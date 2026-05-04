“Fiesta de la familia”: el evento que prepara el gobierno de Kast

Para el próximo sábado 16 de mayo, en la Plaza Cívica de Huechuraba, el gobierno del Presidente José Antonio Kast alista una puesta en escena que busca ir más allá de una conmemoración.

Bajo el rótulo de “Fiesta de la Familia”, el Ministerio de Desarrollo Social trabaja en una actividad que busca, entre otras cosas, reforzar el mensaje valórico de esta administración: instalar a la familia como eje central de su proyecto y de la política pública.

La actividad, además de la titular de la cartera, María Jésus Wulf, contempla la participación -por confirmar- del Mandatario y de la Primera Dama, María Pía Adriasola. A ellos se sumarían subsecretarios de la cartera y autoridades locales, en una convocatoria que busca mostrar coordinación intersectorial.

La instancia, aseguran, apunta a “visibilizar que la familia no es solo un concepto estadístico, sino el núcleo fundamental donde se previene la vulnerabilidad y se construye la cohesión social”. Con ello, el Ejecutivo intenta reforzar -a raíz del Día de la familia que se celebra el viernes 15 de mayo- un sello identitario que ha marcado el discurso del Presidente Kast desde su llegada a La Moneda.

En esa línea, uno de los hitos principales será el discurso central, donde se anticipa el anuncio de uno de los compromisos relevantes del gobierno en torno al tema. La narrativa que se trabaja internamente busca instalar que “el éxito de Chile depende de familias fuertes y protegidas por un Estado que las apoya”, junto con enfatizar el rol parental.

El evento también contempla una feria de servicios, coordinada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que incluirá la participación de distintas carteras -como Salud, Educación, Trabajo, Vivienda y Deporte- con el objetivo de mostrar una oferta estatal articulada en torno a los hogares. Programas como el Registro Social de Hogares, iniciativas de vida saludable y apoyos al emprendimiento formarán parte del despliegue.

En el gobierno reconocen que la actividad responde a una decisión política: reforzar el énfasis en la familia como uno de los ejes del Ejecutivo.

En ese marco, el Día de la Familia se instaló como una oportunidad para consolidar ese mensaje. La actividad del 16 de mayo busca proyectar una línea de acción, situando a la familia como prioridad en la política pública y como uno de los pilares del relato del gobierno.

Se trata, además, de un énfasis que ha sido reforzado por la Primera Dama, María Pía Adriasola. Antes de que el Presidente Kast asumiera, sostuvo que “este encargo me invita a agrandar el corazón para acercarme a todos con cariño maternal”, en línea con el foco que el Ejecutivo busca instalar en torno a la familia.