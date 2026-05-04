A qué hora y dónde ver a Everton vs. Manchester City en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @mancity

Este lunes se desarrolla el duelo entre Everton y el Manchester City, en la jornada que da cierre a la Fecha 35 de la Premier League.

Los locales vienen de caer por 1-2 ante West Ham, mientras que los ciudadanos tuvieron una reciente victoria por la cuenta mínima ante Burnley y se mantienen como escoltas del Arsenal en la liga inglesa.

Cuándo juega Everton vs. Manchester City

El partido de Everton contra el Manchester City es este lunes 4 de mayo a las 15:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Hill Dickinson Stadium de Inglatera para este compromiso.

Dónde ver a Everton vs. Manchester City

El partido de Everton contra Manchester City se transmite en el canal ESPN2 .

Además, la cobertura online de la Premier League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.