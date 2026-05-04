Ministro Arrau por obras de cárceles: “Lo que estamos haciendo es buscar recintos penitenciarios en zonas más lejanas”

El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, adelantó parte del plan en torno a recintos penitenciarios que realizará el gobierno próximamente, indicando que quieren sobrepasar las 20.000 plazas adicionales.

En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el secretario de Estado fue consultado si uno de los proyectos de cárcel se realizará en la comuna de Santiago, donde respondió que: “ Lo que estamos haciendo es buscar recintos penitenciarios en zonas más lejanas ”.

Arrau explicó que existe la intención de “lanzar un plan de infraestructura penitenciaria atómico”, ya que existe un déficit de cerca de 30.000 plazas, y que el plan de gobierno es “sobrepasar 20.000 plazas adicionales” en cárceles.

Al ser consultado si uno de los lugares de construcción será la comuna de Santiago, detalló que “nosotros lo que estamos haciendo es aprovechar dos cosas. Uno, cárceles que tengan espacio disponible y no tengan grandes complejidades, porque tengo que ser efectivo en esto, yo no puedo estar 20 años esperando un cambio de un plano regulador, ni cosas de ese estilo”.

“Aprovechar recintos penitenciarios que tienen espacio a los lados, que están lejos de las ciudades, y también una ley que existe hace poco, que nos permite un fast track, puedo evitar el estudio de impacto ambiental y tengo un silencio positivo para los permisos sectoriales de 30 o 60 días”, añadió.

En esa línea, se le preguntó que “¿Con todas esas condiciones podrá imaginar que no se construya en Santiago?“, a lo que el ministro Arrau contestó “Exactamente. Lo que estamos haciendo es buscar recintos penitenciarios en zonas más lejanas, donde tengamos menor impacto y vamos a ser efectivos en esto, aumentando las plazas de manera rápida”.

Agregando que “también estamos trabajando en este convenio, que nos facilite incorporar construcción industrializada, que sea utilizada en Argentina, en México, en cárceles de alta seguridad, hemos estado mirando esa experiencia, eso lo vamos a dar a conocer prontamente, con los lugares específicos, en fin. Estamos buscando lugares donde podamos avanzar rápido en esto, porque no podemos seguir esperando 20 años”.

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