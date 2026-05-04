“Ladran Sancho que vamos pasando”: la historia tras la nueva canción de Hesse Kassel

Tan tormentosa como suena, Sancho Plagio, es una suerte de excentricidad en el repertorio de los chilenos Hesse Kassel. Entre temas de quiebres intrincados y pasajes extensos, asoma como un grito. “Es como más punketa, más de calle”, señaló el cantante Renatto Olivares a Culto.

De cara a su segundo disco, el sucesor del celebrado La Brea, el grupo acaba de lanzar Sancho Plagio como adelanto. Un tema que ya venían tocando en vivo (sonó en su presentación en Lollapalooza). De hecho, de alguna forma recoge esa energía del directo.

Hesse Kassel Foto: Pablo Vásquez R/La Tercera.

“Las composiciones de ahora responden más a lo que es la experiencia en vivo -dice Olivares-. También por reconocer que igual somos jóvenes, somos cabros con energía que quieren huear. Entonces, la idea es hacer temas más coreables de repente y más entretenidas de tocar también”.

La canción, marcada por el recitado de Olivares casi con una fibra rapera, salió muy rápido. “Se me ocurrió la noche antes de que ensayáramos”, recuerda. Entonces sucedió que el grupo estaba ensayando y se dieron una pausa. “Fue compuesta en unos 20 minutos. Salimos a fumar, volvimos, agarramos el instrumento, el Renatto dijo la letra y acabó”, acota Joaquín “Chapa” González.

En ese ensayo se le dio su forma inicial. La frase del bajo eléctrico saturado, la parte intermedia más suave para contrastar y el rockero corte final con un riff machacante, digno de Tom Morello.

Hesse Kassel Foto: Pablo Vásquez R/La Tercera.

La letra de la canción se despliega a partir de la frase inicial “ladran Sancho que vamos pasando”, una reinterpretación de aquella memorable frase atribuida erróneamente al Quijote. Aunque el significado es algo más profundo. “Es la canción del pseudoartista en Chile”, explica Olivares.

“Trata sobre esta idea de lo que es ser pseudoartista -se explaya Olivares-. El ningunear a estos artistas que proponen cosas que no son comunes en el país, como ha sido en el caso de Mauricio Redolés o como la gente que ha ninguneado a Raúl Zurita diciendo que no son poetas, diciendo que no son músicos, que no son escritores, sino que son eso, pseudoartistas. Y esa canción también se relaciona a cómo a nosotros nos han ninguneado al decirnos es wea no es música”.

Sancho Plagio, como el resto del nuevo disco, fue grabada en el estudio Palo Quemado por Emanuel Irrarazabal y Juan Diego Soto.

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