Vicente Rojas se transforma en el segundo chileno en la historia en participar del Giro de Italia

La próxima edición del Giro de Italia tendrá a un ciclista chileno entre sus participantes. Se trata del actual campeón nacional de ruta elite, Vicente Rojas, quien se convertirá en el segundo representante nacional en estar presente en la competencia italiana.

Rojas formará parte de la alineación oficial del la escuadra italiana VF Group-Bardiani CSF-Faizanè en una de las tres grandes vueltas del calendario internacional, siendo el único sudamericano dentro del equipo en su 44° participación.

En esta edición de 2026, la que se disputará entre el 8 y el 31 de mayo, contará con un total de 21 etapas y un recorrido cercano a los 3.400 kilómetros, teniendo como punto de partida a Nesebar en Bulgaria y con meta en Roma, Italia.

En estas tres semanas los pelotones tendrán que enfrentar tramos de alta montaña, otros de media dificultas y otros días en caminos llanos, obligando a cada competidor a adaptarse en cada trazado.

Por cierto, la presencia de Rojas dentro del equipo también responde al proceso de consolidación del que ha estado tomando parte en el circuito europeo, instancias que lo han llevado a posicionarse en el nivel más alto del ciclismo de ruta.

Foto: @vicenterojas.1 / Instagram.

En la temporada, por ejemplo, el chileno ha participado de pruebas de exigencia internacional como el Tour de los Alpes, donde finalizó dentro de los 18 mejores de la clasificación general.

Así, su estilo competitivo es compatible con la forma de trabajar del equipo con escapadas como sello bajo una estrategia combativa en el Giro.

De hecho, su participación en la competencia italiana lo proyecta dentro de la elite del ciclismo internacional, integrando una de las tres grandes vueltas junto a los principales exponentes del ciclismo internacional, dándole un papel protagónico a Chile desde que Carlos Oyarzún fuera el primero en conseguirlo.

Además de Rojas, el equipo VF Group-Bardiani CSF-Faizanè estará integrado por Filippo Magli, Martin Marcellusi, Luca Paletti, Manuelle Tarozzi, Nikita Tsvetkov, Filippo Turconi y Enrico Zanoncello.

Largada

La primera etapa de la competencia será este viernes 8 de mayo con un recorrido de 147 kilómetros con un desnivel total de 500 metros entre Nessebar y Burgas.

En una primera instancia la carrera se concentrará en un circuito de 22 kilómetros que se recorrerá dos veces. Luego, el tramo contempla un recorrido por la costa para luego ir hacia Sozopol, donde se darán otros dos giros en un circuito que se proyecta rápido y que está marcado por algunas ondulaciones leves hasta Cabo Agalina.

De regreso seguirán hacia Burgas, siempre por la costa, a través de carreteras rápidas hasta la meta que estará ubicada en el centro de la ciudad.

En estos últimos kilómetros está contemplado el paso por caminos anchos y con sectores de rectas, dejando los últimos mil metros a una ligera subida que pondrá a prueba la resistencia de los competidores. Esta situación se mantendrá hasta una última curva a 300 metros de la meta, donde se espera un apretado cierre y con los ciclistas dándolo todo en un sprint final para colocarse el primer maillot rosa.