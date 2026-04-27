SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Cepal recorta proyección de crecimiento de Chile para 2026 y estará entre las economías menos dinámicas de la región

    La economía local crecerá 2%, pero la desaceleración es generalizada: 24 de los 33 países de la región reducirían su ritmo de crecimiento en 2026, mientras solo siete mostrarían una aceleración.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Chile estará entre los países de menor crecimiento este 2026, según Cepal.

    La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ajustó a la baja su proyección de crecimiento para Chile en 2026, desde el 2,2% estimado el 16 de diciembre de 2025, a un 2% en su actualización más reciente, situándolo por debajo del promedio regional.

    El cálculo está justo al centro de la previsión del último Informe de Política Monetaria del Banco Central, el cual proyectó que el PIB de Chile se expandirá a un ritmo de entre 1,5% y 2,5%.

    De acuerdo al mismo Central, la actividad se expandió 2,5% el año pasado.

    El reporte de Cepal

    Según el informe de Cepal, la región de América Latina y el Caribe crecería en promedio un 2,2% en 2026, lo que representa una leve corrección respecto del 2,3% proyectado en diciembre de 2025.

    El menor dinamismo responde a un entorno internacional más complejo, marcado por “tensiones geopolíticas” con Medio Oriente como foco principal, “condiciones financieras restrictivas y el resurgimiento presiones inflacionarias globales”.

    En este contexto, la desaceleración es generalizada: 24 de los 33 países de la región reducirían su ritmo de crecimiento en 2026, mientras solo siete mostrarían una aceleración. De concretarse estas cifras, América Latina completaría “cuatro años consecutivos con expansiones cercanas al 2,3%, evidenciando un patrón de baja capacidad para crecer”.

    Medio Oriente es el gran foco de tensión geopolítica en el mundo.

    El escenario externo aparece como uno de los principales factores detrás del ajuste. La Cepal advierte que el aumento de las tensiones geopolíticas (incluido el conflicto en Medio Oriente) ha incrementado la incertidumbre global y la volatilidad en los mercados.

    A ello se suma el alza en los precios del petróleo, que en abril se ubicó 74% por encima del promedio de diciembre de 2025, junto con mayores precios de alimentos y una desaceleración de socios comerciales clave como la Zona Euro, China e India.

    A nivel interno, el crecimiento regional estaría limitado “por un menor dinamismo del consumo privado” y una inversión que, si bien muestra señales de recuperación, sigue siendo “moderada”. En paralelo, el empleo crecería en torno a un modero 1,1% en 2026, por debajo del 1,5% de 2025, mientras la inflación mediana superaría el 3%.

    Desempeño por países: Guyana y Cuba, mundos opuestos

    En el desglose por países, el informe del organismo con sede en Santiago muestra un desempeño heterogéneo, con un grupo acotado liderando la expansión regional.

    Destaca el caso de Guyana, con un crecimiento proyectado de 16,3% en 2026, seguido por Venezuela (6,5%) y economías como Paraguay y Nicaragua (ambas con 4,5%).

    Guyana es el país que más crecerá este año, según Cepal. SPENCER PLATT

    Más atrás se ubica un conjunto amplio de países con expansiones cercanas al 4%, entre ellos Guatemala, Panamá y República Dominicana. En este contexto, Chile se posiciona por debajo del promedio regional (2,2%) y lejos de las economías de mayor dinamismo, situándose en la mitad inferior del ranking.

    En contraste, las caídas se concentrarían en Cuba (-6,5%), Haití (-1,4%) y Jamaica (-1,0%), según las estimaciones del organismo.

    Por subregiones, América del Sur crecería 2,4%, también desacelerándose respecto de 2025. América Central registraría una expansión de 2,2%, afectada por contracciones en Cuba y Haití, mientras que el Caribe de habla inglesa o neerlandesa alcanzaría un crecimiento de 5,6%, impulsado principalmente por Guyana (ver tabla).

    Riesgos y desafíos estructurales

    La Cepal advierte que el balance de riesgos se mantiene sesgado a la baja. Entre los principales factores figuran la persistencia de condiciones financieras restrictivas, presiones inflacionarias por el alza de energía y alimentos, volatilidad en mercados internacionales y debilidad de la demanda interna.

    A esto se suman desafíos estructurales como el bajo crecimiento tendencial, la alta exposición a choques externos y limitaciones en el espacio de políticas públicas. Frente a ello, el organismo subraya la necesidad de fortalecer la inversión, la productividad y la resiliencia macroeconómica en un entorno global incierto.

    RankingPaísCrecimiento 2026 (%)
    1Guyana16,3
    2Venezuela6,5
    3Paraguay4,5
    4Nicaragua4,5
    5Guatemala4
    6Panamá4
    7República Dominicana4
    8Granada4
    9Antigua y Barbuda4
    10Costa Rica3,9
    11Surinam3,9
    12Honduras3,8
    13El Salvador3,3
    14Argentina3,3
    15Perú3,2
    16Dominica3
    17San Vicente y las Granadinas3
    18Colombia2,5
    19Barbados2,5
    20Belice2,5
    21Ecuador2,4
    22Bahamas2,2
    23Brasil2
    24Chile2
    25Santa Lucía2
    26Uruguay1,6
    27México1,5
    28Trinidad y Tobago0,8
    29Bolivia0,5
    30Jamaica-1
    31Haití-1,4
    32Cuba-6,5

    Lee también:

    Más sobre:Cepal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nano Stern llega por primera vez al Teatro CA660 de Fundación CorpArtes

    Fue consejero constitucional republicano: condenan a Sebastián Parraguez por abusos a menores de colegio de Alto Hospicio

    Cómo escribir tu nombre con distintos lugares del planeta, con esta herramienta de la NASA

    “No arriesga su continuidad”: director de Junaeb descarta recorte a Programa de Alimentación Escolar

    Más k-pop para Chile: viene Aespa, uno de los fenómenos del género

    Osvaldo Adasme asume sus funciones en el Consejo de la CMF

    Lo más leído

    1.
    Gobierno entregará propuesta de salario mínimo a la CUT este lunes

    Gobierno entregará propuesta de salario mínimo a la CUT este lunes

    2.
    Kaiser condiciona apoyo a Megarreforma del gobierno a mejorar propuesta sobre la propiedad intelectual

    Kaiser condiciona apoyo a Megarreforma del gobierno a mejorar propuesta sobre la propiedad intelectual

    3.
    Inmobiliaria y Constructora Francisco de Riveros va a la quiebra tras rechazo de Banco Consorcio a su reorganización

    Inmobiliaria y Constructora Francisco de Riveros va a la quiebra tras rechazo de Banco Consorcio a su reorganización

    4.
    Raphael Huppertz, socio de nuevo proyecto en dunas de Concón: “El sistema ambiental chileno es muy robusto y exigente”

    Raphael Huppertz, socio de nuevo proyecto en dunas de Concón: “El sistema ambiental chileno es muy robusto y exigente”

    5.
    Pablo Granifo, Hernán Büchi y Enrique Ostalé: los directores mejor pagados de las empresas Ipsa en 2025

    Pablo Granifo, Hernán Büchi y Enrique Ostalé: los directores mejor pagados de las empresas Ipsa en 2025

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Cómo funcionará el comercio el feriado del viernes 1 de mayo

    Cómo funcionará el comercio el feriado del viernes 1 de mayo

    Próximamente se realizará el pago del Bono de Invierno: ¿Quiénes reciben los $81 mil?

    Próximamente se realizará el pago del Bono de Invierno: ¿Quiénes reciben los $81 mil?

    Fue consejero constitucional republicano: condenan a Sebastián Parraguez por abusos a menores de colegio de Alto Hospicio
    Chile

    Fue consejero constitucional republicano: condenan a Sebastián Parraguez por abusos a menores de colegio de Alto Hospicio

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    “No arriesga su continuidad”: director de Junaeb descarta recorte a Programa de Alimentación Escolar

    Osvaldo Adasme asume sus funciones en el Consejo de la CMF
    Negocios

    Osvaldo Adasme asume sus funciones en el Consejo de la CMF

    Cepal recorta proyección de crecimiento de Chile para 2026 y estará entre las economías menos dinámicas de la región

    FNE inicia revisión de la compra de Lacoste por parte de Komax

    Cómo escribir tu nombre con distintos lugares del planeta, con esta herramienta de la NASA
    Tendencias

    Cómo escribir tu nombre con distintos lugares del planeta, con esta herramienta de la NASA

    Comienza el juicio de la era de la IA: por qué Elon Musk y Sam Altman entraron a una batalla legal

    Cómo los dos atletas de la maratón lograron correr 42 kilómetros en menos de dos horas, según un experto en ejercicio

    La confusa imagen de Jack Grealish que inquieta al mundo futbolístico
    El Deportivo

    La confusa imagen de Jack Grealish que inquieta al mundo futbolístico

    La ‘funa’ le salió cara a Gary Medel: la millonaria cifra que deberá pagar el Pitbull a un funcionario de la salud

    Arce, Vásquez y Barrera: la historia de la patrulla juvenil que elevó a la U de Gago en el Clásico Universitario

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta
    Tecnología

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta

    Nano Stern llega por primera vez al Teatro CA660 de Fundación CorpArtes
    Cultura y entretención

    Nano Stern llega por primera vez al Teatro CA660 de Fundación CorpArtes

    Más k-pop para Chile: viene Aespa, uno de los fenómenos del género

    Película chilena Hangar Rojo triunfa en Festival de Guadalajara 2026

    Tras nuevo atentado contra Trump: la Casa Blanca responsabiliza a la prensa y la oposición de la violencia política en Estados Unidos
    Mundo

    Tras nuevo atentado contra Trump: la Casa Blanca responsabiliza a la prensa y la oposición de la violencia política en Estados Unidos

    El sospechoso del tiroteo en la cena de corresponsales fue acusado de intento de asesinato del presidente

    Caos entre champagna: Los detalles del nuevo atentado contra Donald Trump

    Vivir con TOC
    Paula

    Vivir con TOC

    Acompañar a un hijo o hija con TCA

    Eugenia Mamani Choque: la lengua, el canto, el tejido