de Rusia al pedir una tregua para sus desfiles al tiempo que bombardea Ucrania

    Lo más leído

    1.
    DT del Sevilla se rinde ante Alexis Sánchez tras su gol contra la Real Sociedad: “Ha estado espectacular; sabe jugar y leer”

    DT del Sevilla se rinde ante Alexis Sánchez tras su gol contra la Real Sociedad: “Ha estado espectacular; sabe jugar y leer”

    2.
    Pago del bono, fin de contrato y futuro en duda: la encrucijada de Joaquín Niemann tras la crisis económica del LIV Golf

    Pago del bono, fin de contrato y futuro en duda: la encrucijada de Joaquín Niemann tras la crisis económica del LIV Golf

    3.
    Una genialidad de Alexis Sánchez le da el triunfo a Sevilla y un poco más de aire en su lucha por no descender

    Una genialidad de Alexis Sánchez le da el triunfo a Sevilla y un poco más de aire en su lucha por no descender

    4.
    Pesar en el fútbol chileno: fallece Ángel Botto, histórico expresidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP

    Pesar en el fútbol chileno: fallece Ángel Botto, histórico expresidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP

    5.
    Errores, escándalos y falta de manejo: ANFP pierde la paciencia con Roberto Tobar y le da ultimátum por fallas arbitrales

    Errores, escándalos y falta de manejo: ANFP pierde la paciencia con Roberto Tobar y le da ultimátum por fallas arbitrales

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    Servicios

    Temblor hoy, martes 5 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 5 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Los dígitos que no pueden circular los martes en la RM por la restricción vehicular 2026

    Los dígitos que no pueden circular los martes en la RM por la restricción vehicular 2026

    Cuándo se estrena The Mandalorian & Grogu y cómo comprar entradas en preventa

    Cuándo se estrena The Mandalorian & Grogu y cómo comprar entradas en preventa

    Robo en Providencia termina con una persona baleada
    Chile

    Robo en Providencia termina con una persona baleada

    Temblor hoy, martes 5 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Hombre muere tras ser baleado por desconocidos en la comuna de Independencia

    Romanina Morales, exdirectora del Sence, por eliminación de franquicia tributaria: “Debe fortalecerse, no desmantelarse”
    Negocios

    Romanina Morales, exdirectora del Sence, por eliminación de franquicia tributaria: “Debe fortalecerse, no desmantelarse”

    Economía chilena comienza el 2026 con una caída del PIB en el primer trimestre y expectativas para el año caen bajo 2%

    SII explica las nuevas facultades que le da la megarreforma ante Comisión de Hacienda

    Qué se sabe del asteroide 2024 YR4 que podría impactar la Tierra en 2032, según la NASA
    Tendencias

    Qué se sabe del asteroide 2024 YR4 que podría impactar la Tierra en 2032, según la NASA

    Las consecuencias que tuvo el fenómeno El Niño en sus visitas anteriores

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Errores, escándalos y falta de manejo: ANFP pierde la paciencia con Roberto Tobar y le da ultimátum por fallas arbitrales
    El Deportivo

    Errores, escándalos y falta de manejo: ANFP pierde la paciencia con Roberto Tobar y le da ultimátum por fallas arbitrales

    Vicente Rojas se transforma en el segundo chileno en la historia en participar del Giro de Italia

    De “traidor” a ascendido: el camino de Marcelino Núñez en Inglaterra que devuelve a Chile a la Premier League

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen
    Tecnología

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Motorola renueva sus plegables en Chile: claves del nuevo razr 70 ultra y el debut del razr fold

    Manuel Rodríguez, el Director Supremo: las 24 horas de caos en que el guerrillero tomó el mando de Chile
    Cultura y entretención

    Manuel Rodríguez, el Director Supremo: las 24 horas de caos en que el guerrillero tomó el mando de Chile

    La sinfonía todavía no termina: Megadeth enciende el Movistar Arena en su despedida de Chile

    Martín Buscaglia se presenta en dos conciertos íntimos en Santiago y Valparaíso

    Zelenski denuncia el “cinismo” de Rusia al pedir una tregua para sus desfiles al tiempo que bombardea Ucrania
    Mundo

    Zelenski denuncia el “cinismo” de Rusia al pedir una tregua para sus desfiles al tiempo que bombardea Ucrania

    Explosión en fábrica de fuegos artificiales en China deja al menos 21 muertos y 61 heridos

    El rearme de Alemania: Merz busca construir el Ejército más fuerte de Europa para disuadir a Rusia

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión
    Paula

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión

    Adenomiosis: otra enfermedad ginecológica invisibilizada

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?