A qué hora y dónde ver a Everton vs. Manchester City en TV y streaming
Los clubes se miden este lunes para finalizar la Fecha 35 de la Premier League.
Este lunes se desarrolla el duelo entre Everton y el Manchester City, en la jornada que da cierre a la Fecha 35 de la Premier League.
Los locales vienen de caer por 1-2 ante West Ham, mientras que los ciudadanos tuvieron una reciente victoria por la cuenta mínima ante Burnley y se mantienen como escoltas del Arsenal en la liga inglesa.
Cuándo juega Everton vs. Manchester City
El partido de Everton contra el Manchester City es este lunes 4 de mayo a las 15:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Hill Dickinson Stadium de Inglatera para este compromiso.
Dónde ver a Everton vs. Manchester City
El partido de Everton contra Manchester City se transmite en el canal ESPN2.
Además, la cobertura online de la Premier League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
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