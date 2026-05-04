Los dígitos que no pueden circular los martes en la RM por la restricción vehicular 2026. Foto referencial de archivo

Ya se encuentra vigente la restricción vehicular 2026 en la Región Metropolitana, con la que se busca limitar la cantidad de vehículos en la capital y así reducir la contaminación ambiental.

La medida aplica de lunes a viernes, a excepción de festivos, entre las 7:30 y las 21:00 horas, y estará vigente hasta el 31 de agosto.

El área afectada corresponde a toda la provincia de Santiago, además de las comunas de Puente Alto y San Bernardo.

Para la restricción se considera a vehículos catalíticos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 y motos inscritas antes de 2010.

Dígitos del martes con restricción vehicular

Los días martes cuentan con restricción para automóviles, station wagons y similares con sello verde para los dígitos 0 y 1.

En tanto, los vehículos sin sello verde corresponden a las patentes terminadas en 0, 1, 2 y 3.

Cabe recordar que, en caso de presentarse pre-emergencia o emergencia ambiental, se informarán los dígitos adicionales que tendrán restricción, según indicó el MTT.

Revisa a continuación el calendario completo para este año:

Restricción vehicular para automóviles con sello verde. Foto: MTT

Restricción vehicular para automóviles sin sello verde. Foto: MTT

Restricción vehicular para motos inscritas antes de 2010. Foto: MTT