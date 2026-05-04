SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Los dígitos que no pueden circular los martes en la RM por la restricción vehicular 2026

    Revisa cuáles son los vehículos motorizados que deben cumplir la medida y el calendario completo de este año.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Los dígitos que no pueden circular los martes en la RM por la restricción vehicular 2026. Foto referencial de archivo JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Ya se encuentra vigente la restricción vehicular 2026 en la Región Metropolitana, con la que se busca limitar la cantidad de vehículos en la capital y así reducir la contaminación ambiental.

    La medida aplica de lunes a viernes, a excepción de festivos, entre las 7:30 y las 21:00 horas, y estará vigente hasta el 31 de agosto.

    El área afectada corresponde a toda la provincia de Santiago, además de las comunas de Puente Alto y San Bernardo.

    Para la restricción se considera a vehículos catalíticos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 y motos inscritas antes de 2010.

    Dígitos del martes con restricción vehicular

    Los días martes cuentan con restricción para automóviles, station wagons y similares con sello verde para los dígitos 0 y 1.

    En tanto, los vehículos sin sello verde corresponden a las patentes terminadas en 0, 1, 2 y 3.

    Cabe recordar que, en caso de presentarse pre-emergencia o emergencia ambiental, se informarán los dígitos adicionales que tendrán restricción, según indicó el MTT.

    Revisa a continuación el calendario completo para este año:

    Restricción vehicular para automóviles con sello verde. Foto: MTT
    Restricción vehicular para automóviles sin sello verde. Foto: MTT
    Restricción vehicular para motos inscritas antes de 2010. Foto: MTT
    Restricción vehicular para motos inscritas antes de 2002. Foto: MTT
    Más sobre:Restricción vehicularRestricción vehicular 2026Restricción vehicular hoyRestricción vehicular calendarioCalendario restricción vehicularCalendarioDígitosPlaca patenteAutosAutomóvilesMotosHorarioComunasRMRegión MetropolitanaSantiago

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hacienda ingresa proyecto que sube salario mínimo en $7.546

    Leitao dice que computador de cuando fue alcaldesa lo entregó al dejar el cargo y afirma que va a desvirtuar imputaciones

    Renato Peñafiel entra a la propiedad de banco español A&G

    Aguas Marítimas: Mayor desaladora del país consigue aprobación ambiental por US$ 5.000 millones

    Contraloría ordena sumario en Servicio de Salud Tarapacá por más de $12 mil millones sin cobrar en licencias médicas

    Premios Pulitzer reconocen investigaciones sobre los recortes de Trump a las agencias federales y los chatbots de IA usados por Meta

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    Servicios

    Los dígitos que no pueden circular los martes en la RM por la restricción vehicular 2026

    Los dígitos que no pueden circular los martes en la RM por la restricción vehicular 2026

    Cuándo se estrena The Mandalorian & Grogu y cómo comprar entradas en preventa

    Cuándo se estrena The Mandalorian & Grogu y cómo comprar entradas en preventa

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Manchester City en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Manchester City en TV y streaming

    Los dígitos que no pueden circular los martes en la RM por la restricción vehicular 2026
    Chile

    Los dígitos que no pueden circular los martes en la RM por la restricción vehicular 2026

    Leitao dice que computador de cuando fue alcaldesa lo entregó al dejar el cargo y afirma que va a desvirtuar imputaciones

    Contraloría ordena sumario en Servicio de Salud Tarapacá por más de $12 mil millones sin cobrar en licencias médicas

    Hacienda ingresa proyecto que sube salario mínimo en $7.546
    Negocios

    Hacienda ingresa proyecto que sube salario mínimo en $7.546

    Renato Peñafiel entra a la propiedad de banco español A&G

    Aguas Marítimas: Mayor desaladora del país consigue aprobación ambiental por US$ 5.000 millones

    Día de Star Wars: qué fue lo más visto de la saga el 4 de mayo de 2025
    Tendencias

    Día de Star Wars: qué fue lo más visto de la saga el 4 de mayo de 2025

    Met Gala 2026: este es el tema, el código de vestimenta y todo lo que debes saber

    Qué es el hantavirus, el fatal brote que apareció en un crucero en Argentina

    El otro Superclásico que prepara el iDream Summit 2026
    El Deportivo

    El otro Superclásico que prepara el iDream Summit 2026

    “Por algo me trajeron”: el desahogo de Alexis Sánchez tras firmar la importante victoria de Sevilla

    Pesar en el fútbol chileno: fallece Ángel Botto, histórico expresidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen
    Tecnología

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Motorola renueva sus plegables en Chile: claves del nuevo razr 70 ultra y el debut del razr fold

    Martín Buscaglia se presenta en dos conciertos íntimos en Santiago y Valparaíso
    Cultura y entretención

    Martín Buscaglia se presenta en dos conciertos íntimos en Santiago y Valparaíso

    La playlist de Paul McCartney ¿qué escucha el ex Beatle?

    Han Kang y el rescate de una novela inédita que explora la fragilidad y el duelo

    Premios Pulitzer reconocen investigaciones sobre los recortes de Trump a las agencias federales y los chatbots de IA usados por Meta
    Mundo

    Premios Pulitzer reconocen investigaciones sobre los recortes de Trump a las agencias federales y los chatbots de IA usados por Meta

    Rusia y Ucrania declaran una tregua coincidiendo con el aniversario de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial

    Giro estratégico de Armenia: su voluntad de acercarse a la UE para limitar su histórica dependencia de Rusia

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión
    Paula

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión

    Adenomiosis: otra enfermedad ginecológica invisibilizada

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?