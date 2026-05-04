Diputados de oposición acuden a Contraloría por circular que afectaría a niños de extranjeros nacidos en Chile

Diputados y diputadas de oposición presentaron un oficio a la Contraloría General de la República (CGR) para solicitar un pronunciamiento jurídico respecto de la Circular N°014 de 2026 del Servicio de Registro Civil e Identificación, la cual establece criterios para la inscripción de nacimientos de hijos e hijas de personas extranjeras en Chile.

Los parlamentarios alertaron que la aplicación de estos criterios podría derivar en exclusiones indebidas del reconocimiento de la nacionalidad chilena, afectando derechos fundamentales como la identidad y el acceso a servicios desde el nacimiento.

Esto porque la circular en cuestión instruye a inscribir a hijos de extranjeros en situación irregular o transeúntes como “hijos de extranjero transeúnte”, impidiendo la nacionalidad chilena automática.

La diputada Carolina Tello, jefa de bancada del Frente Amplio recalcó la importancia de que el órgano contralor revise la medida: “ consideramos que no se puede poner en duda la identidad de un niño o una niña que nace en nuestro país . Nos parece que la infancia es lo primero, es el presente y futuro de nuestro país, y no podemos por decreto, por circular, discriminar a quienes hoy, tanto por la Constitución como por tratados internacionales que se encuentran vigentes hoy día en nuestro país, están protegidos y protegidas”.

El diputado Matías Fernández (FA) enfatizó que “este oficio va en contra de la Constitución, va en contra de los tratados internacionales que este país ha firmado, pero además vulnera la jurisprudencia de la Corte Suprema en relación a la materia”.

“Creemos que todo niño y niña nacida en Chile no puede ser privada de sus derechos fundamentales, pero, además, generar una situación de vulnerabilidad que permitiría, entre otras cosas, que la trata de niños, que es un tema muy sensible, pudiera amplificarse a raíz de esta decisión”, señaló Fernández.

En la misma línea, la diputada Consuelo Veloso indicó que “vulnerar esto es vulnerar contratos, tratados internacionales y acuerdos en materias de derechos humanos, sobre todo en lo que respecta a la protección de los menores de edad”.

Por su parte, la diputada Lorena Fries añadió que “el gobierno lo que hace ahora es ampliar esto para que los niños que nazcan en Chile por padres que están en una situación de migración irregular no puedan acceder a esa nacionalidad y eso es contrario a la Constitución y a la propia Ley de Migraciones”

“Una vez más lo hacen por el lado, por circulares, por decreto y no dando la cara. Así que aquí estamos exigiendo que la Contraloría se pronuncie sobre la legalidad y la constitucionalidad de esto que es derechamente una vulneración de derechos para niños, niñas y adolescentes”, cerró Fries.

Finalmente, Michel-Ange Joseph, presidenta del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) recordó que “en Chile está prohibido ser apátrida. Si un niño nace en el territorio chileno, queda en estado de apatridia, ¿qué sería de su futuro en este territorio?”

“Si esta ley se hubiese pronunciado cuando llegaron los alemanes, los demás, las personas que hoy en día se encuentran en el poder, que han tenido la oportunidad y posibilidad de crecer crecer y ser parte del desarrollo de este país, hoy en día no estarían donde están”, cerró.