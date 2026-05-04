Cuándo se estrena The Mandalorian & Grogu y cómo comprar entradas en preventa. Foto © 2025 Lucasfilm Ltd™. All Rights Reserved.

Recientemente se liberó un nuevo tráiler de The Mandalorian & Grogu, la nueva cinta del universo de Star Wars que llevará al cazarrecompensas a vivir más aventuras junto a su pequeño compañero.

Las imágenes fueron reveladas en medio de la celebración del Día de Star Wars de este 4 de mayo, cuya pronunciación en inglés “May the 4th Be With You” genera un juego de palabras con la frase “Que la Fuerza te acompañe”, que se popularizó en la saga.

En esa línea, desde Disney anticiparon la cuenta regresiva para que los fanáticos puedan disfrutar de la nueva producción en las salas de cine, que llega luego de la serie protagonizada por el Mandaloriano.

Tras los acontecimientos vistos en el streaming, Din Djarin, interpretado por Pedro Pascal, continúa ejerciendo como cazarrecompensas, acompañado del joven Grogu, ahora como su aprendiz.

Cuándo se estrena The Mandalorian and Grogu

La nueva película The Mandalorian and Grogu del universo de Star Wars se estrena en cines el 21 de mayo .

Además, las cadenas que funcionan en el país ya cuentan con preventa activa para adquirir boletos en sus respectivos sitios web, correspondientes a Cineplanet, Cinemark, Cinépolis, Muvix y Cinestar.

Recordar que la disponibilidad de salas y horarios depende del funcionamiento de cada cine.