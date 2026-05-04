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    Petróleo anota fuerte alza en medio de tensión en el Estrecho de Ormuz y plan de EE.UU. para liberar buques

    Bajada: El mercado reacciona al plan “Project Freedom” y a los riesgos para la navegación, en medio de un bloqueo que frena el suministro global.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Petróleo sube tanto en Londres como en Nueva York.

    Los precios del petróleo operaban al alza este lunes, en un contexto marcado por la persistente tensión entre Washington y Teherán y el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un plan para “liberar” embarcaciones atrapadas tras el cierre del Estrecho de Ormuz.

    Los futuros del crudo Brent a julio subían 2,70% hasta US$ 111,68 por barril, mientras que el WTI que se cotiza en Nueva York y que sirve de referencia para Chile avanzaba 3,37% a US$ 105,20 por barril, de acuerdo a Tradingview.

    Un marine a bordo del transporte anfibio USS New Orleans durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. Foto: Europa Press/CENTCOM. CENTCOM

    El movimiento se produce mientras el Estrecho de Ormuz continúa enfrentando un bloqueo, lo que ha llevado el tránsito por esta vía energética clave (por donde antes de la guerra pasaba cerca de una quinta parte del suministro energético mundial) a una situación cercana a la paralización.

    Petrolero alcanzado

    En paralelo, la agencia United Kingdom Maritime Trade Operations informó que un petrolero fue alcanzado por proyectiles al norte de la ciudad de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos, lo que refuerza los riesgos para las embarcaciones que navegan en la región de Medio Oriente.

    En este escenario, Trump anunció a través de su red Truth Social que Estados Unidos intentará “liberar” los buques de carga varados debido al cierre del estrecho desde el inicio del conflicto con Irán.

    La iniciativa, denominada “Project Freedom”, comenzaría este lunes y se enfocará principalmente en permitir la salida de embarcaciones civiles de países no involucrados en el conflicto, para que puedan “seguir con sus operaciones de manera libre y efectiva”.

    Agencia United Kingdom Maritime Trade Operations informó que un petrolero fue alcanzado por proyectiles al norte de la ciudad de Fujairah

    El Comando Central de Estados Unidos detalló que el apoyo militar al plan incluirá destructores con misiles guiados, más de 100 aeronaves terrestres y marítimas, plataformas no tripuladas multidominio y 15.000 efectivos.

    Adicionalmente, el mercado sigue evaluando el acuerdo de la OPEP+ para aumentar la producción en 188.000 barriles diarios, en la primera reunión del grupo tras la salida de uno de sus miembros clave, Emiratos Árabes Unidos.

    En cuanto a las perspectivas, Gaurav Ganguly, jefe de economía internacional de Moody’s Analytics, advirtió sobre el impacto de un conflicto prolongado en Medio Oriente sobre la economía global.

    “No se necesita mucho desde este punto para que la economía global caiga en recesión. Estimamos que algo como US$125 para el Brent durante un período sostenido empujará a la economía global a algún tipo de recesión”, señaló en CNBC.

    Más sobre:PetróleoEstrecho de Ormuz

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