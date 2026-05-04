Premios Pulitzer reconocen investigaciones sobre los recortes de Trump a las agencias federales y los chatbots de IA usados por Meta

Los Premios Pulitzer son anunciados desde la Universidad de Columbia y reconocen los trabajos periodísticos más importantes producidos durante el último año en Estados Unidos.

Los ganadores del Premio Pulitzer fueron anunciados este lunes por la tarde desde la Universidad de Columbia en Nueva York, reconociendo algunos de los trabajos periodísticos más importantes producidos durante el último año en Estados Unidos.

Considerados por muchos como el máximo galardón del periodismo estadounidense, los Premios Pulitzer premian la excelencia en reportajes, comentarios y narraciones en redacciones de todos los tamaños.

The Washington Post won a Pulitzer Prize for public service for coverage of DOGE and the federal workforce. It’s the second time The Post has won the prestigious award in five years.



Read more about our winning coverage here: https://t.co/lzR2hOMt4Q pic.twitter.com/vEMFC2KY3v — The Washington Post (@washingtonpost) May 4, 2026

Según el Instituto Poynter de Estudios de Medios, los premios de este año llegan en un momento de gran presión sobre la prensa. Desde el inicio de su segundo mandato en enero de 2025, el presidente Donald Trump y su administración han tomado medidas que han dificultado la labor periodística para cubrir la información gubernamental: restringieron el acceso a la Casa Blanca y al Pentágono, recortaron la financiación de los medios públicos e iniciaron investigaciones contra medios de comunicación y periodistas individuales.

En los últimos meses, The Washington Post recortó un tercio de su plantilla, CBS News anunció el cierre de su servicio de radio con casi un siglo de historia, The Associated Press ofreció indemnizaciones por despido a más de 120 periodistas y algunos periódicos regionales también atravesaron dificultades públicas. La adquisición de CNN por parte de Paramount, la empresa matriz de CBS, ha generado interrogantes sobre el futuro de estas cadenas. Mientras tanto, el presidente Donald Trump continuó criticando, y en ocasiones demandando, a los medios cuya cobertura considera objetable.

BREAKING: Reuters won the Pulitzer Prize for beat reporting for a series of stories revealing how social-media behemoth Meta knowingly exposed users, including children, to harmful AI chatbots and made billions of dollars from fraudulent ads https://t.co/uPXqHPuFLa pic.twitter.com/goWANxKUAz — Reuters (@Reuters) May 4, 2026

En medio de este escenario, el Washington Post ganó el Pulitzer en la categoría de servicio público por examinar los amplios y accidentados recortes y cambios del gobierno del presidente Donald Trump en las agencias federales, y The Associated Press (AP) obtuvo el premio en la categoría de reportaje internacional.

La cobertura del Post arrojó luz sobre los detalles vertiginosos y a veces opacos del impulso de Trump por remodelar el gobierno nacional, y los jueces atribuyeron al periódico el mérito de detallar lo que los cambios significaban para la población estadounidense.

A lo largo de tres años, miles de páginas de documentos y numerosas entrevistas, el proyecto de la AP encontró que empresas estadounidenses ayudan a sentar las bases del sistema del gobierno chino para monitorear y vigilar a sus ciudadanos.

Star Tribune wins Pulitzer Prize for coverage of Annunciation shooting https://t.co/kTycve4Xai — The Minnesota Star Tribune (@StarTribune) May 4, 2026

Otras historias incluyeron un vistazo a cómo, a través de administraciones presidenciales, Washington permitió que las empresas tecnológicas y Beijing eludieran regulaciones destinadas a impedir que China accediera a ciertos materiales, como chips avanzados de computadora.

“Este fue un reportaje exhaustivo y de gran impacto, el tipo de trabajo que pone de relieve las fortalezas únicas de la redacción global y multiformato de AP”, declaró la editora ejecutiva Julie Pace en un correo electrónico dirigido al personal. Ella forma parte de la nueva junta del Premio Pulitzer.

The New York Times ganó tres Pulitzer, incluido el premio de periodismo de investigación por sus pesquisas sobre cómo Trump, su familia y sus aliados se han beneficiado de la presidencia. Saher Alghorra, colaborador del periódico, obtuvo el galardón en la categoría Fotografía de noticias de última hora por su conmovedora y sensible serie que muestra la devastación y el hambre en Gaza como consecuencia de la guerra con Israel.

So much great journalism recognized today by the @PulitzerPrizes. Congrats to my Times colleagues including @mashagessen and Gaza photographer Saher Alghorra (who shot extraordinary photos while hungry and in danger himself), to the Wash Post on its public service award, to the… — Nicholas Kristof (@NickKristof) May 4, 2026

Por su parte, Reuters ganó dos premios Pulitzer: uno por reportajes nacionales sobre la campaña de represalias políticas del presidente Trump y otro por reportajes especializados sobre investigaciones que revelan cómo el gigante de las redes sociales Meta expuso a sabiendas a los usuarios, incluidos niños, a chatbots de inteligencia artificial dañinos y anuncios fraudulentos.

Reuters también tuvo finalistas en otras dos categorías del Pulitzer. Un equipo de fotógrafos figuró entre los finalistas en la categoría de fotografía de noticias de última hora por imágenes que documentaron vívidamente la represión migratoria del gobierno de Trump en Estados Unidos. Otros periodistas fueron finalistas en la categoría de reportaje ilustrado por un proyecto que utilizó técnicas de novela gráfica para explorar los complejos de estafadores en Asia, donde bandas criminales obligaban a personas a trabajar en operaciones de fraude masivo.

The 2026 Pulitzer Prizes and Nominated Finalists have been announced! Read winning and nominated work in Journalism and summaries of the winning and nominated work in the Books, Drama and Music categories here: https://t.co/RWHj0Zz9O0 — The Pulitzer Prizes (@PulitzerPrizes) May 4, 2026

“Estos extraordinarios reconocimientos reflejan lo mejor del periodismo de Reuters: un trabajo original, intrépido y con una investigación exhaustiva que exige responsabilidades a las instituciones poderosas”, declaró Alessandra Galloni, editora en jefe de Reuters.

La cobertura del periódico Minnesota Star Tribune sobre el tiroteo del año pasado en una escuela católica de Minneapolis obtuvo el lunes el Premio Pulitzer en la categoría de noticias de última hora.

Los jueces elogiaron la “exhaustividad y compasión” con que el periódico reportó sobre la matanza ocurrida en su ciudad. Dos niños murieron y más de una docena de otras personas resultaron heridas cuando el agresor abrió fuego durante la primera misa del año académico en la escuela. Posteriormente, el agresor fue hallado muerto por lo que parecía ser una herida de bala autoinfligida.

Por separado, los premios del lunes también honraron libros, música y teatro.

Los Premios Pulitzer fueron establecidos en el testamento del editor de periódicos Joseph Pulitzer y se otorgaron por primera vez en 1917. Los ganadores reciben 15.000 dólares, y el prestigioso premio de servicio público otorga una medalla de oro.