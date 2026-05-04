SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Fiesta de la familia”: el evento que prepara el gobierno de Kast

    Con motivo de celebrar el Día de la familia, La Moneda alista una actividad que contará con la presencia del Presidente y la Primera Dama. El hito, que lidera Desarrollo Social, se realizará en Huechuraba para reforzar un mensaje valórico: instalar a la familia como eje central de su proyecto y de la política pública.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Paula Catena
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Para el próximo sábado 16 de mayo, en la Plaza Cívica de Huechuraba, el gobierno del Presidente José Antonio Kast alista una puesta en escena que busca ir más allá de una conmemoración.

    Bajo el rótulo de “Fiesta de la Familia”, el Ministerio de Desarrollo Social trabaja en una actividad que busca, entre otras cosas, reforzar el mensaje valórico de esta administración: instalar a la familia como eje central de su proyecto y de la política pública.

    La actividad, además de la titular de la cartera, María Jésus Wulf, contempla la participación -por confirmar- del Mandatario y de la Primera Dama, María Pía Adriasola. A ellos se sumarían subsecretarios de la cartera y autoridades locales, en una convocatoria que busca mostrar coordinación intersectorial.

    La instancia, aseguran, apunta a “visibilizar que la familia no es solo un concepto estadístico, sino el núcleo fundamental donde se previene la vulnerabilidad y se construye la cohesión social”. Con ello, el Ejecutivo intenta reforzar -a raíz del Día de la familia que se celebra el viernes 15 de mayo- un sello identitario que ha marcado el discurso del Presidente Kast desde su llegada a La Moneda.

    En esa línea, uno de los hitos principales será el discurso central, donde se anticipa el anuncio de uno de los compromisos relevantes del gobierno en torno al tema. La narrativa que se trabaja internamente busca instalar que “el éxito de Chile depende de familias fuertes y protegidas por un Estado que las apoya”, junto con enfatizar el rol parental.

    El evento también contempla una feria de servicios, coordinada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que incluirá la participación de distintas carteras -como Salud, Educación, Trabajo, Vivienda y Deporte- con el objetivo de mostrar una oferta estatal articulada en torno a los hogares. Programas como el Registro Social de Hogares, iniciativas de vida saludable y apoyos al emprendimiento formarán parte del despliegue.

    En el gobierno reconocen que la actividad responde a una decisión política: reforzar el énfasis en la familia como uno de los ejes del Ejecutivo.

    En ese marco, el Día de la Familia se instaló como una oportunidad para consolidar ese mensaje. La actividad del 16 de mayo busca proyectar una línea de acción, situando a la familia como prioridad en la política pública y como uno de los pilares del relato del gobierno.

    Se trata, además, de un énfasis que ha sido reforzado por la Primera Dama, María Pía Adriasola. Antes de que el Presidente Kast asumiera, sostuvo que “este encargo me invita a agrandar el corazón para acercarme a todos con cariño maternal”, en línea con el foco que el Ejecutivo busca instalar en torno a la familia.

    Más sobre:La Tercera PMPolíticaKastFamilia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Exdiputado Joaquín Lavín tras primera jornada de formalización en su contra: “Solo espero que haya justicia”

    “Quien concluya que es parte del problema debe dar un paso al costado”: el tenso cruce entre Squella e Irarrázaval

    Rusia y Ucrania declaran una tregua coincidiendo con el aniversario de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial

    Franulic convence a Comisión del Senado con crítico discurso contra la corrupción en el Poder Judicial

    Giro estratégico de Armenia: su voluntad de acercarse a la UE para limitar su histórica dependencia de Rusia

    Han Kang y el rescate de una novela inédita que explora la fragilidad y el duelo

    Lo más leído

    1.
    Oficialismo apura tranco de megaproyecto para comenzar a votarlo esta semana y desata airado reclamo de la oposición

    Oficialismo apura tranco de megaproyecto para comenzar a votarlo esta semana y desata airado reclamo de la oposición

    2.
    Arrau descarta Santiago para construir nueva cárcel: “Estamos buscando en zonas lejos de las ciudades”

    Arrau descarta Santiago para construir nueva cárcel: “Estamos buscando en zonas lejos de las ciudades”

    3.
    Bancada PS acusa campaña de desprestigio contra candidatura de Bachelet a la ONU y apunta a funcionarios de la Cancillería

    Bancada PS acusa campaña de desprestigio contra candidatura de Bachelet a la ONU y apunta a funcionarios de la Cancillería

    4.
    El duro emplazamiento de la senadora Gatica (RN) al gobierno previo al comité político: “Vengo a pedir que se ordene la casa”

    El duro emplazamiento de la senadora Gatica (RN) al gobierno previo al comité político: “Vengo a pedir que se ordene la casa”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Manchester City en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Real Sociedad en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Real Sociedad en TV y streaming

    Met Gala 2026: a qué hora y dónde ver la transmisión en vivo hoy

    Met Gala 2026: a qué hora y dónde ver la transmisión en vivo hoy

    Exdiputado Joaquín Lavín tras primera jornada de formalización en su contra: “Solo espero que haya justicia”
    Chile

    Exdiputado Joaquín Lavín tras primera jornada de formalización en su contra: “Solo espero que haya justicia”

    “Fiesta de la familia”: el evento que prepara el gobierno de Kast

    “Quien concluya que es parte del problema debe dar un paso al costado”: el tenso cruce entre Squella e Irarrázaval

    Rosen anuncia salida de Agustín Alfonso Herranz y un ex Telefónica se convierte en el nuevo gerente general
    Negocios

    Rosen anuncia salida de Agustín Alfonso Herranz y un ex Telefónica se convierte en el nuevo gerente general

    Dueña de Preunic y Salcobrand anuncia compra de ópticas Rotter & Krauss

    Columna de Tamara Agnic: La señal que llega desde Europa

    Met Gala 2026: este es el tema, el código de vestimenta y todo lo que debes saber
    Tendencias

    Met Gala 2026: este es el tema, el código de vestimenta y todo lo que debes saber

    Qué es el hantavirus, el fatal brote que apareció en un crucero en Argentina

    4 recomendaciones para controlar la adicción al celular, según especialistas

    En un momento clave: revisa el gol de Alexis Sánchez para el Sevilla ante la Real Sociedad
    El Deportivo

    En un momento clave: revisa el gol de Alexis Sánchez para el Sevilla ante la Real Sociedad

    Darío Osorio marca un golazo en empate de Midtjylland en la lucha por el título de la Superliga Danesa

    “Estuvimos hablando”: Marcelo Ríos revela desconocida propuesta del Presidente José Antonio Kast

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen
    Tecnología

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Motorola renueva sus plegables en Chile: claves del nuevo razr 70 ultra y el debut del razr fold

    Han Kang y el rescate de una novela inédita que explora la fragilidad y el duelo
    Cultura y entretención

    Han Kang y el rescate de una novela inédita que explora la fragilidad y el duelo

    El día en que Neil Tennant de Pet Shop Boys vio a los Sex Pistols: “Johnny Rotten un auténtico demente”

    Con Demi Moore y Chloé Zhao: chileno Diego Céspedes será jurado en Cannes 2026

    Rusia y Ucrania declaran una tregua coincidiendo con el aniversario de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial
    Mundo

    Rusia y Ucrania declaran una tregua coincidiendo con el aniversario de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial

    Giro estratégico de Armenia: su voluntad de acercarse a la UE para limitar su histórica dependencia de Rusia

    Más de 100 aeronaves y 15.000 militares: así es el “Proyecto Libertad”, anunciado por Trump para “liberar” Ormuz

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión
    Paula

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión

    Adenomiosis: otra enfermedad ginecológica invisibilizada

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?