Los dígitos que no pueden circular los martes en la RM por la restricción vehicular 2026
Revisa cuáles son los vehículos motorizados que deben cumplir la medida y el calendario completo de este año.
Ya se encuentra vigente la restricción vehicular 2026 en la Región Metropolitana, con la que se busca limitar la cantidad de vehículos en la capital y así reducir la contaminación ambiental.
La medida aplica de lunes a viernes, a excepción de festivos, entre las 7:30 y las 21:00 horas, y estará vigente hasta el 31 de agosto.
El área afectada corresponde a toda la provincia de Santiago, además de las comunas de Puente Alto y San Bernardo.
Para la restricción se considera a vehículos catalíticos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 y motos inscritas antes de 2010.
Dígitos del martes con restricción vehicular
Los días martes cuentan con restricción para automóviles, station wagons y similares con sello verde para los dígitos 0 y 1.
En tanto, los vehículos sin sello verde corresponden a las patentes terminadas en 0, 1, 2 y 3.
Cabe recordar que, en caso de presentarse pre-emergencia o emergencia ambiental, se informarán los dígitos adicionales que tendrán restricción, según indicó el MTT.
Revisa a continuación el calendario completo para este año:
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